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Previziunea lui Ponta: Pentru 2028 eu văd două blocuri politice mari, AUR cu Simion si PNL cu Bolojan

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Criza politică creată odată cu moțiunea de cenzură care a dus la demiterea guvernului Bolojan continuă. Se fac și se desfac înțelegeri de culise, se repoziționează grupurile de putere. Mai ales PNL trece printr-o transformare profundă. Fostul premier Victor Ponta, invitat al jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, are propriile pronosticuri pentru vedetele anului 2028. Urmăriți integral emisiunea pe Youtube.

În viziunea fostului premier, degringolada actuală din PNL, odată cu desemnarea ca premier a lui Adrian Veștea de către președintele Nicușor Dan, îi va servi partidului într-un viitor apropiat. Politicianul estimează că grupurile de putere din prezent se vor regrupa. Chiar dacă sunt slabe șanse să se rupă acum PNL, mulți liberali țin cont de faptul că Ilie Bolojan ar putea reveni la guvernare.

Victor Ponta: Nu știu cine din PNL să rupă acum… Eu cred că nu. Mai ales că toți se gândesc cu Bolojan, revenind la guvernare.

Ionuț Cristache: E posibil?

Ponta: Da.

Cristache: Pe slăbiciunea ăstora (n.r. – gruparea care îl susține pe Adrian Veștea) să vină Bolojan iar sau cum?

Bolojan va reveni în glorie, anticipează fostul premier

Ponta: Nu. Nu e posibil mâine. Dar în 2028 eu văd două mari blocuri. AUR-ul cu Simion și PNL-ul cu Bolojan. Și sigur că și unii și alții au nevoie de aliați. 

Premierul desemnat Adrian Veștea a restartat PNL, al cărui președinte, Ilie Bolojan, l-a amenințat cu excluderea.

Cristache: Dar previziunea asta a dvs. pe ce se bazează? Pe Bolojan în opoziție, făcând ce?

Ponta: Făcând ceea ce face acum.

Cristache: E convingător?

Ponta: Pentru mulți, da. Dar scuze-mă, dacă tu vii și-mi spui… Hai să-ți explic. Acum încerc să mă extrag din pielea lui Ponta și Cristache. Dacă tu vii și-mi spui… L-am dat jos, guvernul Bolojan, că era foarte rău. Și vrem să facem din nou guvernul Bolojan fără Bolojan. Dar facem la fel. PSD, USR, PNL, aceeași politică, tot. Nu e așa că o minte de om nu de focă? Simte că aici e ceva ilogic. Da. Cum adică? 

Invitatul a mai precizat că, din câte știe, mulți politicieni se așteaptă să facă parte dintr-un guvern Bolojan. Ponta a mai anunțat, în exclusivitate pentru Gândul, că nu va fi într-un eventual guvern Veștea. 

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