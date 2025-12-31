Noul an va aduce foarte multe schimbări pentru multe dintre zodii, se conturează ca fiind un an cu adevărat special, care ne reconfigurează liniile de destin dacă știm să ne folosim liberul arbitru, deci să transformăm în reușite șansele oferite de astre. Ceea ce ne dă putere și continuitate în 2026 va fi dorința de eliberare și libertate, setea de a fi fericiți și frenezia de a merge mai departe, deschiși către misterul universului. Astrologul Maria Sârbu a descifrat, în exclusivitate pentru Gândul, limbajul astrelor la pragul dintre ani.

Stabilită de aproape un deceniu în Franța, unde a început o carieră de la zero, astrologul, trainerul și autoarea Maria Sârbu mărturisește că a avut o pasiune pentru astrologie încă din copilărie. Focusul ei este astrologia karmică, în care vede un instrument major în cunoașterea de sine și în remodelarea destinului.

O româncă la Paris. „Dacă vrei să crești, trebuie să îndrăznești să îți cauți răspunsurile și sensul”

Începând din 2023, cărțile sale au devenit disponibile și în librăriile din Franța.

„Tot ceea ce cunoaștem este energie, arhetip sau vibrație sau frecvență. Și toate fac parte din drumul personal, din cicluri și experiențe. Te ajută la fel de mult, dar cel mai bun arhetip se va dovedi cel mai bogat prin ceea ce îți oferă! Această latură magică a vieții pe care o oferă astrologia nu o poți găsi – cu tot cu precizie și bogăție de răspunsuri – în nimic altceva! Concret, vei putea simți o creștere de energie lucrând și cu numerele și cu zodiile! Îți vei îmbunătăți starea și dacă te încarci de la Soare și dacă te încarci de la numărul 1, spre exemplu. Dar pentru a ajunge aici ai de ales tu prin dorința ta. Dacă nu ești pregătit să evoluezi la un nivel de conștiință superior, vei rămâne în același arhetip prin care au trecut miliarde de oameni înaintea ta. Dar dacă vrei să crești, trebuie să îndrăznești să îți cauți răspunsurile și sensul. De aceea trebuie să fim deschiși să cunoaștem, să alegem, să căutăm și mai ales să găsim”, spune Maria.

Noul an va aduce foarte multe schimbări pentru multe dintre zodii și deja putem observa schimbările de vibrație începând cu mijlocul lunii februarie!

Saturn reîntors în Berbec va forța pe fiecare dintre noi la un nou început și o nouă etapă de viață. Tot în februarie avem și prima eclipsă care va anunța începutul unei perioade de eliberare pentru toți nativii zodiacului.

Triada aspectelor majore din 2026

De departe se demarcă 3 aspecte majore care vor configura anul astral 2026:

cea mai dificilă perioadă din an în jur de 3 martie;

fericirea este mai importantă în cuplu, după 3 octombrie;

și viața bate filmul, viața este un spectacol, după 30 iunie.

Ceea ce ne dă putere și continuitate în acest an va fi dorința de eliberare și libertate, dorința de a fi fericiți și de a merge mai departe. Ceea ce ne încurcă încă, oboseala și epuizarea emoțională, vechile obiceiuri și frica de necunoscut!

Fiecare va căuta sensul vieții și adevărul personal. Anul marilor spectacole și al capodoperei

Fiecare va căuta sensul vieții și adevărul personal, iar din toamnă nevoia de a avea autoritate și de a avea dreptate, va aduce un plus de probleme în viața personală a unora dintre nativi. O problemă cu care ne putem confrunta va fi narcisismul ca și incapacitate de evoluție a unor zodii și nevoia de spectacol, de dramă.

Dar peste toate va avea de câștigat arta, creativitatea, filosofia și scena. Va fi anul marilor spectacole, marilor filme și marilor afirmări în zona capodoperei. Pentru unii din dorința de a da un sens vieții, pentru alții din pura nevoie de afirmare!

