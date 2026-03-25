Volkswagen a anunțat că retrage mai multe mașini electrice. Ce defecțiuni prezintă

Volkswagen a anunțat că retrage mai multe mașini electrice. Gigantul auto german a lansat o campanie de urgență în acest sens, iar vizate sunt aproape 100.000 de vehicule electrice. Motivul ar fi un defect serios la baterie, care poate duce la incendiu, în situații extreme. Șoferii au fost îndemnați să verifice cât mai rapid dacă mașina lor este pe listă.

După 12 ani de la lansare, Volkswagen renunță la acest model de mașină

Este vorba despre aproape de 100.000 de vehicule electrice Volkswagen, la nivel global. Potrivit Oficiului Federal pentru Transportul Auto (KBA), problema este la modelele din seriile ID. și Cupra. Cauza indicată: module defecte din baterii, relatează Ziarul Românesc.

Această defecțiune la acumulatorii de înaltă tensiune poate avea consecințe grave. Primele semne pot fi scăderea autonomiei și aprinderea unui martor galben în bord. Miza este mult mai mare: potrivit datelor KBA, există și un risc de incendiu. Proprietarii sunt sfătuiți să programeze cât mai urgent o vizită la service.

Ce modele vizează această campanie

Cele mai multe vehicule implicate sunt cele din anii de fabricație 2023 și 2024, inclusiv:

  • ID.3
  • ID.4
  • ID.5
  • ID.7
  • ID.Buzz

În total, vorbim despre aproximativ 75.000 de vehicule Volkswagen. În plus, această problemă vizează și circa 19.500 de modele Cupra Born, fabricate între 2022 și 2024.

Producătorul susține că problema va fi rezolvată printr-o actualizare de software. Este încă o campanie de service a grupului din ultima perioadă — recent, a fost vizat și modelul T-Roc, din cauza unei posibile defecțiuni la sistemul de direcție.

Recomandarea video

Mediafax
Această simplă frază îți poate obține un salariu cu până la 20% mai mare la angajare, potrivit unui expert în negociere
Digi24
Cum arată azi vila de lux a lui Nicolae Ceaușescu din Timișoara, clădirea cu buncăr și piscină
Cancan.ro
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Cum au trimis rușii asupra Kievului o dronă acoperită cu simboluri ciudate, fără încărcătură explozivă? Ce semnale transmite Moscova
Mediafax
Visele intense ar putea fi cheia unui somn odihnitor, sugerează un nou studiu
Click
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între Codruța și Valentin Sanfira, după Desafio: „Nu i-a picat bine că el părea distant”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
Scandal uriaș la Pro TV după filmările unui reality-show cu Mihaela Rădulescu + A cerut daune de 100.000 de euro
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de fosta soție a lui Cătălin Crișan? Ce s-a întâmplat cu Lucia Bubulac în ultimii ani. E total schimbată
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Descopera.ro
O moleculă ciudată are proprietăți rare pe care chimiștii nu le-au mai văzut niciodată
În ce zone din țară se încălzește azi și unde revine bruma. Când încep ploile, ninsorile și rafalele de vânt. Prognoză de la ANM, exclusiv pentru Gândul
Atac rusesc cu aproape 1.000 de drone și rachete asupra Ucrainei în 24 de ore. Cel puțin 7 morți, 50 de răniți și distrugeri în mai multe regiuni
„Mr. Nobody Against Putin", pro și contra. O analiză filmată a propagandei de la Kremlin. „Nedreptatea se poate întâmpla oriunde"/ „A avut norocul să părăsească Rusia la timp"
Mașinile pe benzină și motorină pierd teren în fața vehiculelor electrice după saltul uriaș al prețurilor la pompă
Ce înălțime trebuie să aibă gazonul în martie pentru o tundere corectă, fără mușchi
Iranul deschide Strâmtoarea Ormuz, dar nu pentru toată lumea. Ce nave au primit interzis
