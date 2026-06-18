Exacerbarea crizei politice ar putea avea efecte neașteptate. Ar putea duce la alegeri anticipate sau ar repoziționa Alianța pentru Unirea Românilor, crede jurnalistul Doru Bușcu. Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de joi apreciază că, deși este contestat de tabăra pro-europeană, iar Nicușor Dan refuză orice discuții cu acesta, AUR are dreptul legitim de a intra la guvernare. Urmăriți integral emisiunea pe Youtube.

Bușcu: AUR e un partid care electoral arată ca fiind de viitor

În opinia lui Doru Bușcu, AUR este în pole position, fiind curtat de mai multe partide, inclusiv PNL, pentru voturi în vederea învestirii unui premier. Totuși, exuberanța sa ar fi frânată dacă ar face parte din putere.

„Dacă cineva ar vrea să mai tempereze elanul AUR, l-ar băga la guvernare. Nu cred că ar fi mari consecințe. Sigur, e o opțiune a multor români să nu se uite la AUR cu alți ochi decât exclusivi. Dar AUR este un partid la fel de legitim ca și celelalte. Eu nu rezonez absolut deloc cu ei, asta cred că ți-ai dat seama. Nici eu, nici publicația noastră (n.r. – Cațavencii). Dar e un partid legitim, e un partid care electoral arată ca fiind de viitor. Dacă cineva ar vrea să-i taie aripile, ar fi să-l bage acum la guvernare”.

Dacă nu intră la guvernare, partidul va fi presat să se fracționeze

În altă ordine de idei, invitatul a mai observat că, din punctul său de vedere, dacă totuși partidul de opoziție nu va face parte dintr-o formulă de guvernare, vor exista tentative de a-l slăbi.

Dacă nu va intra la guvernare, eu sunt convins că asupra AUR se vor exercita niște presiuni ca să-l mai fracționeze, a completat Bușcu. Jurnalistul a observat că și alți lideri politici de la alte formațiuni sunt supuși unor presiuni pentru a intra la guvernare. „Nu exclud să fie presiune pe anumiți lideri politici de a intra la guvernare”, mai spune cunoscutul jurnalist.