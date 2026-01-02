Prima pagină » Știri externe » Conferința președintei Mexicului a fost întreruptă de un cutremur de 6,5 grade. Bilanț: 1 mort și 12 răniți

Conferința președintei Mexicului a fost întreruptă de un cutremur de 6,5 grade. Bilanț: 1 mort și 12 răniți

02 ian. 2026, 22:08, Știri externe

Un cutremur cu magnitudinea de 6.5 grade pe scara Richter s-a produs la o adâncime de 35 de km, lovind statul mexican Guerrero de pe coasta Pacificului și stârnind panică în rândul a milioane de oameni care celebrau a doua zi a Anului Nou.

Serviciul Seismologic Național a înregistrat 151 de replici de intensitate slabă.  Nu au fost emise alertă de tsunami. În Guerrero se situează orașul Acapulco și alte stațiuni care sunt considerate atracții turistice populate de turiști pe durata sărbătorilor de iarnă.

1 mort și 12 răniți

A fost raportat un singur deces: un bărbat de 60 de ani care a căzut în timp ce se grăbise să plece din locuință. Nu s-au înregistrat „pagube grave”, dar primarul Clara Brugada a raportat rănire a 12 persoane. Seismul a avut loc la 07:58, ora locală a Mexicului (15:58 după ora României).

Zgâlțâiala de la cutremur a fost surprinsă și pe camerele video care transmiteau conferința de presă zilnică a președintei Claudia Sheinbaum de la Palatul Național. Președinta Mexicului și-a întrerupt conferința pe durata seismului,  potrivit Reuters.

Măsurile luate de Mexic pentru alertarea populației

Sistemele de alertă a avertizat populația prin intermediul telefoanelor mobile pentru a se adăposti. Primăria din Mexico City a instalat difuzoare pe stâlpii de iluminat public pentru a fi lansate „alerte seismice”.

Mexicul este situat la intersecția a cinci plăci tectonice, fiind printre țările cele mai vulnerabile la cutremure.

În 1985, un cutremur a provocat 12.000 de morți și pagube majore în Mexico City, o mare parte din centrul capitalei fiind clădită pe un subsol mlăștinos, cândva un lac.

Un cutremur de 7,1 grade pe scara Richter produs pe 19 septembrie 2017 a provocat moartea a 369 de persoane.

Sursa Foto: TikTok

Autorul recomandă:Proteste uriașe și violențe în Mexic. Generația Z vrea să dea jos Președintele. Lidera țării acuză opoziția de utilizarea boților pentru a inflama

Recomandarea video

Citește și

COMEMORARE Marile personalități care ne-au părăsit în anul 2025
22:00
Marile personalități care ne-au părăsit în anul 2025
BREAKING NEWS 🚨 Catastrofa din Elveția. Ultimele imagini publicate de Gândul cu momente de infern. Bilanț provizoriu: 47 morți, 115 răniți
18:00
🚨 Catastrofa din Elveția. Ultimele imagini publicate de Gândul cu momente de infern. Bilanț provizoriu: 47 morți, 115 răniți
METEO Vortex polar 2026. Avertismentul meteorologilor pentru luna ianuarie. Ce se va întâmpla în Europa
17:48
Vortex polar 2026. Avertismentul meteorologilor pentru luna ianuarie. Ce se va întâmpla în Europa
ULTIMA ORĂ Rușii au atacat centrul Harkovului cu rachete „Iskander”. 19 oameni, inclusiv un copil de șase luni, au fost răniți
16:53
Rușii au atacat centrul Harkovului cu rachete „Iskander”. 19 oameni, inclusiv un copil de șase luni, au fost răniți
ULTIMA ORĂ 🚨 Zelenski i-a găsit înlocuitor lui Yermak, considerat „mâna sa dreaptă“. Cine va prelua postul de șef al Cabinetului Prezidențial al Ucrainei
15:55
🚨 Zelenski i-a găsit înlocuitor lui Yermak, considerat „mâna sa dreaptă“. Cine va prelua postul de șef al Cabinetului Prezidențial al Ucrainei
CONTROVERSĂ Trump cere un examen cognitiv pentru toți candidații la președinția SUA. „Sunt într-o stare de sănătate perfectă”, anunță republicanul
15:10
Trump cere un examen cognitiv pentru toți candidații la președinția SUA. „Sunt într-o stare de sănătate perfectă”, anunță republicanul
Mediafax
Gripă: Două noi decese, înregistrate în România
Digi24
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său
Cancan.ro
Loredana Groza, îngenuncheată de durere la înmormântarea tatălui. Momentul în care artista a cedat lângă sicriu
Prosport.ro
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Adevarul
Apelul care ridică semne de întrebare după moartea fiicei lui Tommy Lee Jones. Tânăra ar fi prezentat „modificări de culoare”
Mediafax
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori
Click
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cancan.ro
Cum au apărut Loredana Groza și fratele ei la înmormântarea tatălui lor. Ținuta atipică aleasă de artistă
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Oamenii de știință au dezvoltat o nouă metodă de a „asculta” limbajul ascuns al creierului
FLASH NEWS Misiune umanitară a Forțelor Aeriene Române în Elveția. Șase pacienți răniți în club, transportați la un spital din Paris cu o aeronavă C-27J Spartan
21:41
Misiune umanitară a Forțelor Aeriene Române în Elveția. Șase pacienți răniți în club, transportați la un spital din Paris cu o aeronavă C-27J Spartan
APĂRARE Ministrul Apărării spune că ajutorul de 50 de milioane de euro pentru Ucraina este în interesul securității naționale a României
21:29
Ministrul Apărării spune că ajutorul de 50 de milioane de euro pentru Ucraina este în interesul securității naționale a României
FLASH NEWS Mai multe avalanșe au ucis două persoane și au rănit alte câteva în nordul Italiei. Salvatorii se luptă cu furtunile puternice
21:02
Mai multe avalanșe au ucis două persoane și au rănit alte câteva în nordul Italiei. Salvatorii se luptă cu furtunile puternice
TRAGEDIE Ce spune proprietarul barului care a luat foc în Elveția despre controale: „A fost inspectat de 3 ori în 10 ani”
20:37
Ce spune proprietarul barului care a luat foc în Elveția despre controale: „A fost inspectat de 3 ori în 10 ani”
UTILE ATENŢIE! Trafic blocat pe DN 67C, sectorul Novaci – Rânca. DRDP Craiova: „Facem apel la şoferii care au autovehicule parcate să le mute”
18:56
ATENŢIE! Trafic blocat pe DN 67C, sectorul Novaci – Rânca. DRDP Craiova: „Facem apel la şoferii care au autovehicule parcate să le mute”
REACȚIE Mesajul lui Călin Georgescu după tragedia de la Crans Montana: „Să ne rugăm împreună pentru cei plecați dintre noi”
18:51
Mesajul lui Călin Georgescu după tragedia de la Crans Montana: „Să ne rugăm împreună pentru cei plecați dintre noi”

Cele mai noi