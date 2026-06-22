Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Strategia suveraniștilor în ecuația unui guvern Veștea. Dan Dungaciu: AUR nu votează acest guvern

Strategia suveraniștilor în ecuația unui guvern Veștea. Dan Dungaciu: AUR nu votează acest guvern

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ziua de duminică și congresul PNL au tulburat și mai tare scena politică. Se fac ultimele calcule și aranjamente pentru un eventual guvern Veștea. Într-o intervenție telefonică în emisiunea Ai Aflat!, Dan Dungaciu, vicepreședintele AUR, a dat detalii în legătură cu strategia partidului, de ale cărui voturi ar putea depinde acest guvern. Urmăriți integral ediția specială de duminică a emisiunii

Vicepreședintele AUR a punctat că partidul său își va menține poziția neutră, însă cu siguranță nu va vota guvernul Veștea și programul său de guvernare. 

Noi suntem la mijlocul acestei bătălii. Suntem neutri, de asta suntem și acolo și acolo. Am auzit și noi poveștile acestea cu trădarea. Decizia noastră e aceeași, nu votăm acest guvern. Tehnic vorbind, fie vom fi în Parlament și vom spune prezent, nu votez, sau vom ieși din sală.

Membrii AUR nu ar avea motive să voteze separat de linia partidului

Chestionat de moderatorul Ionuț Cristache dacă ar putea surveni și eventuale trădări în partid din partea unor membri, analistul geopolitic a infirmat această ipoteză și a explicat de ce. 

Eu nu cred că vom ajunge în această situație. Eu cred că reprezentanții noștri în Parlamentul României nu vor face asemenea gesturi. Care ar fi rațiunea, pentru un partid ca al nostru, care nu a fost căutat niciodată de premierii desemnați, să voteze un guvern despre care n-a fost întrebat nimic? Doi, care e rațiunea să votezi un guvern din care nu faci parte? Și trei, care ar fi logica să susții tot discursul acesta de salvare a țărișoarei. Să o salvezi de unii cu care ceilalți au guvernat mai mult de un an de zile.

Vreau să vă amintesc că, atunci când a fost dat jos premierul Bolojan, noi am depus moțiunea de cenzură pentru un proiect politic. PSD a fost deschis, chiar doritor să continue coaliția și cu PNL-ul, și cu UDMR-ul, și cu USR-ul. Acum înțeleg că acele partide nu mai sunt accesabile, că ar fi bomba atomică. Doar că după ce au vrut să stea cu ei, acum brusc s-a schimbat macazul. Noi nu l-am schimbat, n-avem ce explicații să dăm. Nu votăm un guvern care e copiat la virgulă de la programul Bolojan.

