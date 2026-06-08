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Ionuț Cristache: Suntem la câteva zile distanță și îi dăm toată puterea lui Nicușor Dan

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Reușește Nicușor Dan să-și impună guvernul lui, după un model consacrat în politica românească? Jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său în emisiunea Ai Aflat! de luni, Andrei Marga, au analizat un posibil abuz de putere al Palatului Cotroceni.

Moderatorul emisiunii a explicat detaliat de ce, din perspectiva sa, cele mai recente evoluții ale crizei politice converg în direcția unui monopol de putere exercitat de președintele Nicușor Dan. În fața căruia clasa politică nu pare să aibă suficientă voință să se impună.

Capitulează Parlamentul în fața președintelui?

Trăim niște vremuri pe care nu le-am mai trăit și vreau să le acordăm importanța necesară, alături de profesorul Andrei Marga. Eu vă mărturisesc că am făcut confesiunea asta public și înainte de începutul acestei emisiuni pe Facebook și pe rețelele pe care comunic. Pe mine mă înspăimântă perspectiva de a-i da unui om, în speță lui Nicușor Dan, care în anul ăsta de mandat și-a dovedit toate limitele, toate. A arătat că nu este un om al nuanțelor, că nu e dispus să priceapă, că nu se sfătuiește. Șu care are doar obsesii monomaniacale, și anume, dați-mi toată puterea, vedem ce facem cu ea. Vă mărturisesc că mă înspăimântă gândul ăsta. Pentru că eu sunt sufocat de primarul Nicușor Dan. 5 ani de zile am trăit într-un oraș, nu e de râs. Am fost făcut aurist, georgist, simionist șmd. Eu fiind doar un cetățean disperat al acestui oraș, care înțelegea cine e Nicușor Dan și nu voia să exporte modelul Nicușor la nivelul întregii țări. Astăzi suntem în punctul în care îl avem președinte și îl facem și premier, domnule Andrei Malga. Suntem la câteva zile distanță de a-i da lui Nicușor Dan toată puterea. Mai e ceva de făcut? Sau e o capitulare a întregului Parlament în fața unui singur om?”, a comentat jurnalistul Ionuț Cristache.

Marga: Am fost în țară. Peste tot oamenii aproape explodează de nemulțumire

Invitatul a remarcat că a vizitat foarte recent diferite regiuni din țară, și peste tot gradul de nemulțumire al românilor este la cote maxime. În viziunea fostului ministru de Externe, „aventura” Nicușor Dan a început mult mai devreme, odată cu comasarea alegerilor din 2024.

Sigur, înțeleg îngrijorarea. Ea este, cum să zic, în mintea foarte multor cetățenilor E o îngrijorare legitimă. Am fost chiar recent în Moldova de nord, Moldova noastră, în Banat, în alte locuri. Peste tot oamenii aproape explodează de nemulțumire. E clar, țara merge foarte rău. Toată aventura aceasta cu Nicușor a început mai devreme decât el însuși, să spunem așa, el însuși în rolul de acum. A început cu fixarea alegerilor. 

Vizionați integral emisiunea:

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