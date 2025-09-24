Prima pagină » Cu Gândul la București » Ce salarii se câștigă la Termoenergetica. Se caută sudori, instalatori și muncitori necalificați. Director: „Pachetul salarial e destul de atractiv”

Ce salarii se câștigă la Termoenergetica. Se caută sudori, instalatori și muncitori necalificați. Director: „Pachetul salarial e destul de atractiv”

Nicolae Oprea
24 sept. 2025, 08:00, Cu Gândul la București
Ce salarii se câștigă la Termoenergetica. Se caută sudori, instalatori și muncitori necalificați. Director: „Pachetul salarial e destul de atractiv”

Adrian Teodorescu, director general al Companiei Termoenergetica, a precizat, în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, că instituția pe care o conduce caută forță de muncă, precum sudori, instalatori sau muncitori necalificați. Ce salarii se pot câștiga la Termoenergetica.

„Este o chestiune legată de forța de muncă. Avem colegi care au media de vârstă 52 de ani și ar fi nevoie de forță de muncă și calificată, și necalificată. Ne interesează o succesiune în așa fel încât să avem continuitate. Noi facem toate eforturile în ceea ce privește și școlarizarea, și contracte cu școlile profesionale. Ne interesează în primul rând personal muncitor. Vorbim de muncitori necalificați, sudori, instalatori. Cam acestea ar fi activitățile principale la Termoenergetica. Suntem deschiși pentru oricine poate să muncească”, a precizat Adrian Teodorescu, în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Ce salarii se câștigă la Termoenergetica

Directorul Termoenergetica spune că cei care vor să se angajeze în acest sistem se pot prezenta la sediul instituției din Piața Sfântul Gheorghe din centrul Capitalei.

„Pachetul salarial de la noi este destul de atractiv. Avem undeva la 4.500 – 5.000 de lei net, plus bonuri de masă (800 de lei). Există și celelalte beneficii din Contractul Colectiv de Muncă. Nu sunt mari (…) încercăm se le oferim oamenilor salarii competitive”, mai spune Adrian Teodorescu.

Potrivit directorului Termoenergetica, sunt angajați care pot ajunge la salarii mult mai mari, cum sunt sudorii, dar și cei care fac ore suplimentare.

Întreaga emisiune cu Adrian Teodorescu poate fi vizionată AICI:

Mediafax
CCR judecă astăzi sesizările care vizează pachetele de legi asumate de Guvernul Bolojan
Digi24
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost
Cancan.ro
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră autoritățile legea
Mediafax
Incendiul din Sectorul 2. 14 autospeciale ale pompierilor se află în continuare la fața locului
Click
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac FURORI pe internet
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
observatornews.ro
Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Cine este fotbalistul care a murit în SUA, chiar înainte de a se întoarce în România! Ciprian avea doar 20 de ani și era legitimat la CFR Cluj
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Are voie altcineva să parcheze pe trotuarul din fața casei tale? Regula din noul Cod Rutier 2025
Descopera.ro
Este acesta locul în care a început civilizația pe Pământ?
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea fi eliberat. Judecătorii din Craiova dau verdictul final. Cum ar putea să scape de cei 30 de ani de închisoare
Evz.ro
Cât vor costa cartofii. Agricultor: Nici nu ne gândim să lăsăm din preț
A1
Ralucăi Bădulescu i s-a făcut rău în lupta pentru amuletă: „Dacă îmi dădea doctorița să mănânc pământ de pe jos, pământul ăla mâncam”
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Detalii cutremurătoare despre drama adolescentei de 17 ani găsită spânzurată. Nimeni nu și-a dat seama ce ascundea în suflet: "A fost colegă cu fiica mea. Am fost la poliție, iar directorul școlii a zis că rezolvă și nu se mai întâmplă, dar am mutat fata
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Răcire bruscă a vremii în România: Meteorologii anunță că vom ajunge la minus 2 grade Celsius
GÂNDUL GREEN „Orașele burete”, o soluție urbană la schimbările climatice din România? „Valorifică gestionarea apei bazată pe natură, sporind reziliența ECOLOGICĂ”
10:00
„Orașele burete”, o soluție urbană la schimbările climatice din România? „Valorifică gestionarea apei bazată pe natură, sporind reziliența ECOLOGICĂ”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Dacă Putin ar ataca o țară din Europa, nu atacă UE, ci atacă NATO”
09:59
Dan Dungaciu: „Dacă Putin ar ataca o țară din Europa, nu atacă UE, ci atacă NATO”
VIDEO Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan – o DREZINĂ cu explozibil care vine în viteză, pe șine, peste România blocată într-un defileu”
09:51
Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan – o DREZINĂ cu explozibil care vine în viteză, pe șine, peste România blocată într-un defileu”
POLITICĂ Deputații votează miercuri moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului. Ședința va începe în mai puțin de două ore
09:48
Deputații votează miercuri moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului. Ședința va începe în mai puțin de două ore
ACTUALITATE PROTEST la Ministerul Economiei. Angajații Damen Mangalia ies în stradă pentru salariile restante: Șantierul e în colaps
09:34
PROTEST la Ministerul Economiei. Angajații Damen Mangalia ies în stradă pentru salariile restante: Șantierul e în colaps