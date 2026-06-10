Fostul realizator al Antenei 3 Răzvan Dumitrescu, invitat al jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de miercuri, a comentat mișcările de culise din spatele crizei politice. În opinia cunoscutului gazetar, premierul demis Ilie Bolojan are un rol cheie în anumite jocuri de putere, greu de sesizat din afară.

Realizatorul de televiziune Răzvan Dumitrescu apreciază că premierul demis a avut mereu țeluri ambițioase, lucru care transpare din cariera sa rapidă la vârful puterii. Totuși, acesta nu și-a calculat bine strategia, cel puțin la nivel de alianțe.

„E complicat de adunat în jurul domnului Bolojan”

Cunoscutul jurnalist a observat că, din perspectiva sa, președintele PNL a calculat prost printr-o prea mare susținere față de și din partea USR. Printr-un joc dublu, Ilie Bolojan a generat o criză de leadership în ambele partide, susține Dumitrescu.

„Bolojan face un joc prost, nu cred că joacă bine. Domnul Bolojan, spuneau unii din PNL-ul vechi, că e mai mult userist decât penelist. Ar putea să fie, dar în momentul în care cei din USR constată că liderul de facto e în afara partidului, iar cei PNL constată că liderul lor e mai mult userist, apar probleme de leadership în ambele partide. Ce faci cu domnul Fritz, ce faci cu cutare? E nasol, e complicat de adunat în jurul domnului Bolojan”, a comentat Răzvan Dumitrescu în studioul Gândul.

Proiectul Bolojan președinte și vizita surpriză a Maiei Sandu

Invitatul a mai precizat și că intrarea în politica mare a premierului demis a fost una cu miză uriașă, Bolojan președinte. În proiect ar fi fost implicată și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Lucru dovedit de întâlnirea acesteia cu premierul interimar, din ianuarie 2023.

În opinia mea, proiectul Ilie Bolojan președinte, nu premier a început în 7 ianuarie 2023, când la Oradea a sosit ingonito Maia Sandu. Presa a început să pună întrebări. Răspunsurile din zona gazdelor, dar și a vizitatorilor au fost contradictorii. Pentru ca în final, cea mai tare chestie a fost a doamnei Maia Sandu, că sunt în concediu. A durat 18 ore concediul ăla. Atenție, pe surse cu cine i-a făcut campania asta online de zeificare practic a domnului Bolojan, am identificat pagini de campanie identice cu ale lui Georgescu. Doi, s-a vorbit de o persoană, domnul Despoiu, care a lucrat cu PAS-ul (n.r. – partidul Maiei Sandu) din Moldova. Peste tot, tot timpyul, apare și ceva din Republica Moldova. Te întrebi dacă nu e un proiect mai larg. Și niște lideri de acolo au început să vorbească explicit, aș vota Unirea.

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