Franța ia măsuri disperate după JAFUL de la Luvru: Bijuteriile prețioase le-a mutat sub escortă în Banca Națională a țării

Unele dintre bijuteriile care nu au fost furate din Galeria Apollo de la Luvru au fost transferate sub escortă polițienească strictă la Banca Franței.

Bijuteriile de la Luvru au fost mutate la Banca Franței pe durata evaluării situației de securitate din muzeu, informează RTL.

Toate bijuteriile au fost plasate în seiful principal al băncii, o cameră subterană situată la o adâncime de 26 de metri, unde sunt depozitate aproximativ 90% din rezervele de aur ale Republicii Franceze.

Măsura a fost luată la două zile după audierea directorului Muzeului Luvru, care a recunoscut că securitatea era „deficitară”.

„Tezaurul Franței”, mutat într-un seif subteran, la 25 metri adâncime

Postul de radio a specificat că Banca Franței se află la 300 de metri distanță de Luvru. Nu au fost furnizate detalii cu privire la bijuteriile transferate. Potrivit RTL, acestea au inclus atât bijuteriile coroanei franceze expuse de obicei în Aripa Apollo, cât și alte bijuterii expuse anterior în muzeu.

Postul de radio a menționat că toate bijuteriile au fost plasate în seiful principal al băncii, un depozit subteran la o adâncime de 25 de metri, unde sunt păstrate aproximativ 90% din rezervele de aur ale Franței.

Laure Beccuau, procurorul din Paris, a declarat pe 19 octombrie că patru făptași au intrat în muzeu folosind o camionetă dotată cu o scară și un lift. Au pătruns prin efracție în Aripa Apollo și au furat nouă bijuterii, dintre care una, coroana împărătesei Eugenie, soția lui Napoleon al III-lea, încrustată cu 1.354 de diamante, au scăpat-o în timp ce fugeau de la locul faptei.

Anchetatorii cred că furtul a fost comis de profesioniști, a spus ea. Beccuau a menționat că valoarea totală a bijuteriilor furate a fost evaluată la 88 de milioane de euro.

Hoții au fost „profesioniști”, dar nu precauți. Au lăsat destule amprente și mostre ADN

Pe de altă parte, procurorul spune că nu erau atât de precauți. Există „o mică speranță” de a recupera bijuteriile de la Luvru datorită echipamentului lăsat de hoți. Anchetatorii francezi analizează deja mostrele de ADN și amprentele de pe unelte și alte obiecte găsite la fața locului

Sursa Foto: Profimedia

