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Motivul pentru care cel mai mare muzeu de artă din lume ar putea fi închis permanent

Motivul pentru care cel mai mare muzeu de artă din lume ar putea fi închis permanent
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Muzeul Luvru ar putea fi închis permanent dacă nu sunt realizate lucrări majore de renovare cât mai curând, a avertizat directorul Christophe Leribault într-un interviu acordat publicației Le Figaro. 

Cel mai mare muzeu de artă de pe planetă se confruntă cu multiple probleme, precum degradarea infrastructurii de la supraaglomerare. Anul trecut, un grup de spărgători au jefuit bijuteriile Coroanei franceze din Aripa Apolo a muzeului.

Opt bijuterii în valoare de 88 milioane de euro au fost furate de la Muzeul Luvru după ce patru indivizi au dat spargerea. Coroana împărătesei Eugenie a fost recuperată, dar grav avariată după ce hoții au scăpat-o când încercau să fugă cu bijuteriile din muzeu.

Christophe Leribault, recent numit în funcție, a spus că dorește să pună îmbunătățirea securității muzeului pe primul loc printr-un plan în valoare de 83 de milioane de euro, potrivit France24.

Noua conducere a muzeului atrage atenția că sunt necesare și intervenții majore de renovare pentru ca muzeul să primească în continuare vizitatori numeroși.

Directorul spune că renovarea muzeului ar trebui să înceapă imediat după alegerile prezidențiale din aprilie 2027, când ar urma să fie aprobată o investiție uriașă.

„Indiferent cine va alcătui următorul guvern anul viitor trebuie să aibă în vedere că dacă Muzeul Luvru nu este reparat, nici renovat și nici transformat, se va degrada și vor fi închise porțile pentru public în cele din urmă. Ar putea fi un dezastru. Nu exstă o soluție-miracol, nu va fi ușor”, a avertizat directorul muzeului.

„Măsurile necesare pentru securizarea muzeului necesită lucrări la clădirea istorică și la infrastructura acesteia”, a transmis Leribault.

În 2o25, circa 9 milioane de persoane au vizitat emblematicul muzeu de artă din Paris. Pe lângă marele jaf din octombrie 2025, muzeul a mai trecut prin scandalul biletelor frauduloase și a scurgerilor de apă raportate.

Renovarea n-a putut începe de anul acesta pentru că guvernul condus de premierul Sebastien Lecornu e mai preocupat de tăierea cheltuielilor publice pentru a reduce deficitul uriaș al țării.

Când vor începe renovările, vor trebui consolidate structurile interioare, înlocuite conductele și instalațiile care sunt învechite, galeriile mai eficient izolate și galeriile renovate pentru a fi mai spațioase.

Președintele francez Emmanuel Macron a propus un proiect de modernizarea Muzeului Luvru ce ar putea costa în jur de 600 de milioane de euro. Proiectul ar include și o nouă intrare la muzeu.

Sindicatele l-au criticat pe Macron și pe fostul director muzeal, Laurence des Cars, pentru că au acordat prioritate unor planuri grandioase de remodelare arhitecturală în detrimentul unor renovări modeste, dar esențiale, menite să îmbunătățească experiența vizitatorilor.

Sursa Foto: Muzeul Luvru

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