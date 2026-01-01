1 Ianuarie, calendarul zilei: Actorul Frank Langella împlinește 88 de ani. România devine membră a UE. Este publicat romanul Frankenstein

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 1 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Frank Langella, născut pe 1 ianuarie 1938, în Bayonne, New Jersey, este un actor american cu o carieră de peste șase decenii, recunoscut pentru intensitatea și profunzimea interpretărilor sale atât în teatru, cât și în cinematografie. A studiat la Syracuse University și s-a format în actorie pe scena din New York. A câștigat multiple premii Tony pentru performanțele sale teatrale, remarcându-se în piese precum Seascape, Fortune’s Fool și adaptări ale lui Shakespeare. În cinematografie, a fost nominalizat la Oscar pentru rolul său din Frost/Nixon (2008), în care l-a interpretat pe fostul președinte Richard Nixon, și a primit laude pentru rolurile din filme ca Dracula (1979), Masters of the Universe (1987) și The Trial of the Chicago 7 (2020). Poate interpreta personaje complexe, carismatice, dar și personaje întunecate sau antagoniste. Prin profesionalismul său, longevitatea carierei și abilitatea de a se reinventa constant, Langella rămâne o figură emblematică în industria filmului.

Pe 1 ianuarie 2007, România a devenit oficial membră a Uniunii Europene, alăturându-se unui grup de state care colaborează economic, politic și social la nivel european. Această aderare a marcat un moment important în istoria modernă a României, reprezentând recunoașterea progreselor şi consolidarea democrației, a statului de drept și a dezvoltării economice. Intrarea în UE a adus României acces la fonduri europene, oportunități de comerț și mobilitate pentru cetățeni, precum și implicarea în procesul de luare a deciziilor. Această etapă a fost considerată un pas major spre integrarea deplină în comunitatea europeană.

Pe 1 ianuarie 1818, Mary Shelley a publicat romanul “Frankenstein sau Prometeusul Modern”, o operă care a marcat începutul genului science fiction și a devenit un clasic al literaturii gotice. Lucrarea spune povestea lui Victor Frankenstein, un tânăr om de știință care creează o ființă umană artificială. În ciuda succesului său științific, Victor nu reușește să-și asume responsabilitatea pentru creația sa, iar “monstrul” devine simbolul consecințelor necontrolate ale ambiției și ale cunoașterii fără etică. Frankenstein explorează teme complexe precum natura umană, alienarea, responsabilitatea morală și efectele tehnologiei. Romanul a avut un impact cultural imens, inspirând numeroase adaptări în film, teatru, televiziune, benzi desenate și continuă să fie studiat ca o lucrare de referință în literatură, filozofie și etică științifică.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1752: Betsy Ross 🇺🇸🪡 se spune că ar fi cusut primul steag american

🎂1752: Petru Maior 🇷🇴✒️ istoric, filolog și scriitor transilvănean, protopop greco-catolic de Reghin, reprezentant de frunte al Școlii Ardelene

🎂1863: Pierre de Coubertin 🇫🇷✒️ pedagog și istoric francez, fondatorul CIO și părintele Jocurilor Olimpice moderne

🎂1868: Ioan Alexandru Brătescu-Voinești 🇷🇴✒️ faimos pentru povestirile sale, scrise inițial pentru copiii săi. Eroul din nuvela „Neamul Udreștilor” e un strămoș al scriitorului

🎂1895: J. Edgar Hoover 🇺🇸, primul director al FBI

🎂1897: Ana Aslan 🇷🇴⚗️ A evidențiat importanța procainei în ameliorarea tulburărilor distrofice legate de vârstă, aplicând-o pe scară largă în clinica de geriatrie, sub numele de „Gerovital”. Numeroase personalități au urmat tratamentul: Josif Broz Tito, Charles de Gaulle, Hrusciov, J.F. Kennedy, Indira Gandhi, Marlene Dietrich, Konrad Adenauer, Charlie Chaplin, Kirk Douglas, Salvador Dali

🎂1919: J. D. Salinger 🇺🇸✒️ cunoscut mai ales pentru romanul său De veghe în lanul de secară (The Catcher in the Rye, 1951) și firea solitară

🎂1927: Vasile Milea 🇷🇴✩ a fost declarat erou al Revoluției Române și, în memoria sa, mai multe străzi și bulevarde de pe cuprinsul țării au fost botezate cu numele fostului ministru al Apărării

