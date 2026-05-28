După cenzură, Google își face propriile știri. False. Gândul a descoperit un Fake-News generat de AI-ul motorului de căutare, prezentat ca informație sigură: Google susține că salariul minim brut este mai mare în Romania decât în realitate

Google, ale cărui practici anticoncurențiale și împotriva libertății de exprimare au fost denunțate de ziarul cenzurat Gândul, dă Fake News. În vreme ce judecă și penalizează pentru știri false publisherii din toată lumea, profitând de poziția dominantă pe care o are pe piața media online, Google dă el însuși informații false utilizatorilor.

Gigantul tech se află, de asemenea, în centrul unui plin scandal legat de practicile concurențiale și este investigat inclusiv la nivel european pentru că împinge în față propriul AI în dauna ziarelor online. Culmea, exact acest AI dă Fake News.

Google spune că salariul minim brut în România este mai mare decât este în realitate

Pentru o documentare, un jurnalist de la Gândul a întrebat Google: Cât este salariul minim brut în România în România acum?”.

AI-ul Google a răspuns fără să ezite, cu încredere: Salariul minim brut pe țară în România este de 4.325 de lei pe lună.

În realitate, salariul minim brut pe țară este de 4.050 lei și Ministerul Muncii a anunțat, pe data de 12 martie anul acesta, că va crește începând cu iulie.

Mai mult, Google deja „trăiește” în a doua parte a anului 2026, deși data acestui material este 28 mai 2026.

„Această valoare a intrat în vigoare la 1 iulie 2026, conform Hotărârii de Guvern nr. 146/2026, și reprezintă o majorare față de nivelul anterior de 4.050 lei”, a mai răspuns Google.

UE pregătește o amendă de sute de milioane de euro pentru Google. Compania este acuzată de monopol digital

În urma unei ample investigații care a vizat concurența digitală, Uniunea Europeană (UE) se pregătește să sancționeze Google cu o amendă de ordinul sutelor de milioane de euro. Această măsură ar putea fi una dintre cele mai dure aplicate până acum, în baza noilor reguli europene pentru marile platforme tehnologice.

Este vorba exact de AI-ul care dă rateuri și Fake News și pe care Gândul îl demască acum.

Gândul a denunțat abuzurile Google în România

Gândul a scris, într-o serie de materiale și a arătat cu date interne cum Google a cenzurat publicația.

Ziarul a sesizat Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), dar și CNA, în legătură cu abuzuriile gigantului Google în România. Traficul de pe site-ul Gândul a fost prăbușit de către gigantul tech în România. Cifrele interne despre sursele de trafic pe care le publicăm și pe care le-am transmis și autorităților arată fără echivoc: interesul cititorilor pentru ziarul nostru s-a triplat din martie încoace (creștere de 180% pe traficul direct pe site), dar traficul din Google este aproape la jumătate.

Dacă presa audio-vizuală greșește, este amendată de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA). Dacă presa online greșește, este „amendată” prin scăderea vizibilității din partea giganților tech, care țin cont de „analizele” de fact-checking. Dar dacă chiar Google greștește și dă știri false, ce se întâmplă?

Nimic. Pentru că deține monopolul.

