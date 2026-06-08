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Eugen Tomac anunță că ar putea urma scăderi de taxe după ce va fi învestit: „Există zone unde putem face acest lucru”

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Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat, într-un interviu la Antena 3 CNN, că nu are în plan majorări de taxe și impozite după ce va fi învestit în funcție. Mai mult decât atât, oficialul nu a exclus posibilitatea unor reduceri fiscale în anumite domenii, dacă acestea nu afectează stabilitatea bugetară a României. 

Întrebat de moderatorul emisiunii dacă există posibilitatea unor scăderi de taxe după ce va fi învestit, Eugen Tomac a precizat că astfel de măsuri pot fi adoptate acolo unde situația o permite.

„Acolo unde putem, evident că trebuie să le corectăm pentru că există zone în care putem face acest lucru fără a brusca stabilitatea fiscală a României. Riscul legat de ratingul de țară este uriaș. Pentru noi este foarte important să rămânem o țară stabilă și predictibilă”, a spus Eugen Tomac.

Premierul desemnat a susținut că mediul de afaceri are nevoie de predictibilitate și a dat asigurări că viitorul Executiv nu va adopta măsuri fiscale pe care le consideră „nesăbuite”.

„Cred că asta așteaptă antreprenorii, ca Guvernul României să aibă o stabilitate economică predictibilă. Am asigurat inclusiv partidele politice că nu vom avea abordări nesăbuite”, a afirmat Tomac.

Cum trebuie construit bugetul României în viziunea lui Tomac

Eugen Tomac a subliniat că Executivul trebuie să respecte ținta de deficit bugetar de 6,2% și să construiască un buget realist pentru acest an. Acesta a subliniat că prin respectarea acestor reguli vor exista mai mulți bani la buget, inclusiv pentru salarii și pensii.

„Este esențial să construim, în termenii prevăzuți de lege, bugetul pe acest an, un buget realist, să continuăm să ne menținem în ținta de deficit de 6,2%. Este foarte important pentru că, respectând aceste reguli, doar așa putem avea mai mulți bani la buget, inclusiv pentru salarii, inclusiv pentru pensii”, a explicat Eugen Tomac.

„Nu putem avea companii de stat care merg de ani de zile pe pierdere”

Oficialul a vorbit și despre importanța reducerii risipei din sectorul public. Tomac a anunțat că firmele de stat care înregistrează pierderi de ani de zile trebuie analizate prin audit și a indicat digitalizarea drept una dintre soluțiile care pot eficientiza activitatea administrației.

„Eu voi fi extrem de atent ca, din acest punct de vedere, să acționăm cu foarte mult echilibru. Pe de o parte, să oprim risipa banului public, iar în multe zone avem nevoie de curaj pentru a acționa cu mai multă fermitate.

Nu putem avea companii de stat care merg de ani de zile pe pierdere. Acolo trebuie să facem un audit. Digitalizarea este esențială. Va ajuta enorm de mult ca statul să devină mai prietenos cu mediul privat. Mediul privat este cel care aduce taxe și impozite la bugetul de stat”, a conchis Eugen Tomac.

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