COMUNICAT | Amprenta economică a Philip Morris International în UE 2021–2025: o transformare construită în Europa

Philip Morris International (PMI) a contribuit cu aproape 343 de miliarde de euro la economia UE în perioada 2021–2025. Din această contribuție, 22,3 miliarde de euro au reprezentat cheltuieli cu furnizorii europeni, 27,4 miliarde de euro investiții în operațiunile din Europa, iar 39,5 miliarde de euro valoarea exporturilor. În 2025, lanțul valoric european al companiei a susținut aproape 164.000 de locuri de muncă.

Într-un moment definitoriu pentru competitivitatea Europei, PMI publică aceste rezultate în cea de-a doua ediție a studiului „Amprenta economică a Philip Morris International în Uniunea Europeană”, realizat de EY-Parthenon.

Studiul acoperă perioada 2021–2025 și evidențiază amploarea contribuției PMI în Uniunea Europeană și capacitățile dezvoltate de companie în procesul său de transformare. Impactul companiei depășește cu mult propriile operațiuni, susținând furnizori, producători, cercetători, comercianți, fermieri, angajați și comunități din întreaga Europă.

Cinci cifre-cheie ilustrează amploarea contribuției PMI la economia UE în perioada 2021–2025:

Aproape 343 de miliarde de euro, contribuția totală la economia UE în perioada 2021–2025.

22,3 miliarde de euro cheltuiți cu furnizorii europeni și 27,4 miliarde de euro investiți în operațiunile PMI din Europa, contribuind astfel la consolidarea capacității industriale și a rezilienței lanțurilor de aprovizionare.

39,5 miliarde de euro reprezintă valoarea exporturilor, consolidând pozița Europei ca centru de producție și export.

Aproximativ 164.000 de locuri de muncă susținute în 2025, dintre care aproape 22.500 de locuri de muncă directe, precum și locuri de muncă în rândul furnizorilor și în economia extinsă.

422 de milioane de euro investiți în cercetare și dezvoltare în Europa. La această cifră se adaugă aproximativ 2,2 miliarde de euro alocate activităților de cercetare și dezvoltare în Elveția, consolidând dezvoltarea capacităților științifice și de inovare pentru viitor.

„Europa traversează o perioadă de transformări profunde, care creează oportunități de a regândi, de a ne adapta și de a alege viitorul pe care vrem să îl construim. Acest studiu aduce noi dovezi privind contribuția pe care compania noastră continuă să o aibă în întreaga Uniune Europeană. Dincolo de miliardele care reflectă valoarea economică se află oameni: fermieri, producători, oameni de știință, antreprenori, comercianți și angajați, a căror muncă întărește zi de zi fundația economică a Europei.

Propria noastră transformare se reflectă în aceste rezultate. În trimestrul al patrulea din 2025, peste jumătate din veniturile noastre nete din Europa au provenit din produse fără fum: în Europa, viitorul fără fum este deja prezentul fără fum. Acum, miza este să transformăm punctele noastre forte într-o competitivitate durabilă. Pentru aceasta este nevoie de pragmatism, de un dialog constructiv între factorii de decizie și industrie și de un cadru de reglementare care să le ofere companiilor încrederea necesară pentru a investi, a inova și a se dezvolta la scară largă. Noi am ales deja de ce parte a istoriei vrem să fim: alegem să fim parte din soluțiile care vor defini Noua Europă și vor contribui la conturarea unui viitor construit să reziste.”, a declarat Marco Hannapel, președinte Regiunea Europa în cadrul Philip Morris International.

Concluziile studiului evidențiază modul în care investițiile susținute, inovația și amprenta industrială a PMI contribuie la consolidarea competitivității Europei și, în același timp, creează valoare pe termen lung pentru economiile și comunitățile sale.

