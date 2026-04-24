Cine este „Calul Troian al MAI”: de la portavoce „anti-sistem” la piesă într-un mecanism de influență și interese personale

Vitalie Josanu este polițist, doctor în istorie sau profesor de dans. Basarabeanul erudit a strâns titluri care mai de care mai de soi, de la doctor în Arte Plastice la lider sindical național, acum șef la Sindicatul Diamantul, scrie știripesurse.ro.

Fostul polițist, căci a fost destituit din poliție, nu spune și adevăratul motiv al sancțiunii primate, acela că a încălcat Statutul polițistului.

El a plecat cu oratoruia la purtător și cu legea sindicatului la îndemână, ca să atace câmpul de luptă al MAI în numele polițiștilor, pentru a se remarca.

Mai mult, instituțiile sunt prezentate de către Vitalie Josanu ca fiind profund corupte, ilegitime și ostile propriilor angajați, iar discursul său nu mai este unul sindical, ci de demolare instituțională, cu o anumită direcție: aceea de decredibilizare a statului român. Sunt voci care afirmă că acest tip de discurs, folosit de Josanu, se suprapune peste narativele utilizate de rețele de influență pro-ruse, al căror scop este erodarea încrederii publice în stat și radicalizarea nemulțumirilor sociale. Liderul sindical Josanu Vitalie amplifică astfel de mesaje, devenind o portavoce cu legitimitate internă, într-un context geopolitic fragil.

Totodată, gurile rele vorbesc că Vitalie apare online în grupuri de socializare populate de agenți de influență pro-ruși, acolo unde sunt promovate mesaje anti-NATO, anti-UE și anti-stat român.

Dacă acest zvon se confirmă, înseamnă că nu e o coincidență, iar cunoașterea limbii ruse de către acesta îi conferă un avantaj personal în a lectura conversațiile din grupurile respective și nu doar atât.

Mai mult, Vitalie indică cu degetul spre școlile de poliție pentru a descuraja tinerii în a le urma, însă nu afirmă că, în prezent, condițiile de acolo sunt mult mai bune comparativ cu ce era acum 15-20 de ani, acele vremuri când erau și 10 candidați pe un loc.

Sindicalistul a reușit să creeze divergențe intre categoriile profesionale, iar prin apel la transparență în aplicarea legii salarizării, Josanu a acuzat instituții ale statului de complicitate în ascunderea unor drepturi salariale.

Aceste actiuni au fost si sunt realizate numai aparent în favoarea cadrelor MAI, în fapt miza este capitalul propriu de imagine.

Sindicatul Diamantul a devenit platformă pentru interese personale, iar instanțele sunt ticsite cu dosarele Diamantului, iar acesta, liderul acestuia, spune că vor mai fi deschise și altele. Peste un timp va cere, probabil, o instanță numai pentru membrii Diamantul.

Când sindicatul e folosit ca paravan pentru beneficii personale

În timp ce poza public în justițiar, Josanu Vitalie, a încasat ani la rând sporul de doctorat, în conditii considerate nelegale, căci titlul de doctor în domeniul “Arte Plastice si Decorative’, obținut în anul 2013 la Universitatea Nationalî de Arte Plastice București, nu corespundea activitîților desfășurate ca polițist la Siguranța Școlară din IPJ Neamt.

Conform unor surse, Josanu Vitalie ar fi influențat conducerea instituției de la acel moment, pentru acordarea și menținerea sporului, folosindu-și poziția sindicală ca instrument de presiune. Odată cu încasarea sporului, articolele sindicatului își schimbau ținta surprinzător, în semn că beneficiile personale erau atinse prin vocea sindicatului.

Restituirea sumelor, impusă ulterior lui Josanu Vitalie, confirmă existența unor nereguli și distruge complet mitul „integrității absolute” în care pozează sindicalistul.

Deconturi ilegale și dosare penale

Surse informate susțin că, pe rolul instanțelor locale se află chiar și un dosar privind încasarea nelegală de către Josanu a deconturilor de transport, cu toate că există condiții clare care ar fi exclus acest drept, având cu soția sa o locuință chiar în Piatra-Neamț, unde își desfășura activitatea.

Incompatibilitati cu statutul de polițist

Un aspect mai puțin cunoscut îl reprezintă desfășurarea de către acesta a unor activități incompatibile cu statutul lui în perioada cât a fost polițist la IPJ Neamț.

Tot surse susțin că, liderul sindical ar fi fost administrator si instructor de dans in cadrul unui club de dans din localitatea Târgu-Neamț, pe care l-ar fi si condus.

Activitatea s-ar fi organizat la o școală gimnazială din Targu-Neamt, acolo unde pentru cursurile prestate la Clubul de dans sportiv “Latino Impact” ar fi incasat suma de 60 ron pentru sedință, sume pe care Josanu Vitalie ,a uitat” sa le mentioneze în declarația de avere.

Surse apropiate mai indică și existența unor verificaări privind posibila divulgare de informatii clasificate sau nedestinate publicității de către Vitalie Josanu, iar dacă aceste suspiciuni se confirmă, nu mai este vorba despre derapaje de discurs, ci despre probleme reale în MAI.

Prin legaturile lui din media ar fi soptit lucruri din „casă”, ca mai apoi să apară în pagini de ziar date mediatizate, pentru a denatura aspecte profesionale și a învrăjbi categoriile sociale.

De ce politică?

Iar surse din mediul sindical si polițienesc sustin că adevăratul obiectiv al sindicalistului Vitalie Josanu nu este reforma Poliției, ci chiar construirea unei imagini publice radicale, care să fie convertită ulterior într-o carieră politică populistă, cu legături basarabene și nu numai, ce ascund agenda sa reală.

Cazul liderului de sindicat Josanu Vitalie depățește sfera unei dispute profesionale și se poate vorbi despre un cumul de beneficii ilegale, incompatibilități profesionale, anchete penale, conexiuni discutabile și ambitii politice, susținute de un discurs sindical ce slăbește încrederea în statul român.