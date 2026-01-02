Conferința președintei Mexicului a fost întreruptă de un cutremur de 6,5 grade. Bilanț: 1 mort și 12 răniți

Un cutremur cu magnitudinea de 6.5 grade pe scara Richter s-a produs la o adâncime de 35 de km, lovind statul mexican Guerrero de pe coasta Pacificului și stârnind panică în rândul a milioane de oameni care celebrau a doua zi a Anului Nou.

Serviciul Seismologic Național a înregistrat 151 de replici de intensitate slabă. Nu au fost emise alertă de tsunami. În Guerrero se situează orașul Acapulco și alte stațiuni care sunt considerate atracții turistice populate de turiști pe durata sărbătorilor de iarnă.

1 mort și 12 răniți

A fost raportat un singur deces: un bărbat de 60 de ani care a căzut în timp ce se grăbise să plece din locuință. Nu s-au înregistrat „pagube grave”, dar primarul Clara Brugada a raportat rănire a 12 persoane. Seismul a avut loc la 07:58, ora locală a Mexicului (15:58 după ora României).

Zgâlțâiala de la cutremur a fost surprinsă și pe camerele video care transmiteau conferința de presă zilnică a președintei Claudia Sheinbaum de la Palatul Național. Președinta Mexicului și-a întrerupt conferința pe durata seismului, potrivit Reuters.

Măsurile luate de Mexic pentru alertarea populației

Sistemele de alertă a avertizat populația prin intermediul telefoanelor mobile pentru a se adăposti. Primăria din Mexico City a instalat difuzoare pe stâlpii de iluminat public pentru a fi lansate „alerte seismice”.

Mexicul este situat la intersecția a cinci plăci tectonice, fiind printre țările cele mai vulnerabile la cutremure.

În 1985, un cutremur a provocat 12.000 de morți și pagube majore în Mexico City, o mare parte din centrul capitalei fiind clădită pe un subsol mlăștinos, cândva un lac.

Un cutremur de 7,1 grade pe scara Richter produs pe 19 septembrie 2017 a provocat moartea a 369 de persoane.

Sursa Foto: TikTok

