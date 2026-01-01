Prima pagină » Actualitate » Incendiu cu mare degajare de fum într-un bloc din Alexandria, în noaptea de Revelion. Cinci oameni au fost coborâți cu autoscara de la etajul IV

01 ian. 2026, 08:53, Actualitate
Un incendiu cu mare degajare de fum s-a produs într-un bloc din Alexandria, în noaptea de Revelion. Potrivit pompierilor, 12 persoane au ieșit singure din clădire, iar cinci au fost coborâte cu autoscara de la etajul al patrulea.

ISU Teleorman a transmis că incendiul, care s-a produs la etajul 2 al imobilului, a fost lichidat în limitele găsite, la nivelul unei camere a apartamentului.

”Au ars, cu degajare mare de fum, mai multe materiale textile, elementele de mobilier şi un televizor. Cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit produs la instalaţia unui calorifer electric”, au transmis pompierii.

Potrivit acestora, pe timpul intervenţiei, trei persoane, cu atac de panică, au fost asistate de SAJ şi SMURD, însă au refuzat să meargă la spital.

Pompierii au evacuat fumul de pe casa scării cu ajutorul electroventilatoarelor, iar locatarii s-au putut reîntoarce, în siguranţă, în locuinţele lor.

O femeie a murit în urma unui incendiu izbucnit într-un bloc din Ploiești