🎂1934: Gheorghe Dinică 🇷🇴🎭🎬 unul dintre cei mai importanți actori români

🎂1938: Frank Langella 🇺🇸🎬

🎂1942: Ovidiu Iuliu Moldovan 🇷🇴🎭🎬 a avut o bogată activitate în film, radio, teatru, teatru radiofonic și televiziune

🎂1956: Christine Lagarde 🇫🇷💶 președinte al Băncii Centrale Europene

🎂1968: Davor Šuker 🇭🇷⚽️ cel mai bun marcator din toate timpurile pentru Croația, cu 45 de goluri înscrise

🎂1981: Vasile Maftei 🇷🇴⚽️

🎂1981: Vojislav Vranjković 🇧🇦⚽️ A jucat în România la Pandurii Târgu Jiu și Dinamo

🎂1982: David Nalbandian 🇦🇷🥎 finalist la Wimbledon în 2002

🎂1984: José Paolo Guerrero 🇵🇪⚽️

Decese 🕯

🕯️1432: Alexandru cel Bun 🇷🇴♛ domnul Moldovei între 1400 – 1432

🕯️1894: Heinrich Hertz 🇩🇪🔌 fizician

🕯️1953: Hank Williams 🇺🇸🎤 unul dintre cei mai semnificativi și influenți cântăreți și compozitori americani ai secolului al XX-lea. A murit la 29 de ani, de atac de cord, urmare a consumului de alcool și morfină

🕯️1992: Grace Hopper 🇺🇸🧮 pionier în domeniul informaticii, a fost printre primii programatori ai computerului Harvard Mark I și a dezvoltat primul compilator pentru un limbaj de programare

🕯️2003: Dumitru Tinu 🇷🇴📰 director al ziarului Adevărul și președinte al Clubului Român de Presă. A murit la 62 de ani, accident rutier

🕯️2016: George Alexandru 🇷🇴🎭🎬

Calendar 🗒

🗒45 î.Hr.: Intră în vigoare calendarul iulian drept calendarul civil al Imperiului Roman, stabilind data de 1 ianuarie noua dată a noului an

🗒42 î.Hr.: Senatul Roman îl condamnă la moarte pe Iulius Caesar

🗒193: Senatul roman îl alege pe Pertinax împotriva dorinței sale să-i succeadă lui Commodus ca împărat roman

🗒404: Are loc la Roma ultima competiție cunoscută de gladiatori

🗒630: Profetul Muhammad și armata sa pleacă către Mecca, pe care o va captura fără vărsare de sânge

🗒1001: Marele Prinț Ștefan I al Ungariei este numit primul rege al Ungariei de Papa Silvestru al II-lea

🗒1502: Amerigo Vespucci debarcă în zona cunoscută astăzi ca Rio de Janeiro

🗒1673: Începe transportarea regulată a corespondenței între New York și Boston

🗒1773: Imnul care a devenit cunoscut sub numele de „Amazing Grace”, apoi intitulat „1 Cronici 17: 16-17” este folosit mai întâi pentru a însoți o predică condusă de John Newton în orașul Olney, Buckinghamshire, Anglia

🗒1788: Apare prima ediție a The Times al Londrei, anterior publicată ca The Daily Universal Register

🗒1797: Albany devine capitala New Yorkului, în defavoarea lui New York City

🗒1801: Adunarea legislativă a Regatului Marii Britanii și Regatului Irlandei se încheie, adoptând crearea Regatului Unit

🗒1801: Astronomul italian Giuseppe Piazzi descoperă primul asteroid cunoscut, 1 Ceres. Cel mai mare obiect din centura de asteroizi este acum clasificat drept planetă pitică

🗒1804: Se încheie dominația franceză în Haiti: Ziua națională a acestui stat

🗒1808: Importul sclavilor în SUA este interzis

🗒1818: Este publicat romanul Frankenstein sau Prometeusul Modern al lui Mary Shelley

🗒1847: Franz Liszt susține la București al treilea concert, dat la Palat, la invitația lui Vodă Bibescu. Liszt improvizează pe tema unor cântece românești

🗒1848: Intră în vigoare Convenția dintre Moldova și Muntenia privind desființarea vămii dintre cele două țări, excepție făcând sarea

🗒1860: Se înființează, la Paris, un Birou central de corespondență și redacție care avea menirea de a publica articole favorabile cauzei române

🗒1861: Începe Conferința națională românească de la Sibiu, în cadrul căreia s-a cerut recunoașterea politică a națiunii române, independența sa și oficializarea limbii române

