Maye Musk, mama miliardarului Elon Musk, va veni în România pe 4 decembrie 2026, la invitația brandului românesc de modă NISSA. Celebrul model internațional și autoarea de bestselleruri va participa la un eveniment organizat la București, unde va vorbi despre cariera sa, provocările vieții și curajul de a o lua de la capăt, indiferent de vârstă.

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Supermodel internațional, autoare de bestselleruri și mama lui Elon Musk, unul dintre cei mai vizionari antreprenori din lume, Maye Musk vine la București pentru un eveniment exclusivist organizat de NISSA, care celebrează lansarea noii sale cărți, „TIMELESS – The Art of Reinvention and Resilience at Any Age” („Arta reinventării și a rezilienței la orice vârstă”).

Cu o carieră în modelling care se întinde pe mai bine de cinci decenii, Maye Musk a devenit un simbol internațional al modei, sfidând percepțiile convenționale despre frumusețe și înaintarea în vârstă. A apărut pe copertele unor publicații prestigioase, precum Vogue, ELLE și Harper’s Bazaar, și a continuat să fie imaginea unor importante campanii internaționale chiar și după împlinirea vârstei de 70 de ani, demonstrând că eleganța și influența nu au vârstă.

Dincolo de lumina reflectoarelor, viața sa reprezintă o poveste extraordinară despre independență, determinare și reziliență. În timp ce își construia propria carieră, și-a crescut cei trei copii, care aveau să urmeze, la rândul lor, drumuri remarcabile: Elon Musk, fondatorul SpaceX și una dintre cele mai influente personalități din domeniul tehnologiei; Kimbal Musk, antreprenor; și Tosca Musk, producătoare și regizoare de film.

Parcursul său personal, marcat de provocări, decizii curajoase și realizări remarcabile, este reflectat și în volumul său autobiografic devenit bestseller, „A Woman Makes a Plan”, în care împărtășește lecțiile de viață care i-au modelat perspectiva asupra lumii.

O seară exclusivistă alături de Maye Musk

Pe 4 decembrie, NISSA va organiza la București un eveniment exclusivist dedicat lansării noii cărți a lui Maye Musk, „TIMELESS – The Art of Reinvention and Resilience at Any Age”.

Reunind personalități importante din lumea modei, culturii și afacerilor, evenimentul va oferi o perspectivă intimă asupra experiențelor, alegerilor și momentelor definitorii care au contribuit la parcursul său extraordinar.

În cadrul unui dialog special pe scenă cu Mihaela Rădulescu, Maye Musk va vorbi despre cariera sa internațională, experiența de mamă, provocările personale și valorile care au ghidat-o de-a lungul vieții.

Discuția va explora relația dintre împlinirea personală și ambițiile profesionale, importanța încrederii în sine și libertatea de a îmbrățișa noi începuturi.

Invitații vor avea, de asemenea, ocazia să interacționeze cu Maye Musk în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri, precum și al unui moment special dedicat cărților sale.

În cadrul vizitei în România, Maye Musk va participa și la un proiect editorial exclusivist, realizat în colaborare cu ELLE România, menit să surprindă stilul său distinctiv, personalitatea și influența sa durabilă asupra lumii modei.

„Maye Musk întruchipează eleganța, independența și curajul. Și-a construit o carieră internațională extraordinară, crescând în același timp trei copii care și-au urmat propriile viziuni, demonstrând că succesul poate îmbrăca numeroase forme.

Prin TIMELESS, ne dorim să celebrăm femeile care continuă să evolueze, să inspire și să îmbrățișeze noi oportunități de-a lungul vieții. Această convingere se află în centrul filosofiei NISSA și al tuturor creațiilor noastre”, transmite echipa NISSA.