Răzvan Dumitrescu, explicații în exclusivitate pentru Gândul despre plecarea de la Antena 3 CNN. Ce va face în continuare

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a explicat, în exclusivitate pentru Gândul, de ce a demisionat de la Antena 3 CNN după 16 ani de colaborare și a anunțat ce urmează în cariera lui.

Invitat în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, Răzvan Dumitrescu a spus că Antena 3 CNN a fost locul de muncă în care a stat cel mai mult.

„E și o uzură care intervine și, la un moment dat, simți nevoia să faci și altceva”, a spus Răzvan Dumitrescu. „Comparabil cu 36 de ani de presă e mai puțin de jumătate”, a precizat jurnalistul.

„Am plecat ca să mai fac și altceva. Uzura, după 16 ani, e mare. Eu puteam foarte bine să stau, că nimeni nu mi-a zis acolo «Pleacă!», «Fă așa!», «Fă invers!»” a mai spus Răzvan Dumitrescu.

Marele anunț, săptămâna viitoare

Jurnalistul a explicat că rămâne în presă, într-un nou proiect.

„Am spus că rămân în presă și în scurt timp, în foarte scurt timp, sper că săptămâna viitoare să anunțăm un proiect. Voi anunța un proiect cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare. Pentru că presa trebuie să meargă înainte și vom merge înainte, în diverse forme.

Nu contează până la urmă sub ce formă faci presă, contează să o faci după acele reguli care existau și care, treptat-treptat, s-au diluat. Și nu s-au diluat în sensul că nu mai există prin manuale, s-au diluat din diverse motive: n-are lumea răbdare, e mult mai ușor, e mult mai simplu, e mai bine cu oameni mai puțin experimentați pentru că, probabil, costă mai puțin și nu pun întrebări”, a explicat jurnalistul.

„În final e mai bine economic, că te închizi mai bine pe bugete, dar e valabil peste tot în lume chestia asta, adică nu e un trend doar în România”, a precizat Răzvan Dumitrescu.

Secretul longevității în presă

Întrebat care e secretul longevității în presă, Răzvan Dumitrescu a rememorat începuturile sale în domeniu.

„Nici eu nu pot să-ți dau o rețetă. Eu cred că rețetele sunt individuale în astfel de situații. Așa am simțit eu nevoia să mă comport și așa m-am comportat peste tot. Nu mi-am schimbat comportamentul și nu m-am schimbat de la un job la altul în presă.

Am am făcut în presă cam tot ce se putea face. Am fost reporter, am fost redactor, am fost reporter de agenție de știri, am fost reporter la radio, am avut emisiuni la radio, am parcurs toate zonele astea.

Pot să spun că am luat-o cu pași mărunți de jos. Cu excepția acelui prim an de la SOTI, unde, din întâmplare, stând la coada pentru, mă rog, inginer de sunet, că era un anunț în România liberă, a ieșit doamna Marilena Rotaru, s-a uitat și a zis «Tu, vino aici!» și am crezut că intru la inginer de sunet. «Nu, dă o probă de voce».

Eu în momentul ăla m-am înroșit tot pentru că eu venisem pentru cu totul altă chestiune și am dat proba de voce și în seara aia am apărut, culmea, eram și în pulover, în puloverul cu care venisem la interviu, nu era puloverul lui Petre Roman”, a povestit Răzvan Dumitrescu,

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