Petrolul, în faliment? Un oficial al prahovenilor îl contrazice pe Gino Iorgulescu

31 dec. 2025, 00:29, Sport
Claudiu Tudor, oficial al Petrolului, a fost deranjat de ultimele declarații ale lui Gino Iorgulescu.

Președintele LPF acreditase ideea că mai multe cluburi, printre care și prahovenii, nu vor încheia campionatul din cauza problemelor financiare.

„Cu tot respectul, așa cum știți, Petrolul nu prea a intrat să spun așa, într-un schimb de replici. Vom continua cât se poate acest lucru.

Ceea ce pot să vă spun este că nu știu când domnul Gino a împrumutat clubul, eu nu am habar de așa ceva, cel puțin de când sunt eu în club, în ultimii 5 ani, nu știu nimic despre acest lucru.

Ultimii 5 ani, nu ne-au fost dați bani în avans. În fine, ceea ce vreau să vă spun este că, probabil, a fost puțin neinspirat așa, în declarațiile astea, pe final de an.

Eu vorbesc despre Petrolul. Ceea ce vă pot garanta este că la Petrolul nu se va întâmpla. La restul nu pot să mă apuc să-mi dau cu părerea, dar eu cred că nicio echipă nu va fi în situația asta. Este părerea mea.

„Petrolul nu va muri”, spune Claudiu Tudor

Sincer, eu am mai văzut anumite declarații și v-am spus că nu este în ADN-ul nostru să facem circ sau să răspundem la fiecare declarație, dar vă pot spune că Petrolul nu va muri, va termina campionatul și se va salva și sportiv”, a declarat Claudiu Tudor la Digi Sport.

Am informații că sunt echipe cu datorii care ar putea intra în insolvență. Sunt unele care probabil nu o să termine campionatul. Doamne ferește de așa ceva
Gino Iorgulescu pentru ProSport

