Imagini inedite din Kazahstan: Tesla Cybertruck-ul lui Elon Musk, folosit pentru a asigura paza în timpul vizitei lui Putin

Melania Agiu
Vehicule de patrulare Tesla Cybertruck din cadrul Serviciilor de Securitate al Kazahstanului asigură securitatea Palatului Independenței din Astana în timpul vizitei președintelui rus, Vladimir Putin, informează RIA Novosti, citată de Gazeta.ru.

Potrivit imaginilor care circulă pe rețelele de socializare, agenții din Kazahstan patrulează zona la bordul unui Tesla Cybertruck de culoare neagră, echipat cu semnalizare specială. În plus, pentru asigurarea securității a fost mobilizat un Cybertruck de culoare albă, purtând însemnele Ministerului Situațiilor de Urgență din Kazahstan.

Miercuri seara, Putin a sosit în capitala Kazahstanului într-o vizită oficială. Vizita liderului rus va dura trei zile. Putin a fost întâmpinat la Astana de o escadrilă de avioane care fluturau tricolorul rus.