Berbec – Își găsește sensul propriei călătorii prin această existență

Zodia care trebuie să deschidă drumuri noi pentru următorii ani și care trebuie să găsească sensul propriei călătorii prin această existență va fi bine susținută de Saturn în tot acest an. Un pic forțați de contextele de viață și plini de determinare, Berbecii vor depăși limite și limitări, astfel că, după 30 Iunie vor reuși cele mai frumoase împliniri pe care le așteptau de foarte mulți ani.

Singurul domeniu, în care nu sunt foarte angrenați, va fi cel spiritual.

Domeniul care le poate ridica probleme este sănătatea.

Eliberarea lor este de ordin financiar și reușitele cele mai mari sunt de ordin sufletesc și familial.

Perioada cea mai fericită pentru ei va fi aprilie – octombrie. K

Karma îi dorește mai disciplinați din toamnă.

Taur – O viață nouă, un nou început după ani grei de suferință

După ani grei de suferințe, Taurul va ieși la lumină după luna Mai. Tot greul pe care l-a înfruntat se dă la o parte pentru totdeauna din viața lui și va avea și el o un nou început în forță și o viață nouă.

Un domeniu care îl va incita mult pe Taur este spiritualitatea și esența vieții, sensul existenței și paradoxurile.

Domeniul care le poate ridica probleme este încă până în final de Mai, vechea lui luptă și nevoie de a rezista în fața obstacolelor, cu răbdare.

Eliberarea lui este la nivel de perspective și rezultatele mult așteptate. Reușitele cele mai mari sunt de ordin intelectuale, emoțional și familial.

Perioada cea mai fericită pentru Taur va începe în vară, atât la nivel profesional cât și în familie. Karma îi scoate la lecții spirituale.

Gemeni – Totul se va transforma pentru ei, odată cu renașterea personală

Uranus le va aduce Gemenilor nevoia de a-și schimba viața, direcția și sensul. Totul se va transforma din 2026 pentru ei, odată cu renașterea lor. Mari schimbări încep pentru ei din Februarie și planul spiritual îi va preocupa foarte mult după Septembrie.

Domeniul care le poate ridica probleme este de ordin profesional, până în aprilie.

Eliberarea lor este de ordin interior, personal și existențial, iar reușitele cele mai mari sunt de ordin intelectual, financiar și contractual.

Perioada cea mai fericită pentru ei va fi plină de vești bune din Iunie.

Karma îi scoate la lecții de cuplu.

Rac – Reușitele cele mai mari sunt de ordin spiritual

Jupiter va fi planeta cea mai importantă pentru Raci în 2026. Mai întâi pentru că este în zodia lor și le aduce mari transformări personale, valori, credințe, sens. Iar apoi pentru că le schimbă statutul financiar după luna Iulie.

Domeniul care le poate ridica probleme este munca sau relația cu unii dintre subalterni/ colegi.

Eliberarea lor este de ordin major și reușitele cele mai mari sunt de ordin spiritual

Perioada cea mai fericită pentru ei va începe după 25 martie.

Karma îi scoate la lecții de cuplu și familie.

Leu – Viața lor este un spectacol în 2026!

Viața lor este un spectacol în 2026! Mai întâi pentru că așa își doresc și apoi pentru că planetele îi încurajează. Mari realizări prin forțe proprii și recunoaștere, notorietate.

Domeniul care le poate ridica probleme este oboseala emoțională în prima jumătate de an.

Eliberarea lor este de ordin profesional, popularitate, rol social și reușitele cele mai mari sunt de ordin relațional și asociativ.

Perioada cea mai fericită pentru ei va fi categoric între 1 iulie și 12 decembrie.

Karma îi scoate la lecții de putere.

Fecioară – Mult noroc în dragoste

Viața o pune în continuare pe Fecioară la masa responsabilităților, fără a-i oferi încă șansa de a avea un cuvânt de spus. Abia după septembrie karma va fi mai dulce pentru acest semn zodiacal.

Domeniul care le poate ridica probleme este atașamentul față de trecut și rigiditatea în dogme.

Eliberarea lor este de ordin profesional după august și reușitele cele mai mari vin prin îndeplinirea obiectivelor și dorințelor, după martie.

Perioada cea mai fericită pentru ei va fi în dragoste în prima parte din an.

Karma îi scoate la lecții familiale.