România ilustrează la nivel local amploarea transformării industriale surprinse de studiul european. PMI a investit peste 1,1 miliarde de dolari în România în ultimii 30 de ani, dintre care peste 730 de milioane de dolari din 2017 pentru transformarea fabricii din Otopeni într-un centru de producție de înaltă tehnologie pentru produse din tutun încălzit. Peste 90% din producția acestei fabrici este exportată în mai mult de 50 de piețe de pe cinci continente, inclusiv Japonia.

Investițiile se reflectă și în evoluția exporturilor: în 2025, exporturile României de produse din tutun încălzit au depășit 1,3 miliarde[1] de euro. În același timp, PMI susține peste 9.000 de locuri de muncă în România, direct, indirect și indus, iar în jurul operațiunilor sale s-a dezvoltat un ecosistem de peste 4.000 de furnizori locali.

„În contextul în care Europa își propune să își consolideze competitivitatea industrială, România are un rol important de jucat, datorită forței de muncă înalt calificate, a poziției strategice și a unei baze industriale care și-a demonstrat deja valoarea. Fabrica Philip Morris România din Otopeni arată ce poate genera o investiție pe termen lung. Astăzi, împreună cu alte două fabrici din Europa, aceasta produce aproximativ 75% din produsele fără fum ale PMI la nivel global. Fabrica este un exemplu foarte bun despre modul în care investițiile în oameni, tehnologie și expertiză locală pot crea valoare în România și, în același timp, pot contribui la consolidarea competitivității Europei.”, a declarat Carmina Fusté, director general, Philip Morris România.

Philip Morris International: Un lider global în construirea unui viitor fără fum

Philip Morris International (PMI) este o companie internațională de top din domeniul bunurilor de larg consum care și-a propus să construiască un viitor fără fum și să își extindă, pe termen lung, portofoliul cu produse din afara sectorului de produse care conțin tutun sau nicotină. Portofoliul actual de produse al companiei constă, în principal, în țigări și produse fără fum, inclusiv produse care încălzesc tutunul fără să îl ardă și pliculețe cu nicotină. Produsele fără fum dezvoltate de PMI sunt disponibile pentru vânzare în peste 105 piețe, iar cu începere din 31 decembrie 2025, PMI estimează că aproximativ 43 milioane de adulți din întreaga lume utilizează produsele fără fum dezvoltate de companie; mulți dintre aceștia au renunțat la țigări sau și-au redus semnificativ consumul. Produsele fără fum au reprezentat aproximativ 42% din veniturile nete totale ajustate ale PMI în 2025.

Din 2008, PMI a investit peste 16 miliarde USD pentru a dezvolta, fundamenta științific și comercializa produse inovatoare fără fum pentru adulții care altfel ar continua să fumeze, cu scopul de a opri complet vânzarea țigărilor. Pentru aceasta au fost construite capacități de evaluare științifică de nivel mondial, în special în domenii preclinice, cum ar fi toxicologia sistemelor, în cercetarea clinică și comportamentală, cât și în studii ulterioare introducerii pe piață.

În urma unei analize solide bazate pe dovezi științifice, Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA a autorizat comercializarea produsului snus General și a pliculețelor cu nicotină ZYN de la Swedish Match și a unor versiuni ale dispozitivului IQOS dezvoltat de PMI, precum și a consumabilelor aferente, primele astfel de autorizații din categoriile respective. Versiuni ale dispozitivului IQOS și ale consumabilelor aferente, precum și ale produsului snus General au obținut pentru prima oară și autorizarea ca produse din tutun cu risc modificat din partea FDA. Cu o bază solidă și o expertiză semnificativă în științele vieții, PMI are ambiția ca, pe termen lung, să se extindă în domeniile wellness.

