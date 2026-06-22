Congresul extraordinar al PNL de duminică s-a soldat cu realegerea lui Ilie Bolojan ca președinte și cu ultimatumul dat grupării Veștea din partid să-și prezinte demisia. Dar invitarea USR a avut o rezonanță aparte. Invitat în emisiunea Ai Aflat!, sociologul Mirel Palada a anunțat cel mai recent scor în sondajele de opinie dacă PNL și USR și-ar formaliza legal alianța. Urmăriți integral ediția specială de duminică a emisiunii dedicată congresului PNL.

Sociologul a explicat că congresul PNL vine să confirme strânsa cooperare a liberalilor cu USR, observată de ceva vreme, inclusiv la guvernare. Iar ea se observă inclusiv în sondaje. Dacă li-ar formaliza alianța, PNL și USR ar obține între 25-30%.

Palada: PNL își lasă la o parte orice fel de mască și devine un USR cu alt nume

Ionuț Cristache: Ne-au bombardat cei de la PNL cu argumentul iată liderul, în sfârșit avem un om care să ne conducă. Iată un om care poate să capitalizeze, să ne conducă în luptă în 2028. Sociologic vorbind, există argumente pentru soiul ăsta de speranță?

Mirel Palada: Ar fi un 25% dacă este să-i adun cu totul, hai maxim 30. Și atunci iee un lider care să cumuleze aceste trăiri intense, aceste emoții de tip Angie Șerban și de tip Lucian Mîndruță. Vom vedea în perioada o imediat următoare o întărire a PNL-ului. Pentru că PNL-ul se curăță ideologic. Își lasă la o parte orice fel de mască și se definește a ceea ce este de ceva timp. Și anume un USR cu alt nume. Am văzut că la acest congres a venit singurul partid invitat, USR-ul. Care a venit să vorbească, să salute tovarășii de drum. Am văzut felul în care se face trecerea de la o colaborare cu PSD la redefinirea PSD-ului ca fiind dușmanul suprem. Este din nou satana pe pământ. Te doare mintea, felul în care în mai puțin de două luni de zile s-au schimbat lucrurile de manieră dramatică.

Ionuț Cristache: Deci undeva un maxim 30% spuneți, domnule Palada? Dar nu sună rău, nu vă supărați. Nu sună rău, adică 30% dintre noi ăștia, după tot ce au pătimit, după tot ce au suportat într-un an cu Bolojan și cu USR. Enorm.

Palada: Este o altă zicală care umple de sens și de conținut zilele acestea. Care spune că mama prostilor e mereu gravidă. Adică pentru unii nu a fost de ajuns, mai vor.

Sociologul a mai punctat că estimarea PNL + USR de 30-33% este valabilă acum, în perioada asta.

Ciucu trebuia să-și dea demisia

În altă ordine de idei, specialistul a mai observat că, ținând cont de scandalul în care este implicat Ciprian Ciucu odată cu anchetarea sa de către DNA, și care la congres a dat vina pe sistem pentru criza din PNL, primarul Capitalei ar fi trebuit să-și dea demisia. În opinia lui Palada, și Ciucu și Bolojan fac parte din sistem.