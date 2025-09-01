Biserică din Constanța, eveniment CARITABIL pentru a cumpăra 1.000 de ghiozdane complet echipate care vor ajunge copiii defavorizați din mediul rural

Biserica Sfântul Ierarh Vasile cel Mare din Constanța, situată în cartierul Inel 2, organizează joi, 4 septembrie, între orele 15:00 și 21:30, un eveniment caritabil în vederea cumpărării a 1.000 de ghiozdane complet echipate pentru copiii defavorizați din mediul rural.

Evenimentul se numește „1.000 de ghiozdane = 1.000 de visuri împlinite” și se va desfășura în Parcul de la Gară din Constanța, unde vor cânta următorii artiști: White Trumpet, DJ Andrei K, Trupa Soundee, Grupul Bizantin Sf. Vasile cel Mare, Velvet Strings, Lucian Colareza și Denis Ștefănescu.

Un bilet (cu loc la masă) costă 75 de lei.