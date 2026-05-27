Ce NU trebuie să aruncăm în canalizare pentru că vasul de WC nu este coș de gunoi! Topul obiceiurilor care ne pot înfunda țevile și polua apa

De cele mai multe ori, tot ce dispare în vasul de toaletă sau pe scurgerea chiuvetei pare că „a plecat”. În realitate, deșeurile ajung într-un sistem complex de canalizare și, mai apoi, într-o stație de epurare unde apa este curățată înainte să fie redată naturii. Specialiștii atrag însă atenția că multe dintre obiectele și substanțele aruncate în canalizare produc blocaje, avarii și chiar poluare greu de eliminat.

Sistemul de canalizare funcționează corect doar dacă este folosit responsabil. Iar unele obiceiuri aparent banale pot transforma conductele într-o adevărată capcană pentru apă.

Top 5 lucruri pe care NU ar trebui să le aruncăm în canalizare

1. Uleiul alimentar și grăsimile

Mulți oameni varsă uleiul folosit direct în chiuvetă după gătit. Este unul dintre cele mai dăunătoare obiceiuri pentru canalizare. Grăsimile se depun pe pereții conductelor, se întăresc și formează blocaje greu de îndepărtat.

În plus, uleiul uzat este considerat un poluant periculos, iar eliminarea lui în canalizare este interzisă la nivelul Uniunii Europene. Soluția corectă este colectarea separată și predarea către centre sau firme specializate în reciclare. Mai mult, unele hipermarketuri oferă la schimb detergenți, produse de curățare a vaselor și chiar ulei în schimbul diferitelor cantități predate.

2. Șervețelele umede, scutece și produsele de igienă

Chiar dacă pe ambalaj scrie uneori „biodegradabil”, șervețelele umede nu se descompun suficient de repede în rețeaua de canalizare. La fel de problematice sunt absorbantele, scutecele, tampoanele, dischetele demachiante, bețișoarele de urechi sau vata medicinală.

Fibrele acestora se agață de interiorul conductelor și favorizează apariția dopurilor care pot bloca scurgerea apei.

3. Medicamentele expirate

Pastilele și siropurile aruncate în toaletă ajung în apă sub formă de substanțe chimice dificil de eliminat în procesul de epurare. În timp, acestea pot afecta mediul și calitatea apei. Recomandarea este ca medicamentele expirate să fie duse în puncte speciale de colectare, la farmacii sau spitale care primesc astfel de produse.

4. Resturile alimentare

Coji, zaț de cafea, orez, paste, făină sau alte resturi de mâncare ajung frecvent în chiuvetă sau în vasul de WC. În combinație cu grăsimea, acestea formează depuneri compacte care înfundă rapid țevile.

Specialiștii recomandă ca resturile alimentare să fie aruncate la gunoi sau colectate separat pentru compost, nu aruncate în chiuvetă sau în toaletă.

5. Materiale de construcții, vopseluri și substanțele chimice

Vopselurile, diluanții și alte produse chimice sau resturi de la materialele de construcție nu trebuie niciodată aruncate în chiuvetă sau în vasul de toaletă. Aceste substanțe pot afecta atât rețeaua de canalizare, cât și procesul de curățare a apei.

În cazul vopselurilor, recipientele trebuie eliminate doar după uscarea completă a conținutului sau la centrele speciale de colectare.

Ce se întâmplă după ce tragem apa?

Apa uzată din locuințe ajunge în rețeaua de canalizare și apoi la stația de epurare, unde este tratată înainte de a fi redată naturii. Procesul presupune mai multe etape de curățare și monitorizare permanentă a sistemului.

Specialiștii spun că buna funcționare a rețelei depinde nu doar de întreținerea tehnică, ci și de comportamentul fiecăruia dintre noi. Conductele blocate înseamnă intervenții costisitoare, risc de avarii și un impact direct asupra mediului.

Regula simplă: dacă nu este apă sau hârtie igienică, nu ar trebui să ajungă în canalizare.

Canalizarea nu este construită pentru a prelua orice tip de deșeu. Multe dintre problemele care apar în rețea pornesc din obiceiuri aparent neimportante, repetate zilnic în milioane de locuințe.

Prin gesturi simple: colectarea uleiului uzat, aruncarea corectă a produselor de igienă – în coșul de gunoi, nu în WC sau evitarea substanțelor toxice, fiecare dintre noi poate contribui la un sistem de canalizare mai sigur și la un oraș mai curat.