Ion Cristoiu: AUR trebuie să voteze Guvernul Veștea. Fără nici o condiție!

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție susținerea partidului AUR pentru formarea Guvernului Veștea.

„Invitat la televiziunea Digi TV, zise și câte stele sunt pe cer, o televiziune pe care Ilie Bolojan, în calitate de premier și în chip penal, a finanțat-o dându-i pe de-a moaca 200 de milioane de euro, premierul demis și noul-vechi președinte al PNL, a devoalat strategia echipei sale. A spus că dacă pică guvernul Veștea, există toate șansele ca el să rămână premier până în toamnă și cred că și după aia.

Deci nu este vorba de o chestiune de principiu, vrea să rămână la putere cu toți, cu Țoiu, cu toți oiștii, de la USR și UDMR. O altă variantă este tot de supraviețuire a lui, și anume deja s-a făcut, cum s-a văzut și ieri la congres, o alianță PNL-Bolojan, USR și UDMR a lui Kelemen Hunor, cei trei deja se întâlnesc prin boscheți, în afara boscheților, filmați, fotografiați, pentru a forma un guvern PNL-Bolojan, USR, UDMR”, a spus Ion Cristoiu.

„Trebuie să voteze fără nicio condiție”

„Domnul Ilie Bolojan a zis ca nu s-a discutat, dar el ar fi dispus. Nu. Scopul, planul B, este de a forța mâna lui Nicușor Dan. Și nu cred că e așa de greu să o forțezi. Ducându-se toți 3 acolo, cu Kelemen Hunor USR-izat. Am trîit să o vedem și pe asta. UDMR ba e USR-izat, ba PSD-izat, ba PNL-izat. Picând guvernul Veștea, a doua propunere va trece prin Parlament. Și va trece prin Parlament o guvernare PNL-USR, UDMR, cea de acum, și nici AUR, nici PSD, nu îl vor putea stăpânii, deci acesta este scopul”, a adăugat publicisul.

„De cealaltă parte, intuiesc, am declarat în mai multe jurnale, că pe mine această bătălie între tefelistul 1 Nicușor Dan și Tefelistul 2t, Ilie Bolojan, nu mă interesează. Dincolo se vrea instalarea unui guvern Veștea. Am o părere proastă desprea Veștea, nu îl știu, despre guvern. În așa fel încât măcar o lună, 2-3 zile, să rupă gașca UDMR-PNL și USR de la buget. Câtă vreme Ilie Bolojan este acolo, pompează, nu are mamă și tată. Acesta este scopul. În acest context, vreau să înțeleg aceste poziții ale AUR decapitat.

Este decapitat pentru că George Simion a dispărut ca de obicei și e condus de Peiu și Dungaciu, 2 tipi nou veniți în partid și care ne spun ei cum nu vor vota. AUR trebuie să voteze acest guvern. Așa cum s-a făcut alianță cu PSD ca să dea jos guvernul Bolojan, trebuie să meargă până la capăt și să scoatăgașca lui Bolojan de la furtun. Trebuie să voteze fără nicio condiție. Interesul național este ca acest guvern să treacă 3-4 zile, o săptămână, dar scăpăm de ăia”, a precizat Ion Cristoiu.

„Este răul cel mai mic”

„Altfel, stimați AUR-iști, vă ia dracu. Pentru că Bolojan supravuiețuind și cu UDMR și cu USR, vă ia dracu. Am sprijinit AUR, dar acum mi se pare o aberație. Fără nicio condiție, trebuie sprijinit, putem în toamnă să îl dăm jos. Dar acum este nevoie de acest guvern și este răul cel mai mic. Răul cel mai mare rămâne la bugetul statului, al lui Ilie Bolojan cu Oana Gheorghiu. Așa cred că trebuie la ora actuală. Guvernul ăsta, și dacă ar fi de maimuțe, trebuie să treacă acum ca să îi rupem pe ăștia. Ați văzut, ei merg, Kelemen Hunor, Bolojan și Fritz”, a conchis publicistul.