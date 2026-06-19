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Marius Băcilă vine la „Podcast cu Prioritate” #104 by ProMotor. Discuții despre siguranța pe motocicletă, tehnici de pilotaj, mituri din lumea moto

Marius Băcilă vine la „Podcast cu Prioritate” #104 by ProMotor. Discuții despre siguranța pe motocicletă, tehnici de pilotaj, mituri din lumea moto
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Luni, 22 iunie 2026, de la ora 12:00, ProMotor publică pe canalul de YouTube ProMotor România episodul cu numărul 104 al seriei „Podcast cu Prioritate”, care îl are ca invitat pe Marius Băcilă. Episodul este susținut de Allianz-Țiriac și SANADOR.

Cu aproape două decenii de experiență în jurnalismul moto și peste un deceniu dedicat instruirii motocicliștilor, Marius Băcilă este una dintre cele mai cunoscute și respectate voci din comunitatea moto din România. Instructor certificat BMW Motorrad On-Road din 2012, participant la competiții de viteză pe circuit și fondator al Rider Academy, acesta și-a construit cariera în jurul unei misiuni clare: promovarea unui stil de pilotaj responsabil și creșterea nivelului de pregătire al motocicliștilor.

În noul episod al podcastului, Marius Băcilă vorbește despre parcursul său profesional, despre experiențele care l-au format ca motociclist și instructor, dar și despre provocările pe care le întâlnesc cei care aleg să urce pentru prima dată în șaua unei motociclete.

De ce experiența și educația fac diferența pe două roți

Discuția moderată de Luci Popa aduce în prim-plan subiecte relevante atât pentru motocicliștii aflați la început de drum, cât și pentru cei cu experiență. Invitatul explică de ce talentul nativ poate deveni uneori o capcană, cum se formează reflexele corecte în trafic și de ce pregătirea continuă este esențială pentru reducerea riscurilor.

Pornind de la exemple concrete din activitatea sa de instructor, Marius Băcilă vorbește despre greșelile pe care le observă cel mai des în trafic, despre importanța anticipării pericolelor și despre modul în care motocicliștii pot învăța să gestioneze mai eficient situațiile limită. De asemenea, episodul abordează relația dintre motocicliști și ceilalți participanți la trafic, diferențele de percepție dintre șoferi și motocicliști, precum și subiecte deseori dezbătute în comunitatea moto, cum ar fi filtrarea traficului și limitele impuse de legislație.

Nu vor lipsi nici discuțiile despre motocicletele adventure moderne și versatilitatea acestora, Marius Băcilă explicând de ce modele considerate în principal dedicate călătoriilor lungi pot oferi performanțe surprinzătoare inclusiv pe circuit atunci când sunt exploatate corect.

Episodul 104 din „Podcast cu Prioritate” va fi disponibil pe canalul de YouTube ProMotor România începând de luni, 22 iunie 2026, ora 12:00, oferind pasionaților de motociclism o discuție despre siguranță, educație rutieră și experiențele care transformă un simplu motociclist într-un rider mai bun.

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