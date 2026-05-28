Prima pagină » Actualitate » După cenzură, Google își face propriile știri. False. Gândul a descoperit un Fake-News generat de AI-ul motorului de căutare, prezentat ca informație sigură: Google susține că salariul minim brut este mai mare în Romania decât în realitate

După cenzură, Google își face propriile știri. False. Gândul a descoperit un Fake-News generat de AI-ul motorului de căutare, prezentat ca informație sigură: Google susține că salariul minim brut este mai mare în Romania decât în realitate

După cenzură, Google își face propriile știri. False. Gândul a descoperit un Fake-News generat de AI-ul motorului de căutare, prezentat ca informație sigură: Google susține că salariul minim brut este mai mare în Romania decât în realitate
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Google, ale cărui practici anticoncurențiale și împotriva libertății de exprimare au fost denunțate de ziarul cenzurat Gândul, dă Fake News. În vreme ce judecă și penalizează pentru știri false publisherii din toată lumea, profitând de poziția dominantă pe care o are pe piața media online, Google dă el însuși informații false utilizatorilor.

Gigantul tech se află, de asemenea, în centrul unui plin scandal legat de practicile concurențiale și este investigat inclusiv la nivel european pentru că împinge în față propriul AI în dauna ziarelor online. Culmea, exact acest AI dă Fake News.

Google spune că salariul minim brut în România este mai mare decât este în realitate

Pentru o documentare, un jurnalist de la Gândul a întrebat Google: Cât este salariul minim brut în România în România acum?”.

AI-ul Google a răspuns fără să ezite, cu încredere: Salariul minim brut pe țară în România este de 4.325 de lei pe lună.

În realitate, salariul minim brut pe țară este de 4.050 lei și Ministerul Muncii a anunțat, pe data de 12 martie anul acesta, că va crește începând cu iulie.

Mai mult, Google deja „trăiește” în a doua parte a anului 2026, deși data acestui material este 28 mai 2026.

„Această valoare a intrat în vigoare la 1 iulie 2026, conform Hotărârii de Guvern nr. 146/2026, și reprezintă o majorare față de nivelul anterior de 4.050 lei”, a mai răspuns Google.

UE pregătește o amendă de sute de milioane de euro pentru Google. Compania este acuzată de monopol digital

În urma unei ample investigații care a vizat concurența digitală, Uniunea Europeană (UE) se pregătește să sancționeze Google cu o amendă de ordinul sutelor de milioane de euro. Această măsură ar putea fi una dintre cele mai dure aplicate până acum, în baza noilor reguli europene pentru marile platforme tehnologice.

Este vorba exact de AI-ul care dă rateuri și Fake News și pe care Gândul îl demască acum.

Gândul a denunțat abuzurile Google în România

Gândul a scris, într-o serie de materiale și a arătat cu date interne cum Google a cenzurat publicația. 

Ziarul a sesizat Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), dar și CNA, în legătură cu abuzuriile gigantului Google în România. Traficul de pe site-ul Gândul a fost prăbușit de către gigantul tech în România. Cifrele interne despre sursele de trafic pe care le publicăm și pe care le-am transmis și autorităților arată fără echivoc: interesul cititorilor pentru ziarul nostru s-a triplat din martie încoace (creștere de 180% pe traficul direct pe site), dar traficul din Google este aproape la jumătate.

Dacă presa audio-vizuală greșește, este amendată de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA). Dacă presa online greșește, este „amendată” prin scăderea vizibilității din partea giganților tech, care țin cont de „analizele” de fact-checking. Dar dacă chiar Google greștește și dă știri false, ce se întâmplă?

Nimic. Pentru că deține monopolul.

AUTORUL RECOMANDĂ:

După CNA, Gândul a sesizat și ANCOM despre abuzurile Google în România. Gigantul tech limitează accesul publicului la site în condițiile în care traficul direct, fără să treacă prin filtrele Google, aproape s-a triplat. Publicăm noi cifre interne care dovedesc, încă o dată, reaua intenție a Google

UE pregătește o amendă de sute de milioane de euro pentru Google. Compania este acuzată de monopol digital

Google face politică în România. Intervine în libertatea de expresie și cenzurează presa liberă. Avantajează narative care laudă puterea, anumite partide și politicieni și blochează presa critică. Este și cazul site-ului Gândul care a fost prăbușit de Google peste noapte

Recomandarea video

Mediafax
„Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din Târgu Jiu
Digi24
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel celebru, clădire istorică, unde să locuiască. Ce spune primăria
Cancan.ro
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
De ce cresc temerile privind o posibilă confruntare între Rusia și NATO. Unde poate ataca Putin
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Click
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Cancan.ro
Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru? Actrița a uimit pe toată lumea
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Ceva ciudat s-a întâmplat cu Pământul în 2010, iar oamenii de știință tot nu înțeleg ce a fost

Cele mai noi

Trimite acest link pe