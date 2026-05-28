Pentagonul a plănuit timp de mai multe luni lansarea unui atac militar asupra Cubei, arată un articol de pe Politico. Au fost poziționate trupe, arme, resurse logistice și tot de ce are nevoie Donald Trump pentru a răsturna regimul comunist instalat din 1959.

După capturarea dictatorului venezuelean Nicolas Maduro, Trump a impus un embargou economic și energetic asupra Cubei.

În ciuda penelor de curent și a raționalizării electricității, regimul comunist încă rezistă. Așadar, președintelui nu-i mai rămâne decât opțiunea militară după ce a consolidat suficientă prezență militară în regiune.

SUA tocmai l-au pus sub acuzare pe fostul președinte cubanez Raul Castro, fratele dictatorului Fidel Castro (decedat în 2016).

Marco Rubio: „Cuba are mare necazuri”

Într-o conferință de presă de miercuri, Marco Rubio, secretarul de Stat al SUA, a spus: „Cuba are multe necazuri. Având un stat eșuat la 90 de mile de plajele noastre este o amenințare la securitatea națională a Statelor Unite”.

SUA a pregătit o nouă „armadă” în regiune, însă de dimensiuni mai mici în comparație cu cea utilizată la capturarea lui Maduro în ianuarie. În mai, portavionul USS Nimitz a intrat în grupul naval de atac situat în Caraibe. Grupul este alcătuit din distrugătoare cu rachete ghidate și crucișătoare care pot lansa rachete cu precizie.

Drone avansate și aeronave de recunoaștere din SUA au încercuit Cuba pentru mai multe luni, arată site-urile de monitorizarea traficului aerian. Vase amfibii USS Kearsarge, care transportă 2.500 de pușcași marini, sunt pe coasta Virginiei, gata să acționeze la noi ordine.

Trump: De la „președintele păcii” la declanșatorul de conflicte internaționale

În mai puțin de un an, Trump va băga Statele Unite în al treilea conflict internațional. În campania pentru alegerile prezidențiale din 2024, a promis că va scoate SUA din toate conflictele și va negocia pacea între Ucraina și Rusia în 24 de ore.

În 2025, a reușit să medieze acorduri de pace sau armistițiu dintre:

Israel și Hamas;

Thailanda și Cambodgia;

India și Pakistan;

Rwanda și Congo;

Armenia și Azerbaidjan;

Iran și Israel.

Susține că a reușit să atenueze tensiunile dintre Kosovo și Serbia, respectiv dntre Egipt și Etiopia. Atitudinea i s-a schimbat considerabil după ce n-a primit Premiul Nobel pentru Pace.

Pe 3 ianuarie 2026, președintele a ordonat Operațiunea Absolute Resolve pentru capturarea lui Nicolas Maduro, cea mai de amploare acțiune militară de la invadarea Panamei și arestarea lui Manuel Noriega în 1989. Pe 28 februarie 2026, Trump a inițiat Operațiunea Epic Fury pentru bombardarea Iranului, soldată cu uciderea liderului iranian Ali Khamenei. Cel mai intens război de la invadarea Irakului în 2003 n-a avut însă rezultatele așteptate, după ce Iranul a blocat tranzitul petrolier din strâmtoarea Ormuz, ceea ce a dus la creșterea prețurilor carburanților la nivel global.