🗒1861: Porfirio Diaz cucerește Ciudad de México

🗒1863: Războiul civil american: Intră în vigoare Proclamația de emancipare redactată de către Abraham Lincoln

🗒1866: Intră în vigoare legea privind introducerea în România a sistemului metric

🗒1873: Se deschide, la București, prima expoziție de pictură și sculptură organizată de nou înființata „Societate a amicilor bele-artelor”, expoziție la care participă cu 144 de lucrări și Nicolae Grigorescu

🗒1874: Se înființează la București Banca Marmorosch Blank

🗒1880: Ferdinand de Lesseps începe construcția franceză a Canalului Panama

🗒1892: Insula Ellis se deschide pentru a începe primirea imigranților în SUA

🗒1896: Wilhelm Conrad Röntgen anunță descoperirea razelor X

🗒1898: New York City anexează teritoriile din comitatele înconjurătoare, creând City of Greater New York. Cele patru comitate inițiale, Manhattan, Brooklyn, Queens și Bronxul, sunt unite la 25 ianuarie în cadrul Insulei Staten pentru a crea orașul modern al celor cinci comitate

🗒1899: Se încheie dominația spaniolă în Cuba

🗒1901: Cele șase colonii autonome (New South Wales, Victoria, South Australia, Tasmania, Western Australia și Queensland) se unesc, formând Commonwealth of Australia, cu statut de dominion în cadrul Imperiului Britanic (din 1907). Provizoriu, capitala a fost stabilită la Melbourne

🗒1901: Are loc prima Paradă oficială a pantomimilor

🗒1902: Se dispută primul joc de Rose Bowl în Pasadena, California

🗒1908: Pentru prima oară, o minge este scăpată în Times Square din New York City, semnificând începutul Anului nou

🗒1925: Edwin Hubble anunță descoperirea unei alte galaxii în afară de Calea Lactee – Andromeda

🗒1959: Fidel Castro și „revoluționarii” săi preiau conducerea asupra Cubei, alungând regimul condus de Fulgencio Batista

🗒1960: Camerunul obține independența față de Franța și UK

🗒1966: Începând cu această dată, toate pachetele de țigări vor avea inscripționat textul „Fumatul poate fi dăunator sănătății”

🗒1971: Reclamele la țigări sunt interzise la televiziunea americană

🗒1975: Schimbarea a § 2 din Bürgerliches Gesetzbuch Deutschlands („Codul civil al Germaniei”), cu reducerea vârstei majoratului în Germania de la 21 la 18 ani

🗒1978: Air India Flight 855, un Boeing 747, se prăbușește în mare, din cauza eșecului instrumentului, a dezorientării spațiale și a erorii pilot, în largul coastei din Bombay, India, ucigând toți cei 213 de persoane aflate la bord

🗒1979: Se stabilesc relații oficiale diplomatice între China și SUA

🗒1983: ARPANET se transformă oficial în utilizarea Protocolului Internet, creând Internetul

🗒1985: Primul telefon mobil britanic este făcut de Michael Harrison tatălui său, Sir Ernest Harrison, președinte al Vodafone

🗒1986: Spania și Portugalia sunt admise în Comunitatea Europeană

🗒1989: Intrarea în vigoare a Protocolului de la Montreal, care oprește utilizarea substanțelor chimice care contribuie la epuizarea stratului de ozon

🗒1999: Moneda euro este introdusă ca monedă oficială a Uniunii Europene, în formă electronică (fără bancnote)

🗒2000: Limba arabă devine unica limbă oficială în Tunisia, în detrimentul limbii franceze, utilizată până în acest an pe scară largă în administrația țării

🗒2002: Moneda euro este introdusă în 12 țări din Uniunea Europeană – Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia și Spania

🗒2004: Irlanda devine primul stat care interzice fumatul în localuri

🗒2007: România și Bulgaria devin membre ale Uniunii Europene

🗒2007: Slovenia adoptă oficial moneda unică europeană

🗒2007: Timp de un an, Sibiu împarte împreună cu orașul Luxemburg titlul de Capitală Europeană a Culturii

🗒2008: Cipru și Malta adoptă oficial moneda unică europeană

🗒2014: Letonia a adoptat oficial moneda unică europeană

🗒2017: Un club de noapte din Istanbul, cel mai populat oraș din Turcia, a fost atacat de persoane înarmate. Cel puțin 39 de oameni au murit în timp ce motivele atacatorului sunt încă necunoscute

🗒2019: România a preluat președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene de la Austria

