Suspiciune de crimă la Corbeanca. Un bătrân a fost găsit mort, cu urme de violență pe corp. Fiul victimei a fost reținut de polițiști

Adina Anghelescu
02 ian. 2026, 22:35, Actualitate
O familie din Corbeanca, județul Ilfov, se confruntă în aceste zile cu o adevărată tragedie după ce un bărbat în vârstă ar fi fost ucis. Victima fusese adusă acasă de la azilul de bătrâni pentru a fi împreună cu familia de sărbători.

Corpul bărbatului a fost găsit vineri de un membru al familiei, cu leziuni pe față, mâini și picioare, precum și urme de sânge. Autoritățile au considerat moartea ca fiind una suspectă, iar, în urma verificărilor, a fost stabilit faptul că decesul bărbatului a survenit în urma unor agresiuni fizice.

Fiul victimei ar fi susținut că tatăl său s-a lovit cu capul de pereți

Membrii familiei le-ar fi spus polițiștilor că fiul victimei ar fi rămas singur în casă cu bărbatul în urmă cu doar câteva zile de la tragicul eveniment. Potrivit unor surse, deși fiul ar fi declarat că tatăl său s-ar fi lovit cu capul de pereți și nu ar fi recunoscut fapta, anchetatorii au constatat că decesul a survenit în urma unei agresiuni fizice.

În prezent, fiul victimei se află în custodia polițiștilor și este audiat în cadrul dosarului penal deschis în cauză.

De asemenea, anchetatorii efectuează acum cercetări la fața locului pentru a stabili condițiile exacte în care bărbatul și-a pierdut viața.

Cele mai noi