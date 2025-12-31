Analiștii de la Financial Times (FT) au făcut o selecție a evenimentelor care au „zdruncinat“ scena politica internațională în anul 2025. Potrivit acestora, revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a generat o avalanșă de schimbări atât de mare încât poate fi dificil să ne amintim tot ce s-a întâmplat sau să evaluăm importanța acestora.

JD Vance a zguduit lumea de la München

Însă Trump nu a fost singurul care a stârnit controverse. Conform FT, discursul vicepreședintelui său, JD Vance, la conferința de securitate de la München din 14 februarie a provocat o adevărată diviziune în alianța occidentală. Argumentul lui Vance, potrivit căruia tendințele antidemocratice din țări precum Marea Britanie și Germania reprezintă o amenințare mai mare la adresa libertății în Europa decât agresiunea rusă, a indignat audiența.

JD Vance: „România a anulat alegerile în baza unor suspiciuni șubrede ale unor servicii de informații și presiunii vecinilor”

„De ani de zile, ni se spune că tot ceea ce finanțăm și sprijinim este în numele valorilor noastre democratice comune.

Totul, de la politica noastră față de Ucraina, la cenzura digitală, este prezentat ca o apărare a democrației, dar când vedem instanțe europene care anulează alegeri și înalți funcționari care amenință să anuleze altele, ar trebui să ne întrebăm dacă ne menținem la un standard suficient de ridicat. Și spun „noi” pentru că eu cred, în mod fundamental, că suntem în aceeași echipă. Trebuie să facem mai mult decât să vorbim despre valorile democratice. Trebuie să le trăim.

Așa cum mulți din această sală vă amintiți, Războiul Rece i-a poziționat pe apărătorii democrației împotriva unor forțe mult mai tiranice de pe acest continent. Și gândiți-vă la tabăra care i-a cenzurat pe disidenți, care a închis biserici, care a anulat alegeri. Au fost ei băieții buni? Cu siguranță nu, și slavă Domnului că au pierdut Războiul Rece.

Au pierdut pentru că nu au apreciat și nici nu au respectat toate beneficiile extraordinare ale libertății, libertatea de a surprinde, de a face greșeli, de a inventa, de a construi. (…)”, a spus vicepreședintele american.

„Dar dacă democrația voastră poate fi distrusă cu câteva sute de mii de dolari, atunci încă de la început nu a fost o democrație foarte puternică”

Și a continuat: „Am ajuns, desigur, în punctul în care situația a devenit atât de gravă încât, în decembrie anul acesta, România a anulat rezultatele alegerilor prezidențiale pe baza unor suspiciuni șubrede ale unui serviciu de informații și a presiunii enorme din partea vecinilor săi continentali.

Din câte am înțeles, argumentul a fost că dezinformarea rusă a afectat rezultatul alegerilor din România, dar i-aș ruga pe prietenii mei europeni să pună lucrurile în perspectivă. Puteți crede că este rău ca Rusia să cumpere reclame în social media pentru a vă influența alegerile. Noi cu siguranță credem asta. Puteți condamna acest lucru chiar și pe scena globală. Dar dacă democrația voastră poate fi distrusă cu câteva sute de mii de dolari în publicitate digitală, din partea unei țări străine, atunci încă de la început nu a fost o democrație foarte puternică. (aplauze.)

Acum, vestea bună este că eu cred că democrațiile voastre sunt mult mai puțin fragile decât se tem, aparent, mulți oameni și chiar cred că dacă le permitem cetățenilor noștri să își spună părerea le va face și mai puternice”, a spus JD Vance la Munchen.

Scandalul cu Zelenski din Biroul Oval

Pe 28 februarie, vicepreședintele american a jucat un rol central într-o confruntare televizată cu președintele Volodymyr Zelenski în Biroul Oval. Vance l-a mustrat atunci pe liderul ucrainean pentru o presupusă ingratitudine față de AMerica, în timp ce Trump l-a acuzat că se „joacă cu al treilea război mondial”.

Conversația a stârnit imediat temeri că SUA ar fi pe punctul de a abandona Ucraina și de a se alia cu Rusia. Deși liderii europeni au reușit să repare relația dintre America și Zelenskyy, administrația Trump a pus capăt sprijinului financiar și militar direct acordat Ucrainei.

Potivit Financial Times, vocile care spuneau că discursul lui Vance sau incidentul din Biroul Oval erau doar „aberații excentrice“ au fost reduse la tăcere spre la sfârșitul anului, odată cu publicarea noii strategii de securitate națională a Americii. Aceasta sugera că migrația în masă din Europa poate provoca o „ștergere civilizațională” și a solicitat SUA să sprijine partidele „patriotice” (adică de extremă dreapta) din Europa.

