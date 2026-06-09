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Hunor Kelemen desființeză parlamentarii neafiliați: „Unii vin din SOS, alții de la AUR, alții vin de la POT, alții vin nu știu de unde”

Kelemen Hunor
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Hunor Kelemen rămâne sceptic în privința unei majorități parlamentare construite cu ajutorul unor parlamentari neafiliați, Aceștia nu oferă suficiente garanții de stabilitate, consideră președintele UDMR.

„Unii vin din SOS-ul lui Șoșoacă, alții vin de la AUR, alții vin de la POT, alții vin nu știu de unde”

Parlamentari de strânsură

Liderul UDMR a explicat că parlamentarii neafiliați cu care Eugen Tomac discută pentru obținerea unei majorități provin din formațiuni diferit. Ceea ce face dificilă conturarea unui proiect politic coerent.

„Este un grup heterogen. Nu este ceva foarte, foarte coagulat. Unii vin din SOS-ul lui Șoșoacă. Alții vin de la AUR. Alții vin de la POT. Alții vin nu știu de unde”, a declarat marți Hunor Kelemen, invitat la TVR Info.

Transhumața parlamentară

În opinia sa, migrația parlamentară reprezintă una dintre problemele cronice ale vieții politice româneșt. Asta favorizează apariția unor grupuri care nu au primit direct votul alegătorilor în actuala formulă.

„Este boala cronică a parlamentarismului românesc. Există această mișcare, acest transfer permanent dintr-o parte în alta. Apar partide care nu au participat la vot și după aceea au grup în Parlament”, a spus liderul UDMR.

„Dacă vrei să mergi cu ei în întuneric, în pădure și sunt în spatele tău, îți asumi un risc uriaș”

„Nu este o asigurare de viață să mergi cu ei. Dacă vrei să mergi cu ei în întuneric, în pădure și sunt în spatele tău, îți asumi un risc uriaș”.

Sprijinul oferit de acest grup nu reprezintă o bază suficient de solidă pentru construirea unei majorități parlamentare.

Întrebat dacă formațiunea sa ar putea susține un guvern care s-ar baza și pe voturile acestor parlamentari, președintele UDMR a precizat că discuția este prematură.

El a enumerat mai multe probleme pe care partidul său trebuie să le lămurească înainte de a decide dacă va acorda sau nu votul unui eventual executiv condus de Eugen Tomac.

„Până să discut despre acest grup eterogen, trebuie să lămurim câteva chestiuni de principiu.

Dacă putem susține un guvern din care nu facem parte.

Dacă putem vota alături de cei care au dat jos guvernul din care am făcut parte.

Cum se împacă ideea unui guvern tehnocrat cu un premier politic

Și care este rolul Parlamentului într-o democrație parlamentară”, a subliniat Kelemen.

Liderul Uniunii a adăugat că, înaintea unei decizii privind susținerea viitorului executiv, vor conta și programul de guvernare, precum și componența cabinetului.

Recomanadarea autorului: Kelemen Hunor susține formarea unui guvern politic dacă Guvernul Tomac pică la vot: „Poate să fie și un guvern monocolor”

Kelemen Hunor i-a cerut argumente lui Eugen Tomac pentru ca UDMR să-i voteze guvernul. Ce i-a răspuns premierul desemnat

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