Pentru mai multe informații puteți vizita www.pmi.com și www.pmiscience.com

Declarații anticipative și avertismente

Acest comunicat de presă conține proiecții privind rezultatele și obiectivele viitoare, precum și alte declarații cu caracter prospectiv, inclusiv declarații referitoare la performanța financiară sau operațională preconizată; planurile de alocare a capitalului; strategiile de investiții; rezultatele preconizate în materie de reglementare; așteptările privind evoluția pieței; precum și planurile și strategiile de afaceri.Realizarea rezultatelor viitoare este supusă riscurilor, incertitudinilor și unor presupuneri care pot fi inexacte. Dacă aceste riscuri sau incertitudini se materializează sau dacă presupunerile de bază se dovedesc a fi eronate, rezultatele reale pot diferi semnificativ de cele exprimate în declarațiile anticipative. În conformitate cu prevederile „safe harbor” ale Private Securities Litigation Reform Act din 1995, PMI identifică factori importanți care, individual sau cumulat, pot determina rezultate reale semnificativ diferite de cele menționate în orice declarații anticipative făcute de PMI.

Riscurile de business ale PMI includ: restricții de marketing și reglementare care ar putea reduce competitivitatea, perturba eforturile de comercializare a produselor fără fum, elimina capacitatea de a comunica cu consumatorii adulți sau interzice anumite produse în anumite piețe sau țări; creșteri ale accizelor și structuri fiscale discriminatorii; preocupări de sănătate legate de utilizarea produselor din tutun și a altor produse care conțin nicotină; litigii legate de produsele din tutun și/sau nicotină și de drepturile de proprietate intelectuală; concurență intensă; incapacitatea de a anticipa schimbările preferințelor consumatorilor adulți; utilizarea și dependența de terți; efecte negative ale evoluțiilor economice, politice și de reglementare, ale dezastrelor naturale și conflictelor; instabilitate geopolitică ce afectează comerțul internațional; impactul și consecințele invaziei Rusiei în Ucraina; schimbări în comportamentul fumătorilor adulți; scăderea continuă a vânzărilor de țigări taxate; pierderi de venituri din cauza contrafacerii, contrabandei și achizițiilor transfrontaliere; investigații guvernamentale; rate de schimb nefavorabile și devalorizări valutare, perioade prelungite de inflație ridicată și limitări privind repatrierea fondurilor; modificări nefavorabile ale legislației fiscale; perturbări pe piețele de credit sau modificări ale ratingurilor de credit; tarife recente și potențiale aplicate de SUA sau alte țări; modificări nefavorabile în costul, disponibilitatea și calitatea tutunului, a altor produse agricole, a materiilor prime și a componentelor pentru dispozitivele electronice; precum și integritatea sistemelor informatice și eficiența politicilor de protecție a datelor. Profitabilitatea viitoare a PMI poate fi afectată negativ dacă nu reușește, în piețe cheie sau la nivel sistemic, să introducă, să comercializeze și să dezvolte produse fără fum, dacă reglementarea sau taxarea nu diferențiază între aceste produse și țigări, dacă nu reușește să introducă produse noi sau să susțină valoarea brandurilor, dacă apar întreruperi prelungite ale facilităților de producție, dacă nu reușește să pătrundă pe piețe noi sau să își îmbunătățească marjele prin creșteri de preț și eficiență, dacă alți participanți de pe piață au mai mult succes în comercializarea produselor fără fum, dacă nu reușește să atragă și să rețină talente la nivel global sau dacă nu reușește să integreze cu succes și să valorifice beneficiile tranzacțiilor și achizițiilor recente. Rezultatele viitoare sunt influențate și de gradul mai redus de predictibilitate al performanței produselor fără fum.

PMI este, de asemenea, expusă altor riscuri detaliate periodic în documentele sale publice depuse oficial, inclusiv în Raportul Anual privind Formularul 10-K pentru trimestrul al patrulea și anul încheiat la 31 decembrie 2025 și Raportul Trimestrial pe Formularul 10-Q pentru al doilea trimestru, încheiat la 30 iunie 2026. PMI avertizează că lista de factori importanți de mai sus nu reprezintă o prezentare exhaustivă a tuturor riscurilor și incertitudinilor posibile. PMI nu își asumă obligația de a actualiza nicio declarație anticipativă făcută periodic, cu excepția celor impuse în mod normal prin obligațiile legale de raportare publică.

[1] Exporturi cumulate de tutun încălzit