Cum arată programul optimilor la Cupa Africii pe Națiuni! Ngezana de la FCSB se va duela cu „leii neîmblânziți”, un antrenor român pleacă acasă

01 ian. 2026, 09:28, Sport
Optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni 2025 se vor disputa în Maroc, în perioada 3-6 ianuarie 2026. Finala va avea loc pe 18 ianuarie 2026.

Coasta de Fildeş a câştigat grupa F, urmată de Camerun, iar Mozambic a reuşit calificarea fiind printre echipele de pe locul 3 cel mai bine clasate.

Cele mai bune echipe clasate pe locul 3 au fost Mozambic, Benin, Sudan și Tanzania.

Naționala Africii de Sud s-a calificat în optimile de finală, după ce a terminat Grupa B pe locul 2, în spatele liderului Egipt, cu Salah în teren, cu 6 puncte. În schimb, naționala antrenată de românul Mario Marinică, Zimbabwe, a încheiat pe ultima poziție cu un punct.

Programul optimilor

  • Senegal-Sudan
  • Mali-Tunisia
  • Maroc-Tanzania
  • Africa de Sud-Camerun
  • Egipt-Benin
  • Nigeria-Mozambic
  • Algeria-RD Congo
  • Coasta de Fildeş-Burkina Faso

Ngezana de la FCSB merge în optimi

Ngezana, care joacă la FCSB, a transmis felicitări coechipierilor pentru performanța reușită.

„Felicitări băieților! Nu a fost un joc ușor, dar am reușit să câștigăm. Este un turneu foarte dificil de jucat, ritmul este foarte intens, trebuie să te adaptezi cât mai repede posibil, pentru că avem mulți jucători fără experiență, care nu au mai jucat în acest turneu.

Sunt jucători buni, dar nu au jucat niciodată la acest nivel. Este pentru prima dată, trebuie să schimbăm lucruri și să avansăm pe măsură ce turneul progresează.

Trebuie să mergem mai departe, a fost un meci tensionat. Au marcat, am marcat și noi, n-am renunțat niciodată. Ce pot să spun, greșelile apar în joc, e normal. Însă, cel mai important lucru este să nu plecăm capul și să mergem mai departe”, a declarat Ngezana potrivit SoccerBeat.

