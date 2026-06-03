Omul lui Bolojan, edilul din Holod, acuzat că ar fi bătut un pădurar chiar în Primărie. Ce spune presupusul agresor în exclusivitate pentru Gândul

Liberalul Sandu Felician Săsăran, primarul comunei Holod, este acuzat de pădurarul Septimiu Sabău, președinte al unei asociații urbariale din zonă, că l-ar fi bătut chiar în incinta instituției. În urma conflictului, pădurarul a fost transportat cu Ambulanța pentru îngrijiri medicale. Edilul a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că a apelat deja la consiliere juridică din partea avocatului său, în această speță. Potrivit surselor Gândul, altercația ar fi pornit de la o plângere depusă de pădurar, în privința unor terenuri.

„Momentan, discut cu avocatul meu și îi prezint situația”, a declarat primarul PNL-ist pentru Gândul.

Potrivit surselor Gândul, conflictul între cei doi ar fi izbucnit deoarece pădurarul nu ar fi fost de acord să-i acorde primarului terenuri pentru construcția de locuințe pentru comunitatea romă.

Pădurarul bătut de primarul liberal, transportat cu SMURD

Septimiu Sabău, pădurar și președinte al unei asociații urbariale, a reclamat că miercuri, în jurul orei 10:30, ar fi fost fost lovit de primarul Sandu Săsăran, chiar în incinta Primăriei Holod.

În urma altercației, președintele asociației urbariale a fost transportat cu ambulanța SMURD la Spitalul Județean din Oradea, pentru îngrijiri medicale de specialitate, transmite Bihon.ro.

„Este în stare stabilă, are contuzii în regiunea craniană, dar care nu îi pun în pericol viața” a declarat Natalia Hrihorișan, de la UPU-SMURD Oradea.

De la ce a pornit conflictul

Potrivit lui Septimiu Sabău, conflictul are la bază o reclamație depusă de acesta la Primăria Holod, în legătură cu ridicarea unor construcții pe un teren despre care spune că aparține asociației pe care o conduce. Terenul ar fi vizat de probleme cadastrale, iar asociația ar deține titluri de proprietate asupra suprafețelor respective.

Sabău a explicat că, în urmă cu doi ani, limita terenurilor ar fi fost marcată printr-un țăruș, însă, recent, mai mulți localnici de etnie romă ar fi trecut de acel reper.

„Acum o săptămână, cetățenii de etnie romă din zonă au trecut de acel țăruș. Le-am spus: «așteptați cadastrarea generală, să vedem ce se va întâmpla». Ei nu pot să construiască nimic acolo, pentru că nu au autorizație. Am depus o reclamație că au intrat ilegal”, a declarat Septimiu Sabău pentru Bihon.

Septimiu Sabău este de părere că primarul i-ar fi „forțat” pe localnicii în cauză să intre pe terenul asociației.

Primarul din Holod ar fi contactat-o chiar și pe soția pădurarului

Potrivit spuselor pădurarului, soția sa ar fi fost contactată de primarul comunei Holod. Femeia și-ar fi sunat, ulterior, soțul și l-ar fi sfătuit să nu se mai opună edilului:„lasă-l, că iar îți face probleme, că o să te dea afară”.

Sabău s-a dus la primărie să vorbească față în față cu primarul Sandu Felician Săsăran.

Pădurarul i-ar fi transmis edilului că se va adresa instanței, dacă reclamația sa nu este soluționată. În acel moment, primarul i-ar fi adresat injurii:

„Mi-a spus că sunt jegos, că eu merg să le spun la țigani să nu construiască (pe terenul asociației – n. red.)”, a declarat Septimiu Sabău pentru Bihon.ro.

„M-a lovit de nu știu câte ori cu pumnii”

Acesta susține că edilul s-ar fi enervat și, de față cu secretarul comunei și cu consilierul personal al primarului, ar fi sărit și l-ar fi lovit în față:

„M-a lovit de nu știu câte ori cu pumnii, în timp ce eu eram pe scaun”, a declarat acesta pentru sursa citată.

Poliția a deschis dosar penal

Cazul a ajuns și în atenția autorităților judiciare. Pe numele primarului Săsăran a fost deschis un dosar penal la Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș.

Deocamdată, acuzațiile formulate de Septimiu Sabău sunt în curs de verificare, iar ancheta urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat în sediul Primăriei Holod, cine se face vinovat și dacă există elemente care să atragă răspunderea penală.

FOTO: Facebook/Mediafax