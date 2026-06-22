Diana Buzoianu râde de programul de guvernare al lui Veștea: „În loc de promisiuni goale, hai cu votul săptămâna asta”

Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, critică programul de guvernare al lui Adrian Veștea. A făcut referire la proiectul care prevede ca operatorii depozitelor de deșeuri să monteze senzori pentru monitorizarea calității aerului și să facă publice, în timp real, datele colectate. Luni, 22 iunie 2026, de la ora 21:30, va avea loc în Parlament votul de învestitură pentru noul guvern. Potrivit informațiilor, procedura ar urma să aibă loc într-un ritm accelerat, astfel încât noul Executiv să poată fi instalat chiar din această seară.

Într-o postare pe o rețea de socializare, Diana Buzoianu a notat o scurtă analiză a părții de mediu aferente programului de guvernare al lui Adrian Veștea. Vă reamintim că acesta a fost desemnat pentru funcția de premier de către Nicușor Dan, duminică, pe 14 iunie 2026. Adrian Veștea a fost primar al Râșnovului, precum și fost ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (2023-2024). De asemenea, a activat și ca președinte al Consiliului Județean Brașov, fiind partea a facțiunii PNL. Vezi AICI ce aduce nou programul de guvernare al lui Veștea față de cel al lui Bolojan.

Proiect privind monitorizarea calității aerului la gropile de gunoi

Consultă cum arată programul de guvernare al Cabinetului Adrian Veștea și care sunt marile priorități ale noului Executiv.

Diana Buzoianu acuză PSD că a inclus în programul de guvernare o măsură pe care, susține ea, a blocat-o timp de doi ani în Parlament. Ministrul interimar al Mediului afirmă că proiectul privind monitorizarea calității aerului la gropile de gunoi îi aparține și le cere social-democraților să îl voteze, în loc să îl transforme într-o promisiune electorală.

De altfel, a menționat într-un comentariu și proiectul de lege depus în anul 2024.

„Am râs copios de teatrul acesta ieftin”

Diana Buzoianu afirmă că adevăratul test pentru PSD este votarea proiectului de lege deja depus, nu doar includerea măsurii în programul de guvernare. Ea cere adoptarea rapidă a inițiativei, care prevede monitorizarea calității aerului în zonele din apropierea gropilor de gunoi.

„Am zis și eu să citesc marele program de guvernare al lui Veștea, partea de mediu. Domnii și doamnele de la PSD ne spun în programul de guvernare că vor adopta o lege ca operatorii economici care gestionează gropi de gunoi să fie obligați să pună senzori de monitorizare a calității aerului în zona gropilor de gunoi și să publice aceste date 24/24. Am râs copios de teatrul acesta ieftin. De ce? Pentru că eu am depus fix acest proiect de lege în mai 2024. Dar fix acest proiect. Nu mă deranjează să fie pesedit de PSD și să fi fost trecut. Dar mă deranjează că acest proiect e deja de 2 ani de zile blocat fix de PSD care a făcut tot ce a putut ca acest proiect să nu ia rapoartele în comisii”, spune Buzoianu.

„În loc de promisiuni goale, hai cu votul săptămâna asta pentru proiectul de lege”

„Doar PSD poate să blocheze în Parlament un proiect de lege 2 ani de zile și apoi să ceară votul în Parlament, spunând că programul lui e să facă în Guvern, fix ce a blocat în Parlament. Și acum PSD vine și spune că ei sigur trec măsura asta în Guvern, dacă ajung acolo. Păi, am eu o idee: în loc de promisiuni goale, hai cu votul săptămâna asta pentru proiectul de lege. Hai, dovediți că programul vostru nu e maculatură”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

În continuare, vă arătăm decizia venită din partea Partidului Social Democrat.

Ce transmite PSD, după ce a decis în unanimitate să susțină Guvernul Veștea

Vă reamintim că, ieri, PSD a anunțat că a decis în unanimitate să susțină Guvernul Veștea în Parlament. De asemenea, a fost stabilită și lista de miniștri. Iată ce a transmis Biroul de presă al PSD:

„Consiliul Politic Național a decis, în unanimitate, ca Partidul Social Democrat să participe la formarea unei majorități parlamentare care să susțină un nou Guvern.

România are nevoie urgentă de un guvern funcțional pentru a opri austeritatea oarbă și pentru a elimina actualul blocaj politic. Decizia PSD vine după o analiză amănunțită și după ajustarea corespunzătoare a programului de guvernare.

Noul Executiv are datoria să ia măsuri pentru reluarea creșterii economice și pentru protejarea populației vulnerabile. Principalele ținte sunt reducerea inflației, finanțarea investițiilor strategice naționale și a celor vitale pentru comunități.

Lista miniștrilor

Toate aceste demersuri trebuie să se încadreze în rigorile respectării marilor echilibre financiar-bugetare. Astfel, PSD își asumă coordonarea unor domenii cheie și propune miniștri care și-au demonstrat deja capacitatea profesională:

Viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne – Marian Neacșu

Ministrul Justiției – Radu Marinescu

Ministrul Agriculturii – Florin Barbu

Ministrul Energiei – Bogdan Ivan

Ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității sociale – Florin Manole

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Mihai Ghigiu

Ministrul Culturii – Ionuț Vulpescu

Secretarul General al Guvernului – Radu Oprea

PSD avertizează că votul său de învestitură pentru Cabinetul Veștea nu reprezintă un cec în alb. Partidul Social Democrat va monitoriza cu exigență fiecare decizie cu impact economic, nu va tolera tergiversări în atragerea fondurilor europene și nici vreun alt experiment fiscal pe seama contribuabililor români”, a transmis Biroul de presă al PSD.

Impactul măsurii de monitorizare a aerului asupra comunităților locale

Măsura ar putea îmbunătăți transparența și controlul asupra poluării din zonele afectate de gropile de gunoi, oferind autorităților și locuitorilor acces rapid la date despre calitatea aerului. În același timp, ar putea ajuta la identificarea mai rapidă a depășirilor de noxe și la intervenții mai eficiente pentru reducerea disconfortului resimțit de comunitățile locale.

Sursă foto: Mediafax Foto; Facebook