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Ingredientul magic al lui Nicușor Dan. Cristoiu: Cunoaște foarte bine firea trădătoare a românilor

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Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, publicistul Ion Cristoiu a comentat, alături de moderatorul emisiunii, secretul succesului lui Nicușor Dan. Deși este contestat atât de partide, cât și de tot mai mulți români și este acuzat că forțează limitele Constituției, președintele își continuă relaxat mandatul. Urmăriți integral emisiunea pe Youtube.

Chestionat de gazda emisiunii Gândul cum poate Nicușor Dan să inducă în eroare fără probleme instituții ale statului, partidele și țara în ansamblu, cunoscutul gazetar a invocat o slăbiciune de caracter a românilor pe care șeful statului o speculează în favoarea sa.

O enigmă perpetuă, Nicușor Dan

Ionuț Cristache: Cum reușește, domne, omul ăsta să prostească partide politice, o țară, instituții? Care e ingredientul ăsta magic al lui Nicușor Dan? Ce ne scapă?

Ion Cristoiu: Cunoaște foarte bine, nu numai el, și sistemul, cunosc foarte bine firea trădătoare nu numai a românilor. Ci și a partidelor. El știe că în cazul PNL, este foarte greu să reziști să mănânci urzici în perioada următoare. Doi ani și ceva, domnule Cristache… PNL și PSD nu sunt partide să zică, și dacă rămânem cu 3 inși, tot câștigăm. Nu…

Guvernarea în această provincie uitată de lume e o binecuvântare

Invitatul a mai observat că partidelor le convine această stare de confuzie instituțională și haos politic, după cutremurul din PNL provocat de desemnarea lui Adrian Veștea ca premier, căci guvernarea în sine este extrem de profitabilă în România. Dimpotrivă, este o șansă unică pentru politicieni de a se îmbogăți rapid.

Pentru că știți foarte bine guvernarea în această țară, Moldo-Valahia, în această provincie uitată a Europei este cea mai mare binecuvântare. Pentru că ai afaceri, trăiești bine, îți pui neamurile, îți pui ibovnica. Guvernarea nu e o povară

În context, Cristoiu îl învinovățește pe președinte prin faptul că România nu are în acest moment un premier și un guvern cu puteri depline. Acesta susține că președintele alege deliberat să excludă jumătate din electorat, cel al partidelor suveraniste.

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