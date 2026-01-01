Ce a putut scrie o româncă pe salata Boeuf. A observat greșeala abia în noaptea de Revelion

Salata de boeuf a devenit un preparat popular pentru sărbătorile de iarnă. Bucătăresele se întrec care mai de care să o orneze cât mai frumos, însă asta nu s-a întâmplat și în cazul unei românce care a gafat decorul. Femeia a uitat să pună ultima cifră din „2026”.

Salata de boeuf a devenit, de-a lungul anilor, un fel de simbol nelipsit al sărbătorilor de iarnă de pe mesele românilor, atât de Crăciun, cât și de Revelion. Pe lângă gustul ei, un rol important îl joacă și decorul. Bucătăresele se străduiesc să iasă un efect vizual cât mai sofisticat și se folosesc de legume, măsline sau murături pentru a duce salata la rang de artă.

Ce a putut să scrie o româncă pe salata boeuf

Există totuși și excepții. Cazul unei românce a stârnit amuzament după ce a comis o gafă la decorul salatei. Pentru că a vrut să marcheze trecere în noul an, ea a scris din castravete murat „2026”, însă, din greșeală sau din grabă, a uitat să adauge ultima cifră.

