Prima pagină » Actualitate » Ce a putut scrie o româncă pe salata Boeuf. A observat greșeala abia în noaptea de Revelion

Ce a putut scrie o româncă pe salata Boeuf. A observat greșeala abia în noaptea de Revelion

01 ian. 2026, 09:30, Actualitate
Ce a putut scrie o româncă pe salata Boeuf. A observat greșeala abia în noaptea de Revelion

Salata de boeuf a devenit un preparat popular pentru sărbătorile de iarnă. Bucătăresele se întrec care mai de care să o orneze cât mai frumos, însă asta nu s-a întâmplat și în cazul unei românce care a gafat decorul. Femeia a uitat să pună ultima cifră din „2026”.

Salata de boeuf a devenit, de-a lungul anilor, un fel de simbol nelipsit al sărbătorilor de iarnă de pe mesele românilor, atât de Crăciun, cât și de Revelion. Pe lângă gustul ei, un rol important îl joacă și decorul. Bucătăresele se străduiesc să iasă un efect vizual cât mai sofisticat și se folosesc de legume, măsline sau murături pentru a duce salata la rang de artă.

Ce a putut să scrie o româncă pe salata boeuf

Există totuși și excepții. Cazul unei românce a stârnit amuzament după ce a comis o gafă la decorul salatei. Pentru că a vrut să marcheze trecere în noul an, ea a scris din castravete murat „2026”, însă, din greșeală sau din grabă, a uitat să adauge ultima cifră.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Incendiu cu mare degajare de fum într-un bloc din Alexandria, în noaptea de Revelion. Cinci oameni au fost coborâți cu autoscara de la etajul IV
08:53
Incendiu cu mare degajare de fum într-un bloc din Alexandria, în noaptea de Revelion. Cinci oameni au fost coborâți cu autoscara de la etajul IV
FLASH NEWS 39 de persoane au avut nevoie de intervenția salvamontiștilor în ultima zi din 2025
08:34
39 de persoane au avut nevoie de intervenția salvamontiștilor în ultima zi din 2025
ACTUALITATE 1 Ianuarie, calendarul zilei: Actorul Frank Langella împlinește 88 de ani. România devine membră a UE. Este publicat romanul Frankenstein
07:15
1 Ianuarie, calendarul zilei: Actorul Frank Langella împlinește 88 de ani. România devine membră a UE. Este publicat romanul Frankenstein
UTILE Cum să te recuperezi după excesele de Sărbători. Cele 7 secrete ale unui specialist în nutriție
07:00
Cum să te recuperezi după excesele de Sărbători. Cele 7 secrete ale unui specialist în nutriție
ECONOMIE Cât cheltuie, în medie, românii de sărbători. Pe ce se duc cei mai mulți bani
06:00
Cât cheltuie, în medie, românii de sărbători. Pe ce se duc cei mai mulți bani
VIDEO ȘI FOTO EXCLUSIV Cum arată acum marea promisiune a primarului Ciprian Ciucu. Parcul Liniei Faza 3 pare tras „pe dreapta”: „Nu se mai lucrează de câteva săptămâni”
05:30
Cum arată acum marea promisiune a primarului Ciprian Ciucu. Parcul Liniei Faza 3 pare tras „pe dreapta”: „Nu se mai lucrează de câteva săptămâni”
Mediafax
Sfântul Vasile, unul dintre cei mai mari sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. De ce este bine să bei vin pe 1 ianuarie
Digi24
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum descrie Moscova evenimentele
Cancan.ro
O nouă descoperire uluitoare în cazul Rodicăi Stănoiu, după substanțele afrodisiace. Ce obiecte s-au ridicat din locuință
Prosport.ro
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din Marbella
Adevarul
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul acestuia a suscitat un val de reacții online
Mediafax
Ce se scumpește din 1 ianuarie. Lista accizelor și taxelor ce intră în vigoare
Click
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun serial din toate timpurile
Digi24
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul războiului. Ce le-a spus dictatorul
Cancan.ro
Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare. E de nerecunoscut
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Cum explică președintele FIFA prețurile „astronomice” pentru biletele de la Cupa Mondială 2026?

Cele mai noi