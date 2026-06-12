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Gigantul auto din Europa care dă afară 19.000 de angajați

Gigantul auto din Europa care dă afară 19.000 de angajați
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Volkswagen își va diminua forța de muncă din fabricile autohtone până la finalul anului, informează Reuters. Cel mai mare constructor auto european este afectat de concurența chineză și costurile ridicate cu energia.

Gigantul Volkswagen va reduce forța de muncă din Germania cu 19.000 de angajați până la finalul lui 2026.

Compania vizează eliminarea a peste 28.000 de posturi până în 2030, potrivit anunțului directorului general Oliver Blume.

Astfel, VW dorește să devină mai eficient și să se adapteze la obstacolele din industria auto europeană, marcată de concurența agresivă a producătorilor din China, scăderea interesului pentru mașinile electrice și costurile tot mai mari de producție.

O parte din plan a fost deja realizat: în 2025, Volkswagen a redus costurile fabricilor sale din Germania cu peste 20%.

VW vrea să îmbunătățească profitabilitatea pe piața internă. Reducerea de personal este una din componentele programului de restructurare convenit cu reprezentanții angajaților.

Deși Volkswagen nu a oferit detalii suplimentare privind implementarea noilor tăieri de locuri de muncă, compania a indicat anterior că se va baza în mare parte pe pensionari anticipate, plecări voluntare și măsuri de eficientizare, pentru a evita concedierile forțate.

VW încearcă să își consolideze competitivitatea într-un moment în care piața auto din Europa trece prin una din cele mai negre perioade din ultimii ani.

Producătorii auto cu vechime sunt obligați să investească masiv în electrificare și tehnologii digitale, în timp ce încearcă o reducere a cheltuielilor.

Situația lor este cu atât mai grea cu cât le „suflă în ceafă” concurența chineză, cu mărci precum BYD, Cherry sau MG.

Sursa foto main: gencraft

sursa foto: volkswagen-newsroom.com

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