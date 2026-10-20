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Robert Turcescu avertizează că Executivul Niculescu nu are sprijin politic solid în Parlament. „Guvernul ăsta este într-un picior”

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Invitat la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, jurnalistul Robert Turcescu a explicat că această formulă guvernamentală este lipsită de stabilitate politică în fața Legislativului de la București, unde va depinde constant de negocieri punctuale pentru a trece legi precum bugetul de stat. Premierul desemnat Luca Niculescu speră să obțină cele minimum 233 de voturi pozitive, necesare pentru instalarea sa în fruntea Executivului cu puteri depline. Toți cei 18 miniștri care vor face parte din Cabinetul său, în cazul în care acesta va primi încrederea Parlamentului, au primit avize favorabile. Conform surselor Gândul, Luca Niculescu ar fi obținut peste 200 de voturi. Emisiunea integrală poate fi urmărită aici

Robert Turcescu: Noul Executiv se va confrunta cu o lipsă acută de susținere în plenul reunit

Comentatorul politic acuză că Executivul Luca Niculescu este „deja schiop”, adică echipa guvernamnetală cu care se prezintă în fața aleșilor nu are o bază parlamentară stabilă. Robert Turcescu a mai adăugat că viitorul guvern va fi nevoit să caute permanent compromisuri pentru a aduna voturile necesare fiecărei inițiative.

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„Era deja șchiop din momentul în care se termină această ședință a Parlamentului. Guvernul ăsta este într-un picior. El va trebui să umble cu miloaga că pe cu mâna întinsă cu nu știu ce să găsească voturi în Parlamentul României”, a declarat jurnalistul Robert Turcescu.

Jurnalistul spune că adoptarea bugetului de stat reprezintă cel mai dificil test politic pentru viitorul Cabinet

Unul dintre principalele obstacole identificate de Robert Turcescu pentru noul Cabinet este negocierea pachetului bugetar . Fără o majoritate asumată clar printr-o coaliție unitară, trecerea legii bugetului prin comisiile de specialitate și prin plen devine o misiune aproape imposibilă fără cedări politice substanțiale .

„Ce guvern ? Că e un guvern care, vezi doamne, va putea să facă un buget? Da, și la buget cum ajungi sa votezi bugetul. Iti trebuie voturile ca sa treci bugetul. De unde? Ce negocieri”, a afirmat jurnalistul Robert Turcescu la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”.

Premierul desemnat nu va avea forța politică necesară pentru a conduce eficient

Robert Turcescu consideră că lipsa unui mandat politic clar îl va plasa pe șeful Guvernului într-o postură de extremă vulnerabilitate chiar din prima zi de mandat .

„Acesta e un guvern mort deja. Uită-te la fața lui Luca Niculescu și vorbim despre un premier mort deja”, a susținut jurnalistul Robert Turcescu la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”.

Cabinetul propus de premierul desemnat Luca Niculescu are nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit

În acest moment Guvernul Niculescu așteaptă să vadă Procedura de învestire a noului Executiv vine după aproape șase luni de criză guvernamentală, perioadă deschisă în luna mai 2026, după ce premierul demis Ilie Bolojan a pierdut susținerea parlamentară în urma unei moțiuni de cenzură. Pentru a primi votul de încredere al Parlamentului, echipa guvernamentală are nevoie de minimum 233 de voturi favorabile din partea senatorilor și deputaților reuniți în ședință comună .

Deși formațiunile politice au negociat acorduri punctuale de susținere parlamentară, noul Executiv preia administrarea țării într-o perioadă marcată de presiuni financiare considerabile, în care datoria publică a depășit 60% din Produsul Intern Brut, iar adoptarea bugetului de stat pentru anul 2027 reprezintă principala urgență fiscală a României. 

Toți cei 18 miniștri ( 11 de la PSD și 7 independenți) care vor face parte din Cabinetul său, în cazul în care acesta va primi încrederea Parlamentului, au primit avize favorabile. În discursul din plen, fostul ambasador al României la Paris a început să citească o lista de promisiuni dedicate tuturor categoriilor sociale. Sub sloganul „un Guvern care aduce bani în țară”, Niculescu a vorbit despre indexarea pensiilor, despre sprijinul familiilor cu venituri mici, despre eliminarea impozitului pe cifra de afaceri, despre investiții în educație, în sănătate și despre digitalizare.

Premierul desemnat a promis de toate pentru toți: „Un Guvern care aduce bani în țară”

„România nu mai are timp de pierdut. Putem pune capăt astăzi unei perioade de mai bine de cinci luni de interimat și blocaj politic. Esența votului de astăzi depășește însă instalarea unui nou cabinet. Adevărata miză este dacă România rămâne captivă în calcule electorale, delimitări și linii roșii, sau dacă are forța să închidă această etapă nefericită a vieții noastre politice.

Le spun românilor ce fel de Guvern va fi acesta. Va fi un Guvern care aduce bani și investiții în țară. Va fi un Guvern care va contribui la consolidarea Europei și care îi va apăra pe români. Guvernul va continua consolidarea finanțelor publice.

Pensiile vor fi indexate începând cu 2027, cu prudență și în limitele traiectoriei deficitului, iar pensionarii cu pensii mici, familiile cu venituri reduse și gospodăriile afectate de costul energiei vor beneficia de sprijin țintit.

Începând de mâine, intrăm direct în urgențe: rectificarea bugetară fără creșterea deficitului, adoptarea bugetului pe 2027, siguranța energetică pe perioada iernii și închiderea fără pierderi a PNRR.

Dăm un semnal de predictibilitate pentru mediul de afaceri. Păstrăm cota unică, eliminăm impozitul minim pe cifra de afaceri și deschidem schemele de relansare pentru producția în țară.

În agricultură, trebuie să producem mai multă valoare adăugată, prin dezvoltarea irigațiilor, a capacităților de procesare și a industriei agroalimentare.

O prioritate distinctă a acestui guvern va fi energia. Energia produsă de România trebuie să fie motorul industriei în România”, a declarat Luca Niculescu în plenul Parlamentului.

Conform surselor Gândul, Executivul Luca Niculescu ar fi obținut peste 200 de voturi.

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