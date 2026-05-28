Riad Abi Haidar, One United Properties: „București are energia și premisele pentru a deveni un oraș de referință pe harta ospitalității europene”

De la restaurarea fostei Hale Ford și transformarea ei într-un hub comercial modern, la primele hoteluri Mondrian și The Hoxton din București, One United Properties reușește să adevărate ecosisteme complete de lifestyle, care vor deveni destinații obligatorii pe harta Bucureștiului. Atragerea unor branduri internaționale de renume, apreciate la nivel mondial, în astfel de proiecte au rolul de a transforma scena ospitalității locale. În ultimii ani, dezvoltatorul și-a îndreptat atenșia către crearea unor adevărate destinații: locuri care îmbină rezidențialul cu servicii comerciale și de lifestyle, cu o componentă de food & beverage. Riad Abi Haidar, partener și CEO al diviziei de ospitalitate la One United Properties, explică cum vede piața din România, care sunt oportunitățile și cum și-a propus dezvoltatorul să redefinească relația dintre spațiul construit și experiențele gastronomice din România. Riad Abi Haidar, care s-a alăturat companiei în 2024, după o carieră de peste 20 de ani în industria ospitalității de lux din Orientul Mijlociu și Asia de Sud, explică în acest interviu cum se construiește, concret, o destinație.

One United Properties este cunoscut pentru dezvoltările sale imobiliare care au schimbat fața Bucureștiului modern. De unde vine acest nou obiectiv pe zona de food & beverage?

Riad Abi Haidar: Cred că de fapt întrebarea corectă este dacă se mai poate dezvolta astăzi un proiect imobiliar serios fără o componentă de F&B bine gândită. Iar răspunsul meu este că nu. Modul în care oamenii trăiesc într-un oraș modern, european, s-a schimbat fundamental. Ei nu mai caută doar un apartament sau un birou, ci vor să acceseze experiențe, vor să facă parte dintr-o comunitate. Cu alte cuvinte, vor un ecosistem, un loc în care pot lucra, trăi, se pot relaxa, se pot întâlni cu prietenii la o cină bună, într-un cadru atrăgător, atent proiectat.

La One United Properties, segmentul F&B a intrat în planurile de dezvoltare odată cu dezvoltarea diviziei de ospitalitate. Experiențele pe care ne propunem să le aducem pe piață sunt complete. Fiecare concept pe care îl propunem, fie că vorbim de un restaurant internațional, de un food hall sau de componenta gastronomică a unui hotel, are rolul de a activa spațiul, de a crea comunitate și de a transforma o dezvoltare într-o destinație.

Cel mai vizibil proiect pe zona de F&B este One Gallery. Restaurarea fostei Hale Ford din cartierul Floreasca este o inițiativă remarcabilă de readucere în circuitul public a unui imobil de patrimoniu cultural. Ce face acest proiect diferit de tot ce există astăzi pe piață?

Riad Abi Haidar: One Gallery este, probabil, cel mai bun exemplu al felului în care înțelegem noi dezvoltarea imobiliară. Hala Ford a fost inaugurată în 1936 ca prima fabrică Ford cu linie de asamblare rulantă din Europa de Est. Este un monument industrial cu o poveste extraordinară, care a stat abandonat mult prea mult timp. ONE a achiziționat-o în 2022 cu un singur obiectiv: acela de a o readuce în viața orașului, păstrându-i totodată identitatea.

Rezultatul este un spațiu multifuncțional unde vom găsi birouri, retail, o mică zonă de muzeu cu obiecte ce fac parte din istoria locului, un concept de food hall unic pe piață, precum și un centru de wellness. Proiectul este parte integrantă din dezvoltarea mixtă One Floreasca City și include poate cea mai ambițioasă intervenție pe zona de F&B din piața locală, care va deveni, sunt convins, un punct central de atracție pentru întregul oraș.

Vorbiți despre Marketta Food Hall. Ce aduce acest concept în plus față de food court-urile pe care le cunoaștem deja?

Riad Abi Haidar: Marketta Food Hall nu are nicio legătură cu un food court de mall. Vorbim de un hub gastronomic de peste 6.000 de metri pătrați, cu peste 2.000 de locuri, care va reuni peste 40 de operatori atent selecționați: restaurante à la carte, concepte quick-service, cafea și desert, retail gourmet și un bar central. Întregul concept este gândit ca o destinație în sine.

Proiectul este dezvoltat impreună cu Tomcat Hospitality, un grup românesc cu o experiență solidă în industria HoReCa, și trebuie să spun că parteneriatul cu ei este unul în care am găsit o viziune comună.

Ce branduri internaționale vor fi prezente în acest foodhall?

Riad Abi Haidar: Primul val de operatori confirmați include nume cu adevărat de referință: Relais de l’Entrecôte, conceptul emblematic de steak frites à la carte din Paris, activ din 1959, recunoscut pentru meniul său unic, apoi Em Sherif Café, brandul libanez iconic din Beirut, care deschide în Marketta primul său restaurant din România, dar și Yubi Dubai, un sushi hand roll bar modern creat de 7 Management Group, unul dintre cele mai mari grupuri de HoReCa din Dubai, care alege Bucureștiul pentru prima expansiune în afara Emiratelor Arabe Unite.

