Volkswagen a anunțat că retrage mai multe mașini electrice. Ce defecțiuni prezintă

Volkswagen a anunțat că retrage mai multe mașini electrice. Gigantul auto german a lansat o campanie de urgență în acest sens, iar vizate sunt aproape 100.000 de vehicule electrice. Motivul ar fi un defect serios la baterie, care poate duce la incendiu, în situații extreme. Șoferii au fost îndemnați să verifice cât mai rapid dacă mașina lor este pe listă.

Este vorba despre aproape de 100.000 de vehicule electrice Volkswagen, la nivel global. Potrivit Oficiului Federal pentru Transportul Auto (KBA), problema este la modelele din seriile ID. și Cupra. Cauza indicată: module defecte din baterii, relatează Ziarul Românesc.

Această defecțiune la acumulatorii de înaltă tensiune poate avea consecințe grave. Primele semne pot fi scăderea autonomiei și aprinderea unui martor galben în bord. Miza este mult mai mare: potrivit datelor KBA, există și un risc de incendiu. Proprietarii sunt sfătuiți să programeze cât mai urgent o vizită la service.

Ce modele vizează această campanie

Cele mai multe vehicule implicate sunt cele din anii de fabricație 2023 și 2024, inclusiv:

ID.3

ID.4

ID.5

ID.7

ID.Buzz

În total, vorbim despre aproximativ 75.000 de vehicule Volkswagen. În plus, această problemă vizează și circa 19.500 de modele Cupra Born, fabricate între 2022 și 2024.

Producătorul susține că problema va fi rezolvată printr-o actualizare de software. Este încă o campanie de service a grupului din ultima perioadă — recent, a fost vizat și modelul T-Roc, din cauza unei posibile defecțiuni la sistemul de direcție.

Recomandările autorului: