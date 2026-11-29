Clădirea fostului garaj Citroën din Bruxelles a fost reamenajată și transformată în Kanal, un muzeu dedicat artei moderne și arhitecturii, care se întinde pe 40.000 de metri pătrați. Programul expozițional a fost conceput în parteneriat cu celebrul centru de artă Centre Pompidou din Paris. Investiția în proiectul Kanal s-a ridicat la 230 de milioane de lire sterline. Muzeul și-a deschis porțile pe 28 noiembrie, cu un program care a cuprins 10 expoziții.

Un fost showroom auto a fost transformat în muzeu

Clădirea în care funcționează acum muzeul Kanal a fost construită în perioada 1933-1934, din beton, oțel și sticlă. Complexul avea inițial un showroom auto la stradă și o hală industrială în partea din spate.

Ambele spații au fost restaurate, iar în interior au fost construite trei corpuri noi, destinate expozițiilor, producției artistice și spectacolelor. Proiectul a implicat peste 3.400 de muncitori și a fost realizat de un consorțiu de arhitecți din Zürich, Bruxelles și Londra.

Din suprafața totală de 40.000 de metri pătrați, peste 20.000 au putut fi vizitați fără bilet. Accesul gratuit a inclus fostul showroom auto, biblioteca, librăria, terasa de pe acoperiș, sălile pentru ateliere și proiecte comunitare. Complexul dispune și de un loc de joacă interior, cu o suprafață de 700 de metri pătrați.

Peste 350 de lucrări în prima expoziție a muzeului

Kanal-Centre Pompidou funcționează în parteneriat cu instituția franceză Centre Pompidou. Prima expoziție, intitulată A Truly Immense Journey, curpinde peste 350 de lucrări realizate de la începutul secolului al XX-lea până în prezent. Cele mai multe provin din colecțiile celor două instituții.

În cadrul complexului funcționează și Kanal Architecture, care a preluat activitatea fostului CIVA (Centrul Internațional pentru Oraș, Arhitectură și Peisaj), o instituție culturală din Bruxelles dedicată arhitecturii și dezvoltării urbane. Noul spațiu reunește o arhivă cu documente despre arhitectură, peisagistică și urbanism, o bibliotecă și un centru de cercetare.

Prima expoziție a acestui spațiu, Right to the City-Right to the Future, prezintă modul în care locuitorii pot folosi și transforma spațiile urbane.

Pubiclul a fost foarte încântat de idee. Organizatorii au anunțat că toate cele 30.000 de bilete gratuite puse la dispoziție pentru expozițiile din weekendul inaugural au fost rezervate într-o singură zi. Programul de inaugurare a inclus și concerte, proiecții de film și ateliere pentru familii, organizate în zonele cu acces liber.

Kanal, cunoscut și sub numele de Kanal-Centre Pompidou, este prezentat drept unul dintre cele mai mari proiecte muzeale din Europa.