Balanță – Cu reușite în carieră, va miza pe intuiție și pe suflet

Cu reușite în carieră, Balanța va miza în 2026 pe intuiție și pe suflet. Sensul vieții și căutarea adevărului vor fi subiectele preferate ale Balanțelor în acest an. Apartenența la comunitate și reformele vor fi și ele puncte importante.

Domeniul care le poate ridica probleme este disciplina.

Eliberarea lor este de ordin spiritual și reușitele cele mai mari sunt în planul celebrității, etichetei, rolului social.

Perioada cea mai fericită pentru ei va fi prima jumătate de an.

Karma îi scoate la lecții de personalitate, identitate.

Scorpion – Succese unice în notorietate și în fericire

După ani grei, iată că Scorpionul începe să vadă și el realizările și roadele muncii. Mai are încă stres financiar o perioadă din an, deși valorile lui se schimbă esențial în 2026. Cea mai importantă convingere devine cea mai mare probă, pentru că Saturn îl responsabilizează mai tare ca oricând.

Domeniul care le poate ridica probleme este cel spiritual.

Eliberarea lor este de ordin relațional, în dragoste și reușitele cele mai mari sunt în notorietate și în fericire.

Perioada cea mai fericită pentru ei va fi după aprilie.

Karma îi scoate la lecții de personalitate și de căutare a propriului loc în lume.

Săgetător – Reușitele cele mai mari sunt de ordin familial și intelectual

O bună parte din 2026 îi găsește pe Săgetători cu lecții karmice și cu frici de vindecat. Frica de eșec, frica de necunoscut și lipsa de coerență vor fi principalele preocupări pentru ei, până la toamnă. Cât de repede vor învăța, atât de repede se vor debloca.

Domeniul care le poate ridica probleme este neîncrederea și exagerarea, dorința de a se da în spectacol.

Eliberarea lor este de ordin profesional și reușitele cele mai mari sunt de ordin familial și intelectual.

Perioada cea mai fericită pentru ei va fi din Aprilie și mai ales după Septembrie.

Karma îi scoate la lecții de personalitate și autolimitări.

Capricorn – Atenție la Luna Neagră!

Prima parte din 2026 va fi mai grea pentru Capricorni. dat fiind Luna Neagră care le cere atenție la karmă și la sănătate, la sensul karmic al existenței lor. Un an de profunzime aparte pentru ei! Viața îi educă și nu le dă prea multe variante, dimpotrivă, îi pune adesea în fața faptului împlinit.

Domeniul care le poate ridica probleme este sănătatea, dar și propriile alegeri.

Eliberarea lor este de ordin sufletesc și reușitele cele mai mari sunt în dragoste și în plan financiar.

Perioada cea mai fericită pentru ei va fi în funcție de harta personală, de altfel fiind zodia cea mai muncită în 2026 și fără o perioadă lină anume!

Karma îi scoate la lecții existențiale.

Vărsător – Marea vedetă a lui 2026

Marea vedetă a lui 2026, Vărsătorul, va fi ghid important după jumătatea lunii August și una dintre zodiile norocoase. După multe schimbări importante întreprinse în prima parte de an, nativii acestei zodii se vor elibera de toate poverile, obstacolele și neputințele.

Domeniul care le poate ridica probleme este în primăvară, planul financiar.

Eliberarea lor este de ordin familial și reușitele cele mai mari sunt de ordin locativ și imobiliar, relațional, amoros și profesional.

Perioada cea mai fericită pentru ei va fi după 18 august pentru mai bine de un an.

Karma îi scoate la lecții de sănătate psihică, mai ales, după septembrie.

Pești – Un an de reașezare și de noi rădăcini

Un an de reașezare și de noi rădăcini pentru zodia Pești în 2026. Li se zguduie un pic granițele și convingerile, dar cu scopul de a-i ridica în rang, în funcție sau în profesie.

Domeniul care le poate ridica probleme este lipsa siguranței personale.

Eliberarea lor este de ordin contractual și reușitele cele mai mari sunt de ordin profesional, imagine, eticheta. Dar multe bucurii vor mai avea și de la copii și de la cei dragi.

Perioada cea mai fericită pentru ei va fi după Aprilie.

Karma îi scoate la lecții de responsabilitate și de autoritate.

