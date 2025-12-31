Angajații Metrorex au primit marți, pe 30 decembrie, primă de sărbători, la 5 zile după Crăciun. Inițial, conducerea metroului a transmis că nu sunt bani de bonusuri, însă, la presiunea sindicaliștilor, prima a fost furnizată, mai ales că era prevăzută în Contractul Colectiv de Muncă. O bonificație de sărbători s-a oferit și la Termoenergetica (fostă Radet). Ce companie mare a Municipalității nu a oferit primă anul acesta.

Chiar dacă a intrat la aproape o săptămână după Crăciun, angajații de la metrou se pot bucura înainte de Revelion de o primă.

Este vorba de un bonus de 300 de lei de fiecare angajat. Față de anul trecut, în 2025 nu s-au mai oferit bani și pentru copiii angajaților, respectiv de 300 de lei pentru fiecare copil.

„Inițial, conducerea ar fi transmis că nu sunt bani de primă însă și-au dat seama că este ilegal să nu o acorde, pentru că era prevăzută în Contractul Colectiv de Muncă. Au fost tensiuni destul de mari la negocierile de dinainte de Crăciun”, au transmis surse Metrorex în exclusivitate pentru Gândul.

Primă de Crăciun s-a acordat și la Termoenergetica

În ceea ce privește marile companii deținute de Municipalitate, prin Consiliul General al Municipiului București, Termoenergetica este cea care a acordat primă de Sărbători, tot de 300 de lei, și aceasta prevăzută în CCM.

Pe de altă parte, anul acesta nu s-a acordat primă angajaților Societății de Transport București (STB).

„Anul acesta nu s-au acordat prime sau alte bonusuri cu ocazia Sărbătorilor”, au transmis reprezentanții STB, pentru Gândul.

De asemenea, o primă de 300 de lei s-a acordat și angajaților CFR.

„Lozul” cel mare l-a dat Loteria Română

Pe de altă parte, sunt companii de stat care acordă bonusuri mult mai generoase, potrivit Economedia:

Loteria Română: Angajații au primit o primă de 460 lei brut, la care se adaugă un bonus din fondul social de 900 lei brut (ajutor pentru sărbători) și 50 lei pentru vestimentație. Copiii salariaților au primit și ei câte 200 lei.

Angajații au primit o primă de 460 lei brut, la care se adaugă un bonus din fondul social de 900 lei brut (ajutor pentru sărbători) și 50 lei pentru vestimentație. Copiii salariaților au primit și ei câte 200 lei. CONPET : Salariații au primit o primă medie de 987 lei net, plus sume cadou de 300 lei net. Pentru copiii acestora se acordă încă 150 lei net. Valoarea totală a pachetului pentru angajați depășește 1,7 milioane de lei.

: Salariații au primit o primă medie de 987 lei net, plus sume cadou de 300 lei net. Pentru copiii acestora se acordă încă 150 lei net. Valoarea totală a pachetului pentru angajați depășește 1,7 milioane de lei. Romgaz: Compania acordă un adaos de 800 lei/salariat și câte 700 lei pentru fiecare copil minor al angajaților.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Primele de Crăciun 2025. 90% dintre angajatori vor oferi bonusuri în bani sau vouchere cadou