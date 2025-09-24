Adrian Teodorescu, director general al Companiei Termoenergetica, a precizat, în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, că instituția pe care o conduce caută forță de muncă, precum sudori, instalatori sau muncitori necalificați. Ce salarii se pot câștiga la Termoenergetica.

„Este o chestiune legată de forța de muncă. Avem colegi care au media de vârstă 52 de ani și ar fi nevoie de forță de muncă și calificată, și necalificată. Ne interesează o succesiune în așa fel încât să avem continuitate. Noi facem toate eforturile în ceea ce privește și școlarizarea, și contracte cu școlile profesionale. Ne interesează în primul rând personal muncitor. Vorbim de muncitori necalificați, sudori, instalatori. Cam acestea ar fi activitățile principale la Termoenergetica. Suntem deschiși pentru oricine poate să muncească”, a precizat Adrian Teodorescu, în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Ce salarii se câștigă la Termoenergetica

Directorul Termoenergetica spune că cei care vor să se angajeze în acest sistem se pot prezenta la sediul instituției din Piața Sfântul Gheorghe din centrul Capitalei.

„Pachetul salarial de la noi este destul de atractiv. Avem undeva la 4.500 – 5.000 de lei net, plus bonuri de masă (800 de lei). Există și celelalte beneficii din Contractul Colectiv de Muncă. Nu sunt mari (…) încercăm se le oferim oamenilor salarii competitive”, mai spune Adrian Teodorescu.

Potrivit directorului Termoenergetica, sunt angajați care pot ajunge la salarii mult mai mari, cum sunt sudorii, dar și cei care fac ore suplimentare.

Întreaga emisiune cu Adrian Teodorescu poate fi vizionată AICI: