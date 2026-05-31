Incidentul cu drona care a căzut la Galaţi pe un bloc de locuinţe, în noaptea de joi spre vineri, a stârnit reacţii în rândul aliaţilor NATO; structură din care România face parte.

Premierul Italiei, Georgia Meloni, a anunţat o susţinere cu 100 de militari pentru ţara noastră, iar ministrul Afacerilor Externe al Olandei, Tom Berendsen, a reiterat sprijinul Regatului Ţărilor de Jos pentru România.

„Am discutat cu ministrul de externe Tom Berendsen despre prioritățile privind întărirea capacității comune de apărare. România are un parteneriat puternic cu Regatul Țărilor de Jos. I-am mulțumit omologul meu pentru mesajul de solidaritate primit după incidentul extrem de grav în care o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe pe teritoriul României și a rănit cetățeni români. Apreciem angajamentul Regatului Țărilor de Jos față de securitatea Flancului Estic al NATO prin militarii care supraveghează spațiul nostru aerian și cele 18 aeronave F16 de la baza aeriană 86 Borcea pe care le-a transferat României întărind astfel prezența aliată constantă în România”, a transmis duminică ministrul român de Externe, Oana Ţoiu.

