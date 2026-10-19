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Ion Cristoiu spune că PNL riscă să piardă teren. „E prea multă lume în opoziție. AUR e partidul care are cel mai bun culoar”

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Invitat la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, publicistul Ion Cristoiu a explicat că PNL riscă să piardă din influența politică pe care a avut-o timp de 7 ani și din susținerea alegătorilor dacă nu reușește să se facă remarcat în opoziție. Deși Ilie Bolojan are o poziție puternică în partid, liberalii trebuie să găsească teme prin care să atragă alegătorii și să se diferențieze de celelalte formațiuni din opoziție. Ion Cristoiu e de părere că în acest timp, AUR are un avantaj, deoarece poate dezvolta nemulțumirile legate de sprijinul acordat Ucrainei și de relația cu Uniunea Europeană. Ediția integrală a emisiunii poate fi urmărită aici.

Ilie Bolojan a declarat că va vota guvernul Niculescu, dar PNL va fi în opoziție și i-a îndemnat pe toți demnitarii susținuți de PNL să-și dea demisia. Bolojan a mai spus că trecerea în opoziție ar putea reprezenta o ocazie pentru PNL de a-și reface relația cu alegătorii. Acesta a transmis că partidul trebuie să le arate cetățenilor că le respectă votul și că își asumă deciziile cu demnitate, în speranța că va reuși să recâștige încrederea electoratului.

Ion Cristoiu: „E prea multă lume în opoziție”

Jurnalistul Ion Cristoiu a susținut că opoziția este aglomerată, iar AUR are cele mai mari șanse să atragă electoratul nemulțumit de actuala guvernare. Acesta a explicat că partidul are un culoar favorabil, deoarece poate critica sprijinul acordat Ucrainei și relația cu Uniunea Europeană. În schimb, Cristoiu a considerat că PNL nu reușește să transmită un mesaj convingător pentru alegători, deoarece problemele legate de buget și deficit nu îi preocupă suficient de mult pe români pentru a deveni teme electorale puternice.

„E prea multă lume în opoziție. Păi da, dar și ce faci? La ora actuală trebuie să-ți găsești un culoar. AUR e partidul care are cel mai bun culoar. Pentru că ăștia vor continua cu ajutorul, cu Ucraina, cu problemele cu UE etc. Hai să spunem că USR-ul o dă cu corupție. Tu, PNL, ce faci? Dacă dumneavoastră găsiți un român care e sensibil la faptul că a scăzut sau a crescut bugetul, mă fac uberist”, a precizat jurnalistul Ion Cristoiu la „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”.

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Ion Cristoiu spune că PNL iese slăbit din structurile puterii executive

Publicistul Ion Cristoiu a explicat că, după șapte ani de guvernare, PNL și-a consolidat influența prin intermediul agențiilor, afacerilor, primarilor și administrațiilor locale. Acesta a subliniat că Ilie Bolojan are, în continuare, o poziție puternică în interiorul partidului.

„PNL e după 7 ani de putere foarte important. 7 ani care nu au însemnat miniștri. Au însemnat agenții, afaceri, primari care vin la prelegerea mea. Administrații locale, deconcentrate. A doua chestiune, el are totuși în partid o poziție foarte puternică”, a declarat publicistul Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: „Opoziția trebuie să aibă o figură clară ”

Ion Cristoiu a explicat că opoziția trebuie să aibă o figură clară a premierului pe care îl critică și să transmită mesaje simple, ușor de înțeles și de reținut de către alegători. Acesta a susținut că, în lipsa unui lider care să reprezinte imaginea guvernului, criticile partidelor de opoziție riscă să nu aibă impact.

„Ca să poți să dai un guvern, guvernul trebuie să aibă o întruchipare. Dacă era Grindeanu, avea. Ești în opoziție, da? Guvernul e întruchipat de premier, pe acesta nu-l întruchipează nimeni. Trebuie să ai lucruri simple și care să nu poată fi spuse în mai mult de jumătate de minut. L-ai pierdut”, a adăugat publicistul Ion Cristoiu la „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”.

PNL a votat să susțină Guvernul Niculescu, dar va intra în opoziție

Liderii PNL s-au reunit sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 13:00, pentru a stabili dacă vor vota învestirea noului Executiv, din care fac parte 12 miniștri propuși de PSD.

După mai bine de 3 ore, liberalii au votat să susțină Guvernul Niculescu, în Biroul Politic Național. Au fost doar șase voturi împotrivă și o abținere. Printre liberalii care s-au opus se numără Alexandru Muraru (Iași), Dragoș Ciubotaru (Vrancea), Adrian Mocanu (Buzău), Adrian Cozma (Satu Mare), Ștefan Stoica (Dolj) și Stelian Floroian Olimpiu (Covasna), potrivit unor surse politice.

De asemenea, Bolojan a susținut că va intra în opoziție și a anunțat că toți demnitarii susținuți de PNL își vor da demisia.

Alin Tișe a criticat îndemnul lui Bolojan: „Niciun PNL-ist din țară nu trebuie să demisioneze din funcțiile politice!”

Unul dintre cei mai vocali lideri liberali din ultima perioadă îndeamnă la revoltă împotriva lui Ilie Bolojan. Alin Tișe, a susținut că „niciun PNL-ist din țară nu trebuie să demisioneze din funcțiile politice!”. Opinia șefului Consiliului Județean Cluj este categorică: cei care au adus Partidul Național Liberal în dezastrul din prezent trebuie să plece de la conducerea formațiunii. Tișe îi cere pe față lui Bolojan să-și depună demisia– „Primul care trebuie să plece”.

Liberalii controlează peste o mie de primării și unsprezece consilii județene

Partidul Național Liberal rămâne o forță importantă în administrația publică locală din România, chiar și după pierderea controlului direct asupra deciziilor de la nivelul guvernului central.

Datele oficiale validate de Biroul Electoral Central după alegerile locale arată că liberalii au obținut 1.132 de mandate de primar (29,07% din totalul național), 11 funcții de președinte de consiliu județean și 12.802 mandate de consilier local. Această structură teritorială vastă depinde însă direct de accesul la fondurile guvernamentale și de coordonarea cu administrația centrală.

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