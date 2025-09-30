BANC | „Domnule Bulă, aveți o boală contagioasă rarisimă”

Bancul zilei de marți. Pentru o după-amiază plină de râsete a venit momentul pentru un strop de umor. Un banc cât de poate de amuzant.

– Domnule Bulă, aveți o boală contagioasă rarisimă.

– Of, domnule doctor. Și ce fac?



– Veți fi mutat într-o cameră specială, separată de restul lumii, unde veți mânca doar pizza și clătite.

– Și astea mă vor ajuta să mă fac bine?

– Nu, dar pizza și clătitele sunt singurele care încap pe sub ușă.

