Poeta și activista Ana Blandiana și-a schimbat radical poziția față de cel pe care l-a susținut în campania electorală di 2025. Prezentă la modestul protest #rezist de vineri seară ca reacție la ultimele verdicte ale justiției, Blandiana a oferit un comentariu extrem de dur, într-un interviu acordat Hotnews, despre actualul președinte. De remarcat că site-ul a editat ulterior acest interviu, eliminând pasajul în care poeta se exprimă fără echivoc cu privire la starea mentală a președintelui.

Fosta disidentă anticomunistă Ana Blandiana a participat, vineri seară, la protestul „E nevoie să apărăm democrația!” din Piața Victoriei. Într-un interviu acordat HotNews, ea a spus că președintele Nicușor Dan „se adâncește împotriva propriilor idei” și că nu toate partidele sunt la fel.

Blandiana: Nicușor Dan acționează ca un trădător al propriilor idei

Nicușor Dan acționează ca un trădător al propriilor idei. Este clar că merge, cu fiecare pas și se adâncește împotriva propriilor lui idei din campania electorală și din viața lui de până atunci. Nu-mi cereți să spun de ce, pentru că chiar nu înțeleg.

Poeta sare în apărarea Guvernului

Iar acest mister toxic este îngrozitor, iar felul în care în ultimele zile sunt atacați cei care au încercat să se țină de cuvânt și să respecte regulile, felul în care sunt inculpați oameni din guvern dovedește într-un mod sfâșietor, aș zice, faptul că aveau dreptate și că de asta le era frică de ei.

Vor să-i distrugă pentru că în felul lor de a face în sfârșit dreptate și curățenie și de a încerca să eradicheze corupția în sfârșit a fost resimțit de către cei care au puterea în România ca un pericol real și folosesc absolut toate mijloacele printre care minciuna și manipularea, a afirmat Blandiana pentru sursa citată.

Ce conține pasajul eliminat din interviu

La prima vedere, pare o exprimare elegantă, însă în realitate interviul a fost editat. A fost scos un pasaj care a provocat foarte multe reacții pro sau contra pe rețelele sociale, împărțind taberele.

Mai precis, cunoscuta scriitoare și activistă civică, una dintre figurile cheie ale fenomenului Piața Universității, a spus despre Nicușor Dan că este bolnav.

„N-am nicio îndoială că e bolnav, că e anormal, că capul lui funcționează altfel decât capetele noastre”.

La protestul de vineri seara convocat în urma deciziei ICCJ în cazul Dominic Fritz și a anchetării lui Ciprian Ciucu de către DNA, Ana Blandiana a deplâns, în egală măsură, starea democrației românești.

De remarcat că scriitoarea este ultima pe lista tot mai numeroasă a foștilor susținători ai președintelui care se dezic de el, de la CTP la Lucian Mîndruță, Mihai Morar sau Florin Negruțiu.