„Ziua eliberării”

„Ziua eliberării” din 2 aprilie a fost momentul în care Trump a impus tarife drastice pentru aproape întreaga lume, inclusiv pentru unele insule nelocuite.

Deși tarifele au fost modificate ulterior, după o reacție negativă pe piețe, acestea au arătat clar că administrația Trump intenționează să distrugă sistemul comercial global pe care l-a moștenit, scrie FT. De asemenea, orice sugestie că politica comercială a SUA ar viza, în primul rând, izolarea Chinei, a fost abandonată, întrucât America a „taxat” atât prietenii, cât și dușmanii.

Conflictul între India și Pakistan

Conflictul de patru zile dintre India și Pakistan din luna mai a stârnit temeri în lumea întreagă. Ambele țări au lansat atacuri uriașe asupra teritoriului celeilalte, stârnind temeri cu privire la ceea ce s-ar putea întâmpla data viitoare când aceste două țări vecine, dotate cu arme nucleare, vor intra în conflict.

Urmările conflictului au contribuit, de asemenea, la deteriorarea relațiilor dintre administrația Trump și New Delhi. Guvernul indian, spre deosebire de cel pakistanez, a refuzat să susțină afirmația lui Trump cum că el a pus capăt războiului (și, prin urmare, merita Premiul Nobel pentru Pace).

Bombardarea Iranului

În luna iunie, Statele Unite au lovit trei obiective nucleare cheie din Iran, alăturându-se războiului Israelului împotriva acestuia. Potrivit FT, acest atac a oferit oportunitatea Israelului de a-și pune în aplicare amenințările de mulți ani de a ataca programul nuclear al Teheranului. Inițial, SUA s-au abținut.

Însă reușitele inițiale ale Israelului și lipsa unei reacții eficiente din partea Iranului l-au încurajat pe Trump să ordone bombardierelor americane să atace trei instalații nucleare. Ulterior, el a afirmat că programul nuclear al Iranului a fost complet distrus. Mulți experți sunt sceptici.

Planul de Pace din Gaza

Punerea în aplicare a fazei inițiale a planului de pace pentru Gaza, pe 10 octombrie, a pus capăt conflictului care a început după atacurile Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023. Războiul a dus la aproximativ 70.000 de morți în Gaza și la o reacție internațională împotriva Israelului.

Întâlnirea dintre Trump și Xi Jinping

Întâlnirea dintre Trump și Xi Jinping la Seul, pe 30 octombrie, a marcat o detensionare a războiului comercial dintre SUA și China. Controlul Chinei asupra aprovizionării globale cu pământuri rare și minerale critice – materii prime esențiale pentru industria occidentală – a forțat SUA să reducă tarifele vamale impuse în aprilie.

Nu toate evenimentele importante din 2025 au avut legătură cu Trump. Arestarea lui Rodrigo Duterte, fostul președinte al Filipinelor, în martie, condamnarea la închisoare a lui Jair Bolsonaro, fostul președinte al Braziliei, la sfârșitul lunii noiembrie, și cea a fostului președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, din octombrie, au demonstrat că oamenii puternici pot fi trași la răspundere pentru acțiunile lor.

„Sistemul juridic brazilian a fost suficient de robust pentru a-l închide pe fostul președinte pentru că a încurajat o tentativă de lovitură de stat, după ce a pierdut alegerile. Extrădarea lui Duterte la Haga pentru a fi judecat pentru crime împotriva umanității, comise în timpul „războiului său împotriva drogurilor”, a demonstrat puterea Curții Penale Internaționale. Cazul va fi fără îndoială înregistrat de Benjamin Netanyahu și Vladimir Putin, ambii acuzați de CPI.“, precizează jurnaliștii FT.

Publicarea parțială a dosarelor FBI în cazul Jeffrey Epstein, în decembrie, a încheiat anul într-o notă negativă pentru Trump dar și pentru democrați, vedeta fotografiilor fiind Bill Clinton. Președintele SUA s-a luptat din greu pentru a împiedica publicarea documentelor, înainte de a fi obligat să o facă de către Congres. Mențiunile despre Trump din dosare – combinate cu redactări intense – au dus la acuzații de mușamalizare și au asigurat continuarea scandalului până în 2026, mai scrie FT.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Provocările democrației globale în 2026: ce ne rezervă viitorul?

China îndeamnă Rusia și Ucraina să dea dovadă de reţinere în criza privind atacul asupra casei lui Putin. „Rusia știe cum, cu ce și când să răspundă”

Războiul hibrid la nivel global. Clasamentul țărilor care au fost ținta atacurilor cibernetice în 2025