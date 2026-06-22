Ziua de duminică și congresul PNL au tulburat și mai tare scena politică. Se fac ultimele calcule și aranjamente pentru un eventual guvern Veștea. Într-o intervenție telefonică în emisiunea Ai Aflat!, Dan Dungaciu, vicepreședintele AUR, a dat detalii în legătură cu strategia partidului, de ale cărui voturi ar putea depinde acest guvern. Urmăriți integral ediția specială de duminică a emisiunii.

Vicepreședintele AUR a punctat că partidul său își va menține poziția neutră, însă cu siguranță nu va vota guvernul Veștea și programul său de guvernare.

Noi suntem la mijlocul acestei bătălii. Suntem neutri, de asta suntem și acolo și acolo. Am auzit și noi poveștile acestea cu trădarea. Decizia noastră e aceeași, nu votăm acest guvern. Tehnic vorbind, fie vom fi în Parlament și vom spune prezent, nu votez, sau vom ieși din sală.

Membrii AUR nu ar avea motive să voteze separat de linia partidului

Chestionat de moderatorul Ionuț Cristache dacă ar putea surveni și eventuale trădări în partid din partea unor membri, analistul geopolitic a infirmat această ipoteză și a explicat de ce.

Eu nu cred că vom ajunge în această situație. Eu cred că reprezentanții noștri în Parlamentul României nu vor face asemenea gesturi. Care ar fi rațiunea, pentru un partid ca al nostru, care nu a fost căutat niciodată de premierii desemnați, să voteze un guvern despre care n-a fost întrebat nimic? Doi, care e rațiunea să votezi un guvern din care nu faci parte? Și trei, care ar fi logica să susții tot discursul acesta de salvare a țărișoarei. Să o salvezi de unii cu care ceilalți au guvernat mai mult de un an de zile.

Vreau să vă amintesc că, atunci când a fost dat jos premierul Bolojan, noi am depus moțiunea de cenzură pentru un proiect politic. PSD a fost deschis, chiar doritor să continue coaliția și cu PNL-ul, și cu UDMR-ul, și cu USR-ul. Acum înțeleg că acele partide nu mai sunt accesabile, că ar fi bomba atomică. Doar că după ce au vrut să stea cu ei, acum brusc s-a schimbat macazul. Noi nu l-am schimbat, n-avem ce explicații să dăm. Nu votăm un guvern care e copiat la virgulă de la programul Bolojan.

„ Anticipatele se pot face dacă există voință politică ”