Selecția acestor operatori a beneficiat de sprijinul Upscale Business, partener de consultanță foarte valoros, cu o vastă experiență internațională în conectarea investitorilor cu concepte F&B relevante. Aș spune că a fost un proces de curatoriat real atunci când ne-am implicat în selecția brandurilor.

Dincolo de One Gallery, One United Properties dezvoltă și o componentă hotelieră. Cum se integrează zona de F&B în hotelul Mondrian București?

Riad Abi Haidar: Mondrian București este primul hotel lifestyle din portofoliul nostru și un proiect care îmi este foarte apropiat. Este în curs de construcție pe strada Georges Clemenceau, la câțiva pași de Ateneul Român. Designul interior este inspirat din basmul lui Petre Ispirescu „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”, semnat de Lemon Interior Design. Proiectul este dezvoltat în parteneriat cu Ennismore, parte a grupului Accor.

Componenta gastronomică a hotelului va fi operată de Paris Society, grupul fondat în 2008 de Laurent de Gourcuff, cu un portofoliu de peste 70 de venue-uri și peste 3.000 de angajați, unul dintre cei mai importanți actori ai sectorului ospitalității franțuzești. Paris Society va deschide la Mondrian un restaurant Bonnie, cu un concept care combină restaurant, bar și club. Restaurantul va include o curte interioară concepută ca o grădină pariziană, o insulă de verdeață în inima hotelului, și un Private Club rezervat unei clientele selecte.

Bucureștiul devine astfel a doua capitală europeană, după Paris, care găzduiește conceptul Bonnie. Iar aceasta este o confirmare a faptului că piața românească este pe radarul operatorilor de top din lume.

Veniți din industria ospitalității de lux din Orientul Mijlociu. Ce v-a surprins la piața românească?

Riad Abi Haidar: Am venit în România știind că piața ospitalității de lux era încă în formare. Ce am găsit nu a fost o piață căreia îi lipsea ambiția, ci una aflată în plină transformare, cu toată energia și toate provocările care derivă din acest lucru. Ceea ce m-a surprins cel mai mult a fost calitatea talentului local: creativitatea, etica muncii, viziunea oamenilor și dorința lor reală de a construi ceva la standarde internaționale. Nu este ceva ce găsești oriunde.

Ce mi-a devenit clar foarte repede a fost faptul că există un decalaj între o cerere sofisticată și oferta. Am descoperit că românii, mai ales în București, călătoresc mult. Știu cum arată ospitalitatea de calitate și simt imediat diferența dintre un concept atent gândit și unul care doar simulează luxul la suprafață. Acest decalaj este, de fapt, o oportunitate. Există apetit, însă lipsește un produs care înțelege acest consumator și răspunde la felul în care acesta trăiește, călătorește, își alege experiențele. Cred că România are nevoie de o experiență internațională filtrată printr-o lentilă locală. Și cred că One United Properties are toate datele pentru a face acest lucru.

Aveți în plan și un hotel sub brandul The Hoxton. Ce rol joacă el în strategia dvs.?

Riad Abi Haidar: The Hoxton este al doilea brand internațional pe care îl aducem în România împreună cu Ennismore. Hotelul va fi dezvoltat pe strada Academiei, pe amplasamentul fostului Hotel Muntenia, în imediata apropiere a Facultății de Arhitectură. Și el va include experiențe F&B atent curatoriate. Cred că cele două branduri, Mondrian și The Hoxton, se completează strategic și fac parte din viziunea noastră mai amplă de a contribui la pozitionarea Bucureștiului ca o capitală europeană vibrantă, deschisă și atrăgătoare, atât pentru turiști, cât și pentru investitori și localnici.

Care este viziunea pe termen lung? Cum arată Bucureștiul pe care îl construiți?

Riad Abi Haidar: Pe termen lmediu și lung ne propunem să avem șase hoteluri în București, dar numărul nu este obiectivul în sine. Ceea ce ne propunem este să construim un portofoliu de destinații care schimbă felul în care oamenii vorbesc despre acest oraș. Bucureștiul are deja ingredientele unei destinații internaționale: cultură, arhitectură, energie creativă, talent local puternic și o scenă gastronomică care devine tot mai interesantă de la an la an. Ceea ce pot face proiectele noastre este să aducă toate aceste straturi împreună, într-un mod coerent și vizibil.

Dacă cineva în Paris, Dubai sau Londra întreabă „Există un motiv să merg la București?”, aș vrea ca dezvoltările noastre să fie parte din răspuns. Nu pentru că un hotel sau un food hall poate defini un oraș de unul singur, ci pentru că destinațiile potrivite, experiențele potrivite pot face un oraș mai ușor de descoperit. Aceasta cred că este miza pe termen lung.

