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Verdictul lui Cristoiu în scandalul pozelor de la Bruxelles: Nicușor Dan nu are nicio putere

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Fotografiile de la Bruxelles sunt simptomatice pentru lipsa de putere reală a președintelui, a apreciat publicistul și analistul politic Ion Cristoiu în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Cunoscutul jurnalist s-a pronunțat după ce duminică, Digi 24 a difuzat o serie de fotografii care îi înfățișau la o masă în Bruxelles pe Nicușor Dan, Rareș Bogdan, Eugen Tomac, Lucian Pahonțu și alțiiUrmăriți integral emisiunea pe Youtube.

Ionuț Cristache: Șeful securității personale a unui președinte (n.r. – Lucian Pahonțu, șeful SPP) e filat de cine? Ce e absurdul ăsta?

Ion Cristoiu: Păi asta spune că Nicușor Dan nu are nicio putere.

Cristache: Președintele e devalorizat complet

Ionuț Cristache: Exact. E devalorizat complet. Noi doi dacă vorbim și vrem să ne întâlnim să nu ne afle nimeni, nu ne află nimeni.

Ion Cristoiu: Ascultați-mă. Nu publicarea pozei, și eu o publicam, dar o publicam cu umor. Bandiții ăia care au luat bani, că au luat bani, au publicat-o într-un mod jegos. Și anume o demonstrație. Cunosc lecția asta din 90, cum s-a pus la cale cutare. Eu nu făceam așa ceva. Așa ceva nu se face.

Ionuț Cristache: Păi nu, acolo a fost un linșaj.

Președintele cu șeful SPP, devoalați la televizor

Ion Cristoiu: Da, dar nu vă dați seama? Dacă Digi, care e a SRI, vorba cuiva, câte stele sunt pe cer, își permit asta? Că ăla e terminat. N-am pomenit din 90 ca șeful statului împreună cu șeful Securității să fie filmat.

Ionuț Cristache: Asta zic și eu. Pe mine nu m-a uluit că le-a publicat Digi. Dar faptul că președintele în funcție cu șeful Securității personale, șeful SPP, cel mai temut serviciu… Ăla despre care se zice că e depozitarul secretelor, amantlâcurilor. Sunt devoalați la televizor de Digi.

Ion Cristoiu: Lăsați poza, vedeți? Unde e aparatul?

Ionuț Cristache: După boscheți.

Ion Cristoiu: Aici, da? Și dacă era o țeavă de pușcă? Faceți mișto de mine?

Iată explicația oficială a Administrației Prezidențiale în acest caz. 

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