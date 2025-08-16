Prima pagină » Diverse » „Doamna GINA de la Primărie” nu face pușcărie, deși a fost dovedită că a primit mită. Cum a scăpat funcționara

16 aug. 2025, 08:16, Diverse
FOTO - Caracter ilustrativ

O funcționară de la primărie nu va face închisoare, deși a luat șpagă timp de patru ani. Procurorii au încheiat cu femeia un acord de recunoaștere a vinovăției, care i-a adus doar o pedeapsă cu suspendare.

Funcționara lua mită pentru autorizații de construire sau pentru racorduri la electricitate, indiferent dacă solicitanții aveau sau nu dreptul la acte, scrie Ziarul de Iași.

Femeia elibera în schimb recipise semnate și ștampilate, pe care scria suma luată drept…șpagă! Plătitorii de „atenții” nu mai trebuiau să achite și taxele de autorizare.

Mai mult, aceste nereguli ar fi fost descoperite din pură întâmplare.

Citește mai mult pe Ziarul de Iași

Mediafax
