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Răzvan Dumitrescu se alătură echipei Gândul. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp. Ce va face și ce proiect va coordona

Cristian Lisandru
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Răzvan Dumitrescu, cu o experiență de peste trei decenii în presa din România, se alătură echipei Gândul. Jurnalistul va coordona un proiect editorial nou, parte a diviziei video a trustului. Va realiza o emisiune de luni până joi, pe canalul de Youtube – Gândul.

Prezent în Emisiunea – Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache, Răzvan Dumitrescu a făcut marele anunț. Se alătură echipei Gândul.

„Vom fi colegi. Mă alătur acestei echipe minunate, care este categoric pe primul loc în online. Ne vom vedea la un moment dat. Nu dau estimări de timp, dar, de la un moment dat, ne vom vedea zilnic, cel puțin de luni până joi, și vom toca mărunt toate aberațiile pe care le luăm în piept în această perioadă”, a spus Răzvan Dumitrescu.

Jurnalistul va modera o emisiune zilnică, de luni până joi, pe canalul de Youtube – Gândul, în stilul care l-a consacrat și l-a făcut unul dintre cei mai credibili jurnaliști ai țării.

Profil construit în zona talk-show-ului politic

Cu un profil construit în zona talk-show-ului politic, a dezbaterii publice și a jurnalismului de televiziune, Răzvan Dumitrescu va modera dezbateri, interviuri și va analiza evenimentele care marchează agenda publică a țării.

Răzvan Dumitrescu și-a anunțat demisia de la Antena 3 CNN, la finalul lunii mai, după mai bine de 15 ani.

Este unul dintre cei mai experimentați jurnaliști TV din România și fost prezentator al emisiunii „Subiectiv cu Răzvan Dumitrescu”, emisiune dedicată celor mai importante subiecte ale momentului.

Răzvan Dumitrescu se alătură echipei Gândul

Răzvan Dumitrescu, prezență constantă și în presa scrisă

După debutul din 1992 de la  „SOTI TV”, jurnalistul Răzvan Dumitrescu a trecut prin redacțiile TVR, B1 TV și Realitatea TV. La Realitatea TV a moderat talk-show-ul politic „Realitatea Zilei”.

Din anul 2010, Răzvan Dumitrescu și-a continuat activitatea la Antena 3/Antena 3 CNN.

În presa scrisă, Răzvan Dumitrescu a semnat articole în săptămânalele Zig-Zag și Flacăra. Jurnalistul a colaborat cu Academia Cațavencu și a fost redactor-șef adjunct al ziarului Curentul.

Răzvan Dumitrescu este născut în data de 30 mai 1965 și are 61 de ani.

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