Anticipatele se pot face dacă există voință politică

Anticipatele se pot face dacă există voință politică. Cu majoritate se poate face dacă există voință politică. Constatăm empiric că nu există voință politică să facem majoritate. Nu doar să-i găsești un guvern, ci o majoritate să ții guvernul ăla la viață. Dacă nu se poate una și nu se poate cealaltă, hai să vedem care se poate face mai repede, a conchis Dungaciu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 22 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
19:28
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 22 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
EMISIUNI Ediție specială a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache. De la ora 19.00, Ionuț Cristache, Marius Tucă, Ion Cristoiu și Răzvan Dumitrescu analizează ziua decisivă pentru susținerea guvernului Adrian Veştea
17:09, 20 Jun 2026
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache. De la ora 19.00, Ionuț Cristache, Marius Tucă, Ion Cristoiu și Răzvan Dumitrescu analizează ziua decisivă pentru susținerea guvernului Adrian Veştea
EXCLUSIV „Un guvern de strânsură”. Verdictul lui Bușcu în criza politică. „Dacă am avea un guvern Veștea, ar fi cea mai rea veste dintre toate”
15:58, 19 Jun 2026
„Un guvern de strânsură”. Verdictul lui Bușcu în criza politică. „Dacă am avea un guvern Veștea, ar fi cea mai rea veste dintre toate”
EXCLUSIV Enigma Nicușor Dan. Bușcu: E amator din perspectivă politică/Nu știu cât de conștient este de ceea ce se întâmplă
18:52, 18 Jun 2026
Enigma Nicușor Dan. Bușcu: E amator din perspectivă politică/Nu știu cât de conștient este de ceea ce se întâmplă
EXCLUSIV Va intra AUR la guvernare? Bușcu: Este la fel de legitim ca și celelalte partide/Electoral arată ca fiind de viitor
17:51, 18 Jun 2026
Va intra AUR la guvernare? Bușcu: Este la fel de legitim ca și celelalte partide/Electoral arată ca fiind de viitor
EXCLUSIV Cine câștigă din bătălia politică. Bușcu: Deși nu are mari calități, Bolojan este favorizat politic/Dacă va face asta, va crește
16:52, 18 Jun 2026
Cine câștigă din bătălia politică. Bușcu: Deși nu are mari calități, Bolojan este favorizat politic/Dacă va face asta, va crește
Mediafax
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Digi24
„Voi începe să susțin necesitatea demiterii tale”. Ludovic Orban îl acuză pe Nicușor Dan de „trădare”
Cancan.ro
Avem subiectele de la Evaluarea Națională 2026. Ce au primit elevii la examen
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Adevarul
Ce a urmărit PNL prin organizarea Congresului. „Calculul echipei Bolojan este că va rămâne la guvernare până în toamnă”
Mediafax
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Click
Rețeta de vară a Gabrielei Cristea de ostropel cu pui și mămăligă. Are puține ingrediente și îți aduce aminte de copilărie
Digi24
Călin Georgescu le transmite un mesaj parlamentarilor înainte de votul de învestitură a Guvernului Veștea
Cancan.ro
DOLIU în lumea sportului! Alex, fiul legendarului fotbalist, a murit la doar 38 de ani 😢
Ce se întâmplă doctore
Afecțiunea gravă de care suferă Cheloo. Mesajul alarmant transmis de rapper. Nu are leac
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Clasament: Mărcile auto cu cele mai puține probleme tehnice în 2026
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu creierul oamenilor care lucrează de acasă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Legătura dintre vitamina C și sănătatea creierului tocmai a devenit și mai clară
FLASH NEWS Diana Buzoianu râde de programul de guvernare al lui Veștea: „În loc de promisiuni goale, hai cu votul săptămâna asta”
12:44
Diana Buzoianu râde de programul de guvernare al lui Veștea: „În loc de promisiuni goale, hai cu votul săptămâna asta”
NEWS ALERT A expirat ultimatumul dat celor cinci lideri PNL pentru a-și depune demisiile. Ce se va întâmpla cu ei
12:35
A expirat ultimatumul dat celor cinci lideri PNL pentru a-și depune demisiile. Ce se va întâmpla cu ei
EMISIUNI EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. O rivală din România a vrut să-i fure antrenorul lui Dinamo! Detalii din Polonia și ce s-a decis cu transferurile
11:53
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. O rivală din România a vrut să-i fure antrenorul lui Dinamo! Detalii din Polonia și ce s-a decis cu transferurile
TRAGEDIE O româncă de 40 de ani și fiica ei de 13 ani au fost găsite moarte într-un apartament din Italia. Ce au descoperit anchetatorii
11:48
O româncă de 40 de ani și fiica ei de 13 ani au fost găsite moarte într-un apartament din Italia. Ce au descoperit anchetatorii
INEDIT Jonathan, martor al istoriei. Țestoasa de 194 de ani născută înaintea Turnului Eiffel și a Statuii Libertății
11:48
Jonathan, martor al istoriei. Țestoasa de 194 de ani născută înaintea Turnului Eiffel și a Statuii Libertății

Cele mai noi

Trimite acest link pe