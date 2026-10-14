(P) Unde pleacă românii în vara 2027. Destinațiile noi pe care să le treci pe listă de acum

Unde pleacă românii în vara 2027. Destinațiile noi pe care să le treci pe listă de acum

Harta vacanțelor de vară se schimbă. Paralela45, cel mai vechi tur-operator din România, a lansat programul de vară 2027 , cel mai amplu din istoria sa, construit alături de grupul Rainbow Tours și de Enter Air, cea mai mare companie aeriană charter din Polonia, cu care consolidează un parteneriat strategic. Pe lângă destinațiile pe care românii le iubesc de ani buni, sezonul aduce câteva locuri noi sau readuse în atenție, care merită trecute pe listă de pe acum.

O vară mai mare, cu mai multe destinații

În vara 2027, Paralela45 operează zboruri charter spre zece țări, cu o capacitate cu 20% mai mare decât în 2026 și cu aproape 80% peste nivelul din 2025. Creșterea vine din integrarea în grupul Rainbow Tours, unul dintre cei mai importanți tur-operatori din Europa Centrală și de Est, din care Paralela45 face parte din 2025.

„Destinațiile noi pornesc de la ce ne spun turiștii. Albania era tot mai căutată, iar Samos și Lesbos ne erau cerute de cei care le-au descoperit deja și voiau să revină. Cu puterea grupului Rainbow Tours și cu parteneriatul strategic cu Enter Air, am putut să le aducem în program chiar din acest sezon”, spune Dawid Manicki, director în cadrul Boardului Administrativ al Paralela45.

Enter Air, partenerul care te duce în vacanță

Majoritatea zborurilor spre aceste destinații sunt operate de Enter Air, cea mai mare companie aeriană charter din Polonia și partenerul grupului Rainbow Tours. Pentru vara 2027 , Paralela45 consolidează cu Enter Air un parteneriat strategic și solid, care aduce în România standardul cu care călătoresc turiștii grupului din toată regiunea.

Ce trebuie să știi despre Enter Air:

zboară exclusiv pentru tur-operatori și are 16 ani de experiență în zboruri de vacanță spre Europa, Africa și Asia;

printre partenerii săi se numără unii dintre cei mai mari tur-operatori din Europa;

are o flotă de 40 de aeronave Boeing 737, inclusiv avioane noi, livrate direct din fabrică;

piloții se pregătesc în propriul centru de instruire al companiei, pe simulatoare Boeing 737, iar mentenanța se face intern;

operează după normele EASA, Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, și este listată la Bursa din Varșovia.

Pentru turiști, asta înseamnă avioane moderne, cabine confortabile și același standard de servicii pe fiecare zbor, fie că pleacă spre Tirana, Samos, Lesbos sau Creta.

Albania, marea surpriză a sezonului

Pentru prima dată, Albania intră în programul charter Paralela45, cu zbor direct București-Tirana. Riviera albaneză, cu apele turcoaz ale Mării Ionice, plajele de la Marea Adriatică, situl antic Butrint și Beratul, „orașul celor o mie de ferestre”, fac din Albania una dintre cele mai căutate destinații noi ale Europei. Un sejur la un hotel de patru stele începe de la 499 de euro/persoană.

Samos, insula lui Pitagora

Samos revine în program cu zboruri din București. Insula natală a lui Pitagora îmbină plajele liniștite cu dealurile împădurite, satele tradiționale și vinul Muscat, produs aici de secole. Portul antic Pythagoreio și Heraionul, înscrise împreună în patrimoniul UNESCO, completează vacanța cu istorie. Prețurile pornesc de la 434 de euro/persoană.

Lesbos, insula vulcanică

Lesbos revine și ea, cu peisajele sale vulcanice, pădurea pietrificată de la Sigri, satul pitoresc Molyvos și celebrul uzo, produs pe insulă. Este alegerea ideală pentru cei care caută o Grecie autentică, departe de aglomerație. Vacanțele încep de la 738 de euro/persoană.

„Am început în turism ca reprezentant în Grecia și am coordonat apoi destinația ani la rând, așa că știu cât de diferite pot fi insulele grecești. Samos și Lesbos sunt pentru cei care vor să descopere Grecia autentică, cu sate liniștite, bucătărie locală și plaje fără aglomerație. Mă bucur că le putem oferi din nou turiștilor români”, adaugă Dawid Manicki.

Creta, direct de la Constanța

Turiștii din Dobrogea au o nouă opțiune, zbor charter direct de pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu spre Heraklion, în Creta. La doar câțiva kilometri de oraș se află palatul minoic de la Knossos. Vacanțele încep de la 311 euro/persoană.

Muntenegru, mai aproape de plajă

În 2027, zborurile spre Muntenegru aterizează la Tivat, la un pas de Golful Kotor și de stațiunile de pe litoral, pentru transferuri mai scurte și mai mult timp de vacanță.

Cum rezervi

Până pe 31 octombrie, cine rezervă plătește un avans de doar 10% și primește gratuit, la sejururi, unul dintre cele două servicii de protecție. flexiGO permite anularea fără motiv și fără penalizări, cu până la 30 de zile înainte de plecare, cu banii transformați în voucher. freezeGO păstrează prețul neschimbat până la plecare. La circuite, freezeGO este gratuity în aceeași perioadă.

În iulie, copiii între 2 și 12 ani zboară gratuit spre Turcia, Grecia, Muntenegru și Albania, iar spre Egipt, Tunisia, Spania și Portugalia primul copil are 100 de euro reducere (în limita locurilor disponibile).

„O destinație nouă se alege mai ușor când știi că rezervarea e flexibilă. Cu flexiGO și freezeGO, poți să încerci ceva nou în vara 2027 fără nicio grijă”, spune Ioana Burcea, director în cadrul Boardului Administrativ al Paralela45.