Cine este și ce urmărește beneficiarul contractului de 196 de milioane din SAFE atribuit companiei Digi România. Legătura cu un alt contract cofinanțat prin PNRR

Serviciul Român de Informații este parte a contractului de 196 de milioane de euro încheiat cu Digi România pentru dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM de securitate cibernetică. Implicarea SRI a fost confirmată ulterior de Executiv, deși nu era menționată inițial în comunicatul prin care a fost anunțat proiectul finanțat din fonduri europene SAFE.

Contractul apare la capitolul „echipamente cu utilizare duală”, care pot fi folosite militar și civil, parte a în proiectului strategic finanțat din fonduri europene destinat consolidării capacităților de apărare.

Bani din SAFE și bani din PNRR

”E un contract semnat la nivelul SRI”, a confirmat pentru Hotnews Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

Este vorba despre „dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM pentru securitate cibernetică pentru o valoare de 196.000.000 Euro, încheiat cu Digi România S.A., realizarea fiind integrală în România”, așa cum a anunțat marți Executivul într-un comunicat.

În același „pachet” legat de securitatea cibernetică intră și achiziția de centre de date mobile și centre de operațiuni dedicate „pentru o valoare de 109.907.000 Euro, încheiat cu Logic Computer S.R.L”.

De altfel, Digi România și Logic Computer – cele două companii care apar ca beneficiare ale contractelor finanțate prin SAFE – sunt implicate într-un proiect mai amplu legat de arhitectura de securitate cibernetică.

Asocierea Logic Computer/Digi România, undă verde la licitație SRI pentru infrastructura de securitate cibernetică

Informația vine la puțin timp după ce asocierea Logic Computer/Digi România, unic ofertant la o altă licitație SRI de importanță majoră pentru arhitectura de securitate cibernetică, este menționată ca „ofertant câștigător”. Este vorba despre contractul furnizarea de echipamente hardware şi software pentru dezvoltarea unui sistem de securitate cibernetică la 121 de instituții publice și private care dețin infrastructuri IT&C de importanță critică pentru securitatea națională. Proiectul, în valoare de aproximativ 668 milioane lei este cofinanțat cu fonduri PNRR.

„Aceste entități includ instituții din arcul guvernamental (ministere, agenții, autorități etc.), precum și entități din domeniul energetic (de ex. furnizori/distribuitori de gaze, curent electric), domeniul serviciilor esențiale, domeniul sănătății, domeniul transporturilor (ex. aeroporturi, porturi) și domeniul alimentării cu apă și canalizării etc.”, se menționează în caietul de sarcini al licitației.

Centrul Național Cyberint al SRI are responsabilitatea administrării acestei infrastructuri IT, acesta fiind entitatea care administrează sistemul național de securitate cibernetică și care deține resursa umană specializată și know-how în domeniul securității cibernetice.

Detaliile caietelor de sarcini și cronologia achiziției atribuite prin anunț de atribuire la anunț de participare sunt disponibile pe platforma SEAP.

Legătura dintre cele două proiecte: securitatea națională și tehnologiile inteligente

Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții aferente proiectului finanțat din fonduri PNRR menționează că este vorba despre „asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile TIC publice, cât și pentru cele private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente“.

„Prin investiția curentă se urmărește creșterea nivelului de securitate cibernetică a entităților publice și private care dețin infrastructuri cu valențe critice, prin:

– evaluarea stării de securitate și a vulnerabilităților rețelelor și sistemelor informatice;

– elaborarea de politici și proceduri de securitate cibernetică în conformitate cu standarde internaționale de securitate a informației și sistemelor informaționale, de management al riscului sau cu cerințele legale aplicabile;

– folosirea soluțiilor care utilizează inteligența artificială;

– asigurarea interoperabilității dintre componentele informatice de securitate;

– protecția sistemelor informatice și a informațiilor vehiculate la nivelul instituțiilor, autorităților publice și operatorilor privați;

– eficientizarea și crearea de premise pentru a continua modernizarea infrastructurilor IT C cu valențe critice pentru securitatea națională”, sunt obiectivele enumerate în nota de fundamentare.

În esență, ambele proiecte vizează dimensiuni diferite ale arhitecturii de securitate cibernetică, dar rămâne de aflat dacă proiectul SAFE reprezintă o extensie AI a infrastructurii IT cofinanțate din bani PNRR.

Instrumentul SAFE („Acţiunea pentru Securitatea Europei”), destinat consolidării industriei europene de apărare, pune la dispoziţia României 16,68 miliarde de euro pentru achiziţia de echipamente militare, echipamente cu utilizare duală şi dezvoltarea infrastructurii duale. Conform Regulamentului (UE) 2025/1106, statele membre au avut posibilitatea să încheie, într-o primă etapă, contracte individuale de achiziţie până la 30 mai 2026, urmând ca viitoarele achiziţii să fie realizate în cooperare cu alte state membre UE, state SEE-AELS, Ucraina sau Republica Moldova.

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