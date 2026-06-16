La 1 an de mandat în fruntea țării, bilanțul lui Nicușor Dan este mai degrabă nesatisfăcător. Ionuț Cristache și invitatul său în emisiunea Ai Aflat!, fostul realizator al Antenei 3, Răzvan Dumitrescu, care se va alătura echipei Gândul, au comentat cele mai vizibile deficiențe din activitatea președintelui. Urmăriți integral emisiunea pe Youtube.

Din perspectiva lui Răzvan Dumitrescu, criza politică are ca sursă originară anularea alegerilor din 2024, decisă de CCR. Mișcare controversată care, la rândul ei, are legături subterane cu decizia CCR de a invoca o eroare care practic i-a salvat mandatul lui Traian Băsescu.

Erata CCR care l-a salvat pe Băsescu

Ionuț Cristache: Nu poți să construiești nimic sănătos pe un păcat, fie el și pe un păcat politic. Cum de s-a făcut praf statul român, sub Nicușor Dan, într-un timp atât de rapid, într-o manieră atât de accelerată, într-un an de zile de mandat?

Răzvan Dumitrescu: Noi eram obișnuiți doar cu erata de la Curtea Constituțională. Erata care a generat altă soartă la referendumul de suspendare al lui Băsescu. Păi aia e mică copilărie față de ce s-a întâmplat acum. Ei au spus că era o eroare materială ce trebuia îndreptată într-un document, adică nu o revizuire a unei hotărâri. Poți să zici că, poți să nu fii de acord, dar era mult mai… Dom’le, dacă învii tu, numeri voturile, ceri renumărare și închizi și validezi și după care invalidezi, te întrebi, bun, ok, totuși, pe baza căror informații ai făcut asta?

Un fals orizont de așteptare: desecretizarea raportului privind anularea alegerilor

Răzvan Dumitrescu: După aia vine domnul președinte, fără să-l obige nimeni, bănuiesc că nu l-a forțat cineva cu pistolul la spate. Să fixeze orizont de așteptare, desecretizăm. Amână. Din nou fixează un orizont de așteptare. Desecretizăm. Încă o dată amână. Și nu vine cu informațiile respective. Păi nu ți-e clar că în opinia publică încolțește ceea ce se vedea într-un sondaj încă din decembrie anul trecut? Și anume, 62% cred că a fost o eroare anularea alegerilor. Aici nu mai e vorba de voturile pentru un partid. Erau mult mai puține voturile suveranist considerate decât aceste 62%, astea aproape 2-3000 mii de oameni. Tu fixezi un orizont de așteptare și nu